Почему Запад начал проигрывать конкуренцию Китаю?

И давайте объясню более конкретно, что я имею в виду.
У стран Запада не было как таковой экономической политики государства. А вместо этого экономическая ситуация зависела от решений огромного количества различных бизнесов из разных отраслей, которые принимали их в своих коммерческих интересах.
В то время как в Китае есть государственная стратегия экономического развития, которая отражается в пятилетних планах. Подозреваю, что у многих могут здесь возникнуть ассоциации с пятилетками в СССР. Вот только кроме самого названия, там нет ничего общего. Потому что если планирование в СССР заключалось в попытках угадать спрос и под него подстроить предложение, контролируя при этом цены. То в Китае это планирование заключается в развитии отдельных отраслей и направлении в них всех ресурсов государства.
И здесь главное отличие китайского подхода от западного. Китай не интересуют такие коммерческие показатели, как объемы инвестиций, доходность, окупаемость. Китай просто выбирает отрасли, которые он считает целесообразным развивать, а затем эти отрасли заливает деньгами.
Понимаете разницу? В западных странах отрасли появляются, если бизнес самостоятельно захочет инвестировать средства в это направление и только в том случае, если он добьется успеха в результате тяжелой конкурентной борьбы.
В Китае все совсем по-другому. Отрасли появляются по желанию правительства.
Проблема только в том, что такие китайские методы вливания денег в определенные отрасли не соответствуют правилам честной конкуренции. Потому что так китайские компании получают нечестное финансовое преимущество и могут только за счет демпинга цен уничтожать своих конкурентов. И именно поэтому такие методы государственной поддержки запрещены Всемирной торговой организацией. Вот только Китай настолько большая и влиятельная страна, что им плевать хотелось на все эти запреты.
И именно так Китай завоевывал мир.
