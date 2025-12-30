Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Как Путин Трампа "гнилой селедкой" накормил

Тарас Сидоржевский
30 декабря 2025, 22:59
121
Вердикт Украине уже вынесен в кабинетах пропаганды. И то, что самого "преступления" не существовало в природе, уже никого не интересует.
Путин Трамп
Как Путин провернул операцию "гнилая селедка" / Коллаж: Главред, скриншоты

Прием "гнилой селедки" сработал безупречно. Напомню, суть этого старого приема из методичек КГБ совсем не в том, чтобы доказать вину жертвы, а в том, чтобы заставить всех обсуждать сам инцидент. Механика операции проста и надежна, как швейцарские часы: доказывать ничего не надо – достаточно загрязнить пространство. Бросить к ногам мира "селедку", которая так воняет, что все начинают хмуриться и говорить о ней.

Именно так и получилось с якобы атакой дронов на резиденцию Путина. Вот уже второй день первые всерьез пытаются разобраться, правда это или нет - поднимают разведку, смотрят спутники и пр.; вторые по умолчанию встали на защиту оболганной жертвы, зная, что от россиян правды нечего ждать, а третьим с неких причин удобно поддержать вранье.

Мы наблюдаем классическую постановку в театре военн-политического гротеска. Кремль заявляет о нападении, которого не видели ни спутники, ни очевидцы. Песков, кстати, уже объявил, что никаких доказательств и не будет - якобы всё сбили, зачем показывать. А вот Le Monde, ссылаясь на источники в окружении Макрона, сухо констатирует: никаких доказательств нет, а показания российской стороны противоречат друг другу.

видео дня

Но в современном мире, где постправда стала главной валютой, отсутствие доказательств - лишь мелкое техническое неудобство для тех, кто хочет верить в ложь или цинично её поддержать.

Трампу, похоже, главной цели этого представления, еще с утра в тот же день поездили по ушам. И во время встречи, которая Украины и не касалась - с Нетаньяху, в сухом остатке получилось, что на весь мир прозвучал намек, что виновата Украина. Мол, не кстати пытаться убить Путина во время кульминации мирных переговоров. Может Украина и не пыталась и все это неправда, сказал Трамп, но если правда, то это нехорошо.

Прекрасно же! Попался, голубчик, обмазался гнилой селедкой. И мир обмазал.

Но что еще хуже, играя в "солидарность" с Путиным из-за вымышленных ударов, Трамп де-факто дает Кремлю карт-бланш на любую эскалацию. Что, похоже, и есть целью операции наряду с торможением переговоров.

Неприятно удивила реакция Индии с её особой позицией относительно войны. Нарендра Моди смахнул скупую слезу сочувствия над нетронутой крышей путинской резиденции и выразил обеспокоенность, таким образом на самом высоком уровне поддержав русский вброс. Когда премьер-министр такого мощного государства как Индия выражает "глубокую озабоченность" из-за вымышленной атаки, он не просто ошибается. Он участвует в легитимации фантома.

При этом Моди молчит, когда после прилетов российских ракет десятки украинцев оказываются похороненными живьем. Его это не беспокоит…

Вердикт Украине уже вынесен в кабинетах пропаганды. И то, что самого "преступления" не существовало в природе, уже никого не интересует.

Как метко заметил Андрей Сибига, Россия всегда обвиняет других в том, что планирует сделать сама. Это другая старая КГБ-шная методика перекладывания ответственности. Если сегодня мир поверит в "нападение на резиденцию", то завтра он молча проглотит удар по "центрам принятия решений" в Киеве, который Москва назовет "возмездием".

Год назад в новогоднюю ночь они ударили шахедами по правительственному кварталу - попали в Дом писателей и в жилой дом в нескольких сотнях метров от ОП. Тогда погибли люди, но миру было плевать - все праздновали. Что им мешает ударить еще раз и чем-то серьезнее? Эти людоеды ведь любят традиции.

Берегите себя.

Тарас Сидоржевский, главный редактор Главреда

О персоне: Тарас Сидоржевский

Тарас Сидоржевский – главный редактор сайта Главред, украинский журналист. Окончил филфак НПУ им. М. П. Драгоманова в Киеве по специальности "Издательское дело и редактирование". Работал редактором в ряде украинских интернет-изданий. Пишет о политических событиях в Украине и мире.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

21:52Украина
Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

21:35Политика
"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

21:03Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Последние новости

23:56

Настоящее "горе на колесах": эксперты назвали самый проблемный автомобильный бренд

23:44

"Не могла ходить - настолько сильная боль": пианист Хмара впервые рассказал о проблемах жены

22:59

Как Путин Трампа "гнилой селедкой" накормилмнение

22:58

Покупать или ждать: эксперты спрогнозировали стоимость жилья в Украине в 2026 году

22:25

Супруги нашли капсулу времени: пара раскрыла давнюю тайну своего дома

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - ПопенкоНовый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко
22:24

Популярная голливудская актриса похудела на ошеломительные 22 кг

21:52

Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

21:35

Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

21:32

Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе

Реклама
21:24

Владимир Зеленский заболел - что с ним случилось

21:03

"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

20:25

Социологический опрос: показатели доверия к БЭБ выросли почти вдвое

19:58

Гороскоп на завтра 31 декабря: Скорпионам - волнение, Весам - прибыль

19:55

Победительница "Холостяка-13" выходит замуж: кто станет ее мужем

19:16

Арестован продюсер российской группы "Ласковый май"

19:14

Гарантии безопасности для Украины: Зеленский назвал ключевые условия и роль США

19:11

Деколонизация топонимии: в Киеве убрали фамилию Чайковского из названия музакадемии

19:10

Дроны, которых не было на Валдае. Почему именно так соврал Путин?мнение

18:28

Представляет серьезную угрозу: чем опасна соль, которой зимой борются с гололедом

18:19

"Никакой обработки и ретуши": Ольга Сумская поделилась своими "честными" фото

Реклама
18:16

Новый год-2026: что категорически нельзя делать 31 декабря

17:52

Путин "отжал" в Крыму "дачу Януковича" и построил себе шикарный дворец – ФБКФотоВидео

17:48

Поздравления с наступающим Новым Годом 2026: картинки и пожелания

17:28

"Моя группа сыграла последний концерт": Хлывнюк высказался про циничное преступление РФ

17:26

РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

17:04

Литва готовится взрывать мосты на границе с РФ и Беларусью – СМИ

16:41

Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом

16:32

Финал "Очень странных дел": дата выхода и главные события последнего эпизодаВидео

16:27

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

16:06

Зима под угрозой блэкаута: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы эксклюзив

15:52

"Мир на горизонте": Туск назвал новые сроки завершения войны

15:45

Четыре знака зодиака, которые становятся лучшими матерями, чем дочерьми

15:25

"В Украине уничтожили карьеры": переход Каменских на русский возмутил Славу Демина

15:16

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

15:15

Почему 31 декабрь нельзя садиться за стол в черной одежде: какой церковный праздник

15:00

Сибига четко ответил на "беспокойство" Моди относительно "атаки" на резиденцию Путина

14:49

Путинистка Кудрявцева срочно покинула Россию на фоне нервного срыва

14:15

Крещение будет по-новому: церковный календарь на январь 2026

14:05

Сырский анонсировал изменения в перехвате Шахедов: какой будет новая тактика

13:45

Боржемская показалась со взрослыми детьми от покойного Узелкова - детали

Реклама
13:34

Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки на украинском языкеВидео

13:11

Начались морозы: садовод рассказал, что стоит сделать в саду и на огородеВидео

13:01

Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

12:15

Что нельзя хранить в подвале: вещи, которые испортятся быстрее всего

12:14

"Политику в сторону": Руслана высказалась про громкий скандал на Евровидении

12:11

Лунный календарь на январь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:07

"Влюбился с первого взгляда": Александра Кучеренко раскрыла свой новогодний секрет

12:05

"Самое страшное": известный певец потерял голос прямо на концерте

12:03

Его обожали даже богачи из Европы: какой десерт был визитной карточкой Киева

11:55

Шахедов станет меньше: ВСУ разнесли важные объекты оккупантов, что известноВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять