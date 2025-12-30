Как Путин Трампа "гнилой селедкой" накормил

Вердикт Украине уже вынесен в кабинетах пропаганды. И то, что самого "преступления" не существовало в природе, уже никого не интересует.

Как Путин провернул операцию "гнилая селедка" / Коллаж: Главред, скриншоты

Прием "гнилой селедки" сработал безупречно. Напомню, суть этого старого приема из методичек КГБ совсем не в том, чтобы доказать вину жертвы, а в том, чтобы заставить всех обсуждать сам инцидент. Механика операции проста и надежна, как швейцарские часы: доказывать ничего не надо – достаточно загрязнить пространство. Бросить к ногам мира "селедку", которая так воняет, что все начинают хмуриться и говорить о ней.

Именно так и получилось с якобы атакой дронов на резиденцию Путина. Вот уже второй день первые всерьез пытаются разобраться, правда это или нет - поднимают разведку, смотрят спутники и пр.; вторые по умолчанию встали на защиту оболганной жертвы, зная, что от россиян правды нечего ждать, а третьим с неких причин удобно поддержать вранье.

Мы наблюдаем классическую постановку в театре военн-политического гротеска. Кремль заявляет о нападении, которого не видели ни спутники, ни очевидцы. Песков, кстати, уже объявил, что никаких доказательств и не будет - якобы всё сбили, зачем показывать. А вот Le Monde, ссылаясь на источники в окружении Макрона, сухо констатирует: никаких доказательств нет, а показания российской стороны противоречат друг другу.

Но в современном мире, где постправда стала главной валютой, отсутствие доказательств - лишь мелкое техническое неудобство для тех, кто хочет верить в ложь или цинично её поддержать.

Трампу, похоже, главной цели этого представления, еще с утра в тот же день поездили по ушам. И во время встречи, которая Украины и не касалась - с Нетаньяху, в сухом остатке получилось, что на весь мир прозвучал намек, что виновата Украина. Мол, не кстати пытаться убить Путина во время кульминации мирных переговоров. Может Украина и не пыталась и все это неправда, сказал Трамп, но если правда, то это нехорошо.

Прекрасно же! Попался, голубчик, обмазался гнилой селедкой. И мир обмазал.

Но что еще хуже, играя в "солидарность" с Путиным из-за вымышленных ударов, Трамп де-факто дает Кремлю карт-бланш на любую эскалацию. Что, похоже, и есть целью операции наряду с торможением переговоров.

Неприятно удивила реакция Индии с её особой позицией относительно войны. Нарендра Моди смахнул скупую слезу сочувствия над нетронутой крышей путинской резиденции и выразил обеспокоенность, таким образом на самом высоком уровне поддержав русский вброс. Когда премьер-министр такого мощного государства как Индия выражает "глубокую озабоченность" из-за вымышленной атаки, он не просто ошибается. Он участвует в легитимации фантома.

При этом Моди молчит, когда после прилетов российских ракет десятки украинцев оказываются похороненными живьем. Его это не беспокоит…

Вердикт Украине уже вынесен в кабинетах пропаганды. И то, что самого "преступления" не существовало в природе, уже никого не интересует.

Как метко заметил Андрей Сибига, Россия всегда обвиняет других в том, что планирует сделать сама. Это другая старая КГБ-шная методика перекладывания ответственности. Если сегодня мир поверит в "нападение на резиденцию", то завтра он молча проглотит удар по "центрам принятия решений" в Киеве, который Москва назовет "возмездием".

Год назад в новогоднюю ночь они ударили шахедами по правительственному кварталу - попали в Дом писателей и в жилой дом в нескольких сотнях метров от ОП. Тогда погибли люди, но миру было плевать - все праздновали. Что им мешает ударить еще раз и чем-то серьезнее? Эти людоеды ведь любят традиции.

Берегите себя.

Тарас Сидоржевский, главный редактор Главреда

