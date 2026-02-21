В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенко

Когда россияне упираются в своих продвижениях и истощают наступательный потенциал, Минск синхронно начинает активизироваться на своей территории.

https://opinions.glavred.info/v-belarusi-nachali-rassylat-povestki-rezervistam-chto-zadumal-lukashenko-10742606.html Ссылка скопирована

В Беларуси объявили сборы резервистов - какова причина / Коллаж Главред

В ряде городов на западе Беларуси начали массово рассылать повестки мужчинам на военные сборы, особенно в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой и Польшей. По словам местных жительниц в соцсетях, на сборы отвозят на полтора-два месяца, не оставляя времени решить бытовые вопросы.

Белорусские "власти" и раньше собирали резервистов, обосновывая это как ответ на учения, проходящие в Североатлантическом альянсе. Однако мы вынуждены удерживать значительные силы на украинско-белорусской границе, хотя этот участок фронта сравнительно спокоен. В то же время время от времени там появляются российские диверсанты, которые проходят подготовку и впоследствии совершают диверсии — минируют подходы или пытаются нападать на украинских пограничников. То есть провокации там всегда возможны.

Когда россияне упираются в своих продвижениях и истощают наступательный потенциал, а затем пытаются давить численностью, Минск синхронно начинает активизироваться на своей территории. Иногда это происходит непосредственно у нашей границы — именно для того, чтобы мы не могли перебросить резервы на другие направления. Из-за этого даже подразделения, которые выводятся на восстановление, вынуждены оставаться в этом районе, чтобы поддерживать постоянную численность контингента.

видео дня

Поэтому потенциальная угроза вторжения со стороны Беларуси остается всегда. Беларусь является соучастником агрессии против нашего государства. Если бы не белорусская измена, мы могли бы избежать таких трагедий, как в Мариуполе, ведь у россиян было бы меньше возможностей атаковать Украину с разных направлений. Впрочем, пока нет такой ситуации на фронте, чтобы Беларусь вступила в войну полноценно.

Отдельные провокации или нарушения воздушного пространства возможны, но полноценного вступления белорусских войск в войну сейчас не будет. Если бы россияне побеждали, и Минск хотел присоединиться к победе — это был бы другой сценарий. Сейчас же, когда наступательные действия врага даже на ключевых направлениях захлестнули, а мы контратакуем, эти шаги предпринимаются преимущественно для того, чтобы сковать наши резервы и повысить ставки, в частности через рассылку повесток резервистам.

Судя по сообщениям в соцсетях, эта активность происходит преимущественно на севере Беларуси — ближе к границам Польши и Литвы. Но прямых рисков для европейских стран тоже пока нет. Речь идет скорее о проверке на прочность — выяснении того, как именно будут реагировать соседние государства. Возможны, в частности, нарушения воздушного пространства. Помним случай, когда беспилотник с территории Беларуси едва не долетел до Вильнюса, а реакция польской стороны была, мягко говоря, не слишком эффективной.

Белорусская сторона объясняет свои действия как ответ на активность стран Североатлантического альянса. В то же время мы понимаем, что декларируемые намерения могут отличаться от реальных. Поэтому вполне вероятно, что перемещение и дислокация войск будут происходить под формальным предлогом "реакции на учения НАТО".

Если говорить о возможной угрозе летом и вероятности привлечения белорусских войск, это возможно только при условии, что россияне достигнут серьезных оперативно-тактических успехов на фронте — если наша линия обороны начнет разрушаться и будет утрачена управляемость войсками. Именно на это рассчитывает противник, поэтому сейчас он меньше бросает силы в лобовые атаки и больше сосредотачивается на накоплении живой силы. Если, не дай Бог, мы начнем терпеть поражения, тогда такой сценарий возможен. Пока же российские войска истощаются, Беларусь вряд ли захочет разделить поражение в этой войне — только потенциальную победу, если россиянам что-то удастся.

Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, специально для Главреда

О персоне: Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло — украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, в которых освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению. В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских СМИ, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и дает прогнозы относительно развития событий.

***

Отдельная Президентская бригада им. гетмана Богдана Хмельницкого защищает Украину на востоке, защищает Киевскую область и небо над столицей. Именно ее бойцы сбивают шахиды и ракеты во время воздушных тревог.

К Президентской бригаде можно присоединиться, чтобы служить среди достойных людей и бороться с врагом на той должности, которая вам по душе. Бригада имеет ряд боевых и небоевых вакансий.

Переходите на сайт или звоните по номеру +380505620222. Рекрутеры проконсультируют вас и предоставят всю информацию о службе и вакансиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред