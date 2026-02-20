Укр
Исторический момент для Венгрии: почему Орбан делает из Украины "врага"

Роланд Цебер
20 февраля 2026, 19:10
Из-за многолетней информационной кампании тема Украины в Венгрии стала токсичной. Это свидетельствует о глубине влияния пропаганды на часть общества.
Попытки Орбана заручиться помощью США будут иметь небольшое влияние на венгров / Коллаж Главред

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его команда активно используют тему остановки поставок энергоносителей в предвыборной риторике. Венгерская пропаганда выстраивает четкий нарратив о том, что Украина является угрозой, а все экономические трудности — от инфляции до стоимости топлива — якобы вызваны именно действиями Киева. При этом власть находится у руля страны уже шестнадцатый год, однако ответственность за проблемы перекладывается на внешнего "врага".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы угрожает национальной безопасности Венгрии из-за ограничения транзита нефти и других энергоносителей по нефтепроводу "Дружба". В Будапеште утверждают, что страна имеет трехмесячные запасы и сможет получать энергоресурсы альтернативными маршрутами, в частности морем. Однако в публичной коммуникации это подается как доказательство того, что Украина якобы стремится оставить венгров с дорогим газом и дизелем, а также вмешивается во внутреннюю политику накануне выборов.

В частности, звучат обвинения в том, что Киев якобы поддерживает оппозиционного политика Петера Мадяра и его партию "Тиса", чтобы повлиять на результат голосования. Эти утверждения беспочвенны, потому что Украина не вмешивается во внутренние дела Венгрии и уважает ее суверенитет. Но создание Венгрией образа внешнего врага — это попытка мобилизовать электорат и продемонстрировать, что действующая власть "защищает" венгров.

Сейчас в Венгрии складывается беспрецедентная ситуация: партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром опережает политическую силу Виктора Орбана. Это можно назвать историческим моментом для страны.

Несмотря на поддержку со стороны отдельных международных партнеров и попытки заручиться дополнительной внешней помощью, в том числе от США, вряд ли это окажет решающее влияние на настроения избирателей. За последние годы венгерское общество накопило значительное недовольство экономической ситуацией: высокой инфляцией, низким уровнем пенсий, многочисленными коррупционными скандалами. Люди видят обогащение окружения премьера, расширение влияния олигархических групп, их имения и виллы.

Власти Венгрии часто сравнивают ситуацию с Украиной, подчеркивая наличие коррупции. Коррупция, к сожалению, существует во многих странах, и Украина не является исключением. В то же время, даже находясь в условиях войны, в Украине возбуждаются уголовные дела против высокопоставленных чиновников, арестовывают народных депутатов, увольняют министров. В Венгрии же подобные прецеденты практически отсутствуют.

Страна также не присоединилась к ряду механизмов общеевропейской системы контроля за использованием средств и верховенством права. Именно из-за претензий к состоянию правосудия и антикоррупционной политики Европейский Союз приостановил для Будапешта значительный объем финансирования — около 36 миллиардов евро.

Критики власти считают, что присоединение к полноценным европейским механизмам контроля могло бы существенно усилить независимость расследований и создать реальные риски для части политической элиты. Именно поэтому, по их мнению, официальный Будапешт избегает более глубокой интеграции в этой сфере.

В отношениях между нашими странами это, безусловно, дает определенный политический результат. Но если отойти от политики, ситуация выглядит крайне печально: два народа, которые фактически не имеют глубоких исторических противоречий, постепенно настраивают друг против друга. И происходит это из-за целенаправленной демонизации Украины.

Мы со своей стороны не заинтересованы в конфронтации и всегда готовы искать общие точки соприкосновения. Вместо этого оппоненты действуют по логике, которую многие связывают с кремлевскими подходами к информационной политике — создание образа врага и нагнетание напряженности. Это вредит двусторонним отношениям, и для восстановления доверия в будущем понадобится время. Однако рано или поздно ситуацию удастся урегулировать.

Что касается инфраструктуры нефтепровода "Дружба", Украина наносила удары по объектам на территории России в рамках противодействия агрессии. Россия ведет полномасштабную войну, обстреливает города и гражданскую инфраструктуру Украины. В этом контексте военные цели на территории государства-агрессора рассматриваются как законные с точки зрения самообороны. В то же время любые удары, даже если они касаются объектов, связанных с транзитом, сразу используются отдельными политиками для обвинений Украины на международных площадках. При этом замалчивается факт российских обстрелов украинских больниц и других гражданских объектов, а также удары по инфраструктуре, связанной с "Дружбой", со стороны самой России.

Отдельно стоит сказать о манипуляциях вокруг темы венгерского национального меньшинства в Украине. Если случается трагический случай с представителем венгерской общины, это часто подается как политический скандал с соответствующими обвинениями в адрес Украины. В то же время о венграх, которые добровольно встали на защиту Украины и погибли от российской агрессии, публично вообще не упоминают. Такая избирательность также формирует искаженную картину.

Что касается возможных изменений в отношении к украинцам в Венгрии в случае политических изменений, стоит быть осторожными в оценках. Любое заявление может быть использовано во внутренней борьбе. Можно только отметить, что Петер Мадяр позиционирует себя как провенгерский и одновременно европейский политик, который пытается балансировать между различными внешнеполитическими направлениями. Очевидно, что в случае перемен во власти возможны определенные коррективы в двусторонних отношениях, но их характер будет зависеть от многих факторов.

К сожалению, из-за многолетней информационной кампании тема Украины в Венгрии стала токсичной. Любая поддержка страны, подвергшейся агрессии, подается как нечто негативное. Доходит до абсурда: даже помощь украинской армии со стороны граждан украинского происхождения используется как повод для дискредитации. Это свидетельствует о глубине влияния пропаганды на часть общества.

Впрочем, несмотря на сложность ситуации, важно сохранять спокойствие и работать на перспективу — для восстановления доверия и нормализации отношений между людьми по обе стороны границы.

Роланд Цебер, общественный деятель, политик, председатель Альянса национальных сообществ "Европейская коалиция", специально для Главреда

О персону: Роланд Цебер

Цебер Роланд Иванович - украинский общественный деятель венгерского происхождения из Закарпатья.

Председатель Альянса "Европейская коалиция" - объединения, которое сплочает представителей различных национальных общин Украины вокруг идеи общей победы и европейского будущего.

В связи с активной проукраинской позицией и разоблачением коррупции в правительстве Виктора Орбана Роланду Цеберу официально запрещен въезд на территорию Венгрии.

Окружение Виктора Орбана прямо обвиняет Роланда Цебера в сотрудничестве с лидером венгерской оппозиции Петром Мадяром и в попытках вмешательства во внутренние дела Венгрии. Сам Цебер отвергает эти обвинения. Он последовательно отстаивает позицию, что Украина и Венгрия должны быть равноправными партнерами, а не искать поводы для конфликтов.

война в Украине Виктор Орбан Парламентские выборы в Венгрии 2026
