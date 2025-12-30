Дроны, которых не было на Валдае. Почему именно так соврал Путин?

Эта история будет иметь важные последствия внутри России.

Если коротко, то речь идет о срыве переговоров из-за якобы недоговороспособности украинского руководства. Но это вершина айсберга.

1. Мы не знаем куда и когда Россия направит свой ракетный удар "мести". Более важно, как мне кажется, то, что после этого Россия расчехлит свое "новое оружие": "нелегитимный Зеленский не может баллотироваться снова в Президенты".

Логика россиян проста: с "нелегитимным" Зеленским они сейчас ничего не подпишут, а выборы с ним они не признают. Такой подход будет усиливаться информационными атаками, рассчитанными в том числе и на наших полезных идиотов.

2. Также, эта история будет иметь важные последствия внутри России: ведь россиянам нужны новые объяснения: зачем продолжать войну. И "нападение" на Путина и необходимость перезагрузить "террористическую Украину" могут пригодиться.

3. Важно то, что глобально это ничего не изменит, кроме того, что все переговоры нужно будет переформатировать. К сожалению, я в очередной раз должен сказать: у Трампа нет достаточных рычагов влияния на Путина. Не он не хочет, а на самом деле, он не может. И это одна из наших самых больших проблем.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

