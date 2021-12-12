Участие США в переговорах по Донбассу: почему это хорошая новость

Позиции Украины и США по Донбассу на переговорах, скорее всего, не будут отличаться / УНИАН

Семь лет назад Россия вторглась в Украину, чтобы захватить Донбасс. Сейчас угрожает еще большим вторжением, чтобы Украина забрала его обратно.

В 2014-м году я писал, что Россия не потянет Донбасс: он будет обескровливать ее фианансово, наводнять отмороженными "ополченцами", которым все равно, кого убивать, разрушать изнутри.

Читайте такжеПереговоры с "ЛДНР" и статус России: Украина поставила Москве жесткое условие по ДонбассуТак и случилось. Россия почувствовала это на собственной шкуре, поняла, насколько перфектно это оружие, и теперь пытается впарить Донбасс нам обратно, еще и на собственных условиях.

После разговора Зеленского с Байденом появилась информация о новой площадке переговоров с Россией, в которой примут участие и США. Очевидно, что давно было нужно обновить формат, поскольку ни минский, ни нормандский не работают. Это хорошая новость. И я хочу верить, что новый формат будет не таким вялым, как существующие.

Читайте такжеЗеленский назвал условие проведения референдума по вопросу Донбасса и КрымаДа, США не будут воевать за Украину. Но и укреплять Россию своим бездействием они не будут. Поэтому прогнозирую, что наши позиции по Донбассу на переговорах не будут отличаться. Зачем лишать врага того, что его медленно убивает.