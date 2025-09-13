У Запада есть два сценария, как остановить Путина

Россия - преступное государство и его глава преступник. Факт совершения международного преступления агрессии - очевиден.
Как эксперт - и как ученый с исследованиями именно в этой теме, и как дипломированный переговорщик в вооруженных конфликтах, могу сказать с большой долей вероятности, что - никакая дипломатия, осторожность, переговорные стратегии не остановят Путина. Это не тот случай.
С точки зрения его убеждений и криминальной субкультуры - все эти стратегии о слабости.
Он сильный враг. Это надо признать. Построенный им режим в войне сильнее демократии. И у него не так много времени, чтобы успеть еще повоевать с НАТО в буквальном смысле.
В таких историях выигрывает сильнейший. В том числе - морально и психологически более сильный.
Поэтому у запада есть два сценария. Вооружить нас должным образом и мы справимся. Но на это нужно время.
Или искать путь политической остановки Путина такой, который сохранит ему лицо перед его электоратом и одновременно не легализует оккупацию наших земель. Потому что "торговля" нашими землями - это вообще самоуничтожение системы международной безопасности и международного права.
О персоне: Анна Маляр
Анна Васильевна Маляр – украинский политик, адвокат, криминолог, общественный деятель. Заместитель Министра обороны Украины (2021-2023). Кандидат юридических наук. В октябре 2022 года вошли в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.
