Армейская система обесценивает самый ценный ресурс войны - людей

За последние годы армия получила огромное количество людей, которые до полномасштабного вторжения никогда не представляли себя в армии.

Очень скоро нам просто не будет кем и ради чего воевать / Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Владельцы и менеджеры бизнесов, айтишники, инженеры, логисты, юристы, врачи, преподаватели, проджект-менеджеры - люди, которые привыкли отвечать за результат. Они пришли не только с дипломами и должностями. Они принесли с собой опыт, контакты, культуру работы, умение анализировать, строить процессы. И главное - энтузиазм. Искреннее желание сделать армию лучше, сильнее, эффективнее. Но в большинстве случаев эта энергия разбивается о стену. Людей обесценивают, компетенции игнорируют, а инициативу воспринимают как угрозу. И это не о дисциплине. Это о страхе перед людьми, которые мыслят шире, умеют что-то создавать в конкурентной среде, умеют качественно конкурировать. Это страх перед людьми, на чьем фоне чья-то некомпетентность становится очевидной. При этом факт остается фактом: даже в такой атмосфере значительная часть реальных качественных изменений в армии, которые произошли за последние четыре года - это заслуга людей, которые до 22-го были гражданскими. Новые подходы к использованию дронов, логистики, обучения, медэваку, документооборота, аналитики, коммуникации - это часто результат того, что кто-то из "вчерашних гражданских" просто не выдержал абсурда и начал делать по другому.

Система эти изменения не родила. Она, в лучшем случае, просто не успела их задушить. Поэтому когда говорят "нет людей", это неправда. Люди есть. Есть мозги, опыт, образование, готовность работать больше, чем платят. Есть те, кто оставил нормальную работу, бизнес, карьеру и пошел в Силы обороны не из-за отсутствия вариантов, а потому что так правильно.

Проблема не в нехватке человеческого капитала. Проблема в том, что старой системе проще сделать вид, что этого капитала нет, чем научиться им пользоваться. Мы берем дорогой интеллектуальный ресурс и превращаем его в дешевый расходный материал. Не потому, что иначе невозможно. А потому, что так проще. Это колоссальная стратегическая ошибка. Каждый офицер, который боится умных солдат и сержантов и борется с ними, вместо того, чтобы увидеть носителей уникального опыта и правильно использовать его - по сути работает на врага. Это уменьшает наши шансы не только на победу, но и на нормальное будущее после нее. Я не идеализирую гражданских, которые пришли в армию. Среди них тоже есть разные люди. Но факт остается фактом: именно этот пласт мобилизованных с нормальными карьерами, образованием и опытом в мирной жизни стал драйвером большинства качественных изменений последних лет. И армия на системном уровне продолжает делать вид, что это не так. Понимаю, почему системе легче сломать человека под себя. Это всегда более простой путь. Но если мы продолжим выбирать "простое", то очень скоро нам просто не будет кем и ради чего воевать. Победа в войне - это еще не победа в будущем. Будущее выигрывают те, кто умеет беречь и приумножать.

О персоне: Валерий Маркус Валерий Маркус - главный сержант 47 отдельной механизированной бригады "Магура", участник российско-украинской войны, писатель и путешественник. В 2014 году в составе 25-й ОПДБр Валерий Маркус участвовал в боях за освобождение Краматорска, Ждановки, Углегорска, Шахтерска, Доброполья, Коммунара и Дебальцево. После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года воевал в составе 30-й ОМБр разведчиком. Лидер среди военных по общему количеству подписчиков в соцсетях. Автор бестселлера "Следы на дороге".

