Трамп решил попытаться оторвать Беларусь от России

Идея Трампа очевидна - торговля Беларуси с США теоретически должна оттянуть Лукашенко от Путина и создать ему поле для маневра.

https://opinions.glavred.info/tramp-reshil-popytatsya-otorvat-belarus-ot-rossii-10724069.html Ссылка скопирована

В США считают, что лучше иметь дело дело с двумя меньшими диктаторами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Чтобы потренироваться оторвать Россию от Китая Трамп решил попробовать оторвать Беларусь от России. Ну, конечно, не сразу, но сегодня были сделаны первые шаги.

США снимают санкции с белорусского калия, а спецпосланник Трампа в Беларуси Коул обещает, что по мере нормализации отношений все больше санкций будет сниматься, и в будущем этих санкций не будет вообще.

Идея Трампа очевидна - торговля Беларуси с США теоретически должна оттянуть Лукашенко от Путина и создать ему поле для маневра. Лукашенко готов подыграть этой игре - поэтому сегодня на свободу вышло 114 политзаключенных.

видео дня

Конечно, Европы в этой игре нет. Как и нет намеков на память об истории режима Лукашенко со всеми его темными сторонами.

Но Трамп верит, что таким образом суверенитета Беларуси будет больше, а значит, возможности Путина будут ослаблены. В США считают, что лучше иметь дело с двумя меньшими диктаторами, чем с одним большим, которым станет Путин, если окончательно поглотит Беларусь Лукашенко.

Источник

О персоне: Сергей Таран Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) - украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская Солидарность". Депутат Киевского городского совета.

Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием - магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).

С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодежь Украины", "Развитие государства", аналитическом еженедельнике УНИАН.

Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), - экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред