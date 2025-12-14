Когда я встречаюсь с очередной западной экранизацией на тему Нюрнбергского процесса, меня каждый раз охватывает неописуемый стыд.

Нюрнбергский процесс

С первого классического фильма гениального Стэнли Крамера - ленты, в которой появились Спенсер Трейси, Максимилиан Шелл и даже легендарная Марлен Дитрих - и до последней экранизации Джеймса Вандербильта с Расселом Кроу и Рами Малеком главная тема - торжество демократии в осуждении нацистского зла, смелые и честные американские судьи, считающие приговор злу и его главным исполнителям чуть ли не библейской миссией.

То, что в зале заседаний трибунала американцы соседствовали с советскими коллегами, на Западе или забывают, или же просто не замечают. Это такой слон в комнате, о котором не стоит и вспоминать. В последнем фильме "Нюрнберг" вскользь упоминается, что президенту Гарри Трумэну удалось уговорить советского вождя Иосифа Сталина провести такой трибунал. Ни один советский судья или прокурор в кадре не появляется - только американцы или британцы. Впрочем, советские судьи авторов и не обходят. Это лента эпохи Трампа, которая является фильмом-предупреждением: Соединенные Штаты так же могут попасть под влияние фашизма, как и любая другая страна.

Осталось только понять почему.

Совместная борьба союзников против нацизма, как мы знаем, прервалась не сразу после победы. Нюрнберг стал продолжением этого сотрудничества и был искусно использован Сталиным для реабилитации его собственных преступлений. Одно неописуемое зло осуждало другое - а американцы с британцами и французами оказались статистами в этой сталинской игре.

Да, западную юстицию в Нюрнберге представляли действительно достойные люди, о которых написаны книги и сняты фильмы. О советских участниках процесса в мире знают гораздо меньше. Но если коротко - это были настоящие палачи и убийцы, участники массированных преступлений и расправ.

Членом трибунала от Советского Союза был генерал Иона Никитченко, почти литературный персонаж, о котором писал советский классик Дмитрий Фурманов в своей книге "Мятеж" о подавлении крестьянских восстаний. "Тихий Иона", как называл его Фурманов, обрек на смертную казнь почти все бывшее высшее руководство СССР - Григория Зиновьева, Льва Каменева, Яна Рудзутака, Павла Дыбенко и других. Конечно, это были сфабрикованные обвинения, но такой кровавой жатвой мог тогда похвастаться каждый советский судья. Никитченко "прославился" тем, что объявлял смертные приговоры... по телеграфу - просто телеграммой обрек на смерть сотни людей, которых даже в глаза не видел, не то что их дела читал! За чрезмерную жестокость генералу объявляли выговоры даже в сталинские времена! И этот человек судил Германа Геринга или Эрнста Кальтенбрунера - преступников, от которых он отличался разве что цветом формы.

Главным советским прокурором на процессе был прокурор УССР, а впоследствии генеральный прокурор Советского Союза Роман Руденко. Как и Никитченко, Руденко был рафинированным мясником - он убивал подсудимых из собственного револьвера. Руденко - прокурор Донецкой области - буквально уничтожил Донбасс, лишил регион даже элиты постреволюционных времен (и результаты его успехов мы пожинаем до сих пор). И при этом этот человек с потоками крови на руках работал генеральным прокурором и при Хрущеве, и при Брежневе и даже руководил процессом реабилитации жертв репрессий. У меня нет сомнений, что Геринг, если бы его не осудили, а позволили бы руководить Германией, занимался бы тем же самым.

Таким образом, Нюрнбергский процесс, устроенный по специальной сверхправовой процедуре для осуждения нацистских преступников, стал одновременно триумфом преступников большевистских. Мир увидел, что можно убивать миллионами - а потом невозмутимо сидеть в судейском кресле и осуждать на смерть тех, кто совершал аналогичные преступления.

В этом на самом деле и был главный урок Нюрнберга: вопрос не в преступлениях и ценностях, а в том, кто побеждает. Если бы союзниками Рузвельта и Черчилля в войне были бы Гитлер и Муссолини, я не исключаю Петербургского процесса со Сталиным и Молотовым на скамье подсудимых - а честные американские судьи перед началом заседаний пожимали бы руки нацистам. Фантасмагория? Но чем отличается Молотов от Риббентропа, Берия от Гиммлера, Розенберг от Жданова? Ничем.

Именно безнаказанность зла, более того - его триумф, популярность и способность не защищаться, а осуждать других и продемонстрировала, что маньяку и убийце для успеха нужно просто победить другого маньяка. Именно это и помогло возвращению безумия на политическую сцену в наше время - ведь иначе и быть не могло.

