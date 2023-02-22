Путин выбрал самую худшую стратегию для будущего России - ни шагу назад в войне с Украиной и всему Западом, но и не шагу вперед.

Путин остался один на один в борьбе против Запада / Коллаж скриншот YouTube, Википедия

У Путина закончился запас "красных линии" и повышения ставок. Он так и не решился объявить большую войну Украине, хотя забыл сказать то, что он него больше всего ожидали - о перспективах, целях и стратегии этой кровавой российско-украинской войны.

Но самое главное то, что в речи Путина так и не нашлось места или намека на яркие перспективы совместного сотрудничества Китая и России в противовес коллективном Западу и отдельно - США. Для Украины и США это крайне важно - Китай не решился открыто поддержать агрессию России и противопоставить себя всему Западу. Кажется, Путин уже остался один на один в борьбе против Запада.

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Вся остальная социально-экономическая часть речи Путина - обыкновенный спам, который все 20 лет был визитной карточкой российского президента.

А тот факт, что режиссеры, транслирующие речь Путина, упорно отказывались показывать среди участников заседания живого и счастливого Пригожина - плохой признак для хозяина ЧВК "Вагнер". Хотя идея поссорить во время войны прибитый и запуганный российский народ с российскими олигархами и высшей бюрократией принадлежит Пригожину, но использована была Путиным в его речи.

Путин выбрал самую худшую стратегию для будущего России - ни шагу назад в войне с Украиной и всему Западом, но и не шагу вперед, ибо нельзя одновременно двигаться вперед в "светлое будущее" в одиночку от всего мира, условиях жестких санкций и терпеть поражения в российско-украинской войне от коллективного Запада, который уже не остановится пока не добьет режим личной власти Путина.

И все сидящие в зале, покорно слушая монотонную, формальную речь Путина, прекрасно понимали все это, но каждый из них тайно надеется, что он спасется после Катастрофы Режима, а исчезнет один Путин.

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