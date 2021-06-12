Всех - в экстремисты: как Путин превращает Россию в бункер

В России Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального суд признал экстремистской организацией / Reuters

Ситуация с Навальным началась гораздо раньше окончательного намерения Кремля его уничтожить. С момента его отравления уже прошёл год и за это время он уже прошёл реабилитацию, вернулся, оказался в тюрьме и вот теперь Мосгорсуд обьявил его фонд и штабы экстремистскими организациями.

Это - не окончательная победа Путина, но это очень важный этап. Потому что принятое решение имеет три весомых последствия.

Первое касается многих людей, которые участвовали в движении ФБК. Даже если они в какой-то период отошли от него, они все равно оказываются под угрозой, поскольку теперь получается, что они имели отношение к экстремистской организации и их деятельность теперь может быть криминализирована государством.

Кроме того, закон устроен так, что он создаёт угрозу даже для тех, кто не участвовали в нем прямо. Например, если люди всего лишь отправляли донаты или оказывали консультативную поддержку - например, высказывались в соцсетях в его поддержку.

Второй момент - судьба самого Навального. Все понимают, что сейчас он сидит по делу о нарушении режима домашнего ареста. И этот закон и предпринят для того, чтобы открыть возможность возбудить против Навального дело, в результате которого он окажется в тюрьме на долгие годы, поскольку наказание за экстремизм предполагает большие сроки. В некотором роде это решение даже можно счесть победой Навального, ведь это доказывает, что Кремль не смог найти в его деятельности ничего, что можно было бы квалифицировать как экономическое преступление. Фактически для него не нашлось статьи, потому и пришлось квалифицировать всю его организацию как экстремистскую для того, чтобы расправиться с ним окончательно.

Третий момент в том, что этот закон касается всех граждан РФ. Ведь если законодатели может так произвольно расширять понятие экстремизма, то в таком случае они могут манипулировать чем угодно и, в конце-концов, окажется, что криминализировать можно без всяких границ. И если Конституционный суд этого не опровергает, то надо считать, что закона в России вообще нет.

Политический режим Путина претерпевает радикальных изменений после внесения поправок в Конституцию. Путин превращает Россию в военизированную крепость, готовую к долгой войне с Западом и именно поэтому внутри страны громят любые проявления нелояльности и какой-то критической активности. Так, Кремль по сути вытеснил из России ряд изданий, которые ранее объявил иностранными агентами и каждые два месяца расширяет список нежелательных организаций.

На этом фоне гражданское общество сделать практически ничего не может, потому что все осознают, примерно, что силовые возможности государства далеко превосходят любые возможности протеста. Тем более, что у граждан РФ есть рядом наглядный пример Беларуси - они видят, насколько жестокими могут быть действия против граждан и понимают, что кремлевский режим точно так же пойдет на них, как на белорусов пошел режим Лукашенко.

И в этом смысле нет оснований для того, что нынешние действия Кремля могут стимулировать какие-либо протесты. Общество совершенно обессилено картиной всевластия правящей верхушки с широким кругом силовиков, гражданских администраторов, которые готовы участвовать в этой репрессивной политике.

Читайте такжеПутину чертовски везет, или Почему Кремль не будет паинькойЕвропейские страны, несомненно, этим взволнованы, что хорошо видно по заявлениям европейских политиков. Но вопрос в том, последует ли за этим волнением политическая реакция - некий пакет действий, которые может предпринять Европа совместно с США. И направление ответа коллективного Запада станет понятным после европейского турне Байдена. Потому что тут нужна реакция не только на Кремль, а на совокупность происходящего в Восточной Европе - на угрожающий альянс Лукашенко и Путина.

И самый большой на сегодня вопрос - что именно будет за пределами санкций. Потому что санкций по инерции от Запада уже недостаточно. Наиболее действенными тут могли бы стать запреты, касающиеся высоких технологий, которые бы сказывались на отставании РФ от развитых стран.

Но стоит отметить, что Запад стоит перед тяжелым выбором. Россия - это страна особого положения: постоянный член Совета безопасности ООН и ядерная держава. И, в отличие от многих других стран, против которых можно применять санкции или жесткие политические меры, с Россией они будут парадоксальными. Но при этом у ЕС нет другой возможности - если сейчас не будут приняты новые шаги по решению проблемы, то исторический шаг будет пропущен и уже через несколько лет может возникнуть ситуация, подобной той, что уже была во время Мюнхенского соглашения. И тогда Кремль почувствует себя более уверенно и продолжит строить осажденную крепость и окажется в положении агрессора, угрожающего мировой стабильности.

Александр Морозов, политолог, сотрудник Центра российских исследований Бориса Немцова (Карлов Университет, Прага), специально для Главреда