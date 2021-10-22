У Порошенко есть шансы, пока народ не поймет, что он возвращается

Петр Порошенко вряд ли сможет нарастить рейтинг / УНИАН

Нынешний рейтинг Слуги народа - это не то снижение, которому обрадовались все недоброжелатели. Их рейтинг колеблется зависимо от того, кто и как опрашивает. Более того, рейтинга партии как такового не существует - есть только тень, отбрасываемая от рейтинга Зеленского.

Потому говорить о падении откровенно рано. Причина серьезного уменьшения абсолютно очевидна - мы видим массированный медийный "наезд" на Зеленского и его окружение (причем с разных сторон), попадающий в головы разного электората. То есть критикуют в России и это слышат те, кто на нее ориентируется - на Донбассе и юге Украины. Критикуют Штаты - и это слышит "западная" публика, не говоря уже о том, что критикуют СН и в Украине за шашни с олигархами, хотя якобы с ними борются.

Но это - колебания. Серьезное падение будет, когда появится либо компромат, направленный прямо на Зеленского, либо сработают платежки и цены на коммунальные услуги. Пока он бьет по площадям - старые офшоры не так сильно впечатляют украинскую публику, привыкшую ко всему. Напомним, что Порошенко оформлял офшор во время Иловайского котла, и то - это не слишком ударило по его рейтингу.

Нынешний рейтинг - это лишь первая ласточка, на которую власть реагирует нервно и непрофессионально. Поднять свой рейтинг она может за счет тех же олигархов - например, после очередного "наезда" на Порошенко или кого-либо еще, а также принятия антиолигархического закона, для электорального ядра Зеленского, которое не склонно думать и живет эмоциями, это будет хорошим знаком.

В то же время у Порошенко нет никаких шансов повысить рейтинг. Потому что пока он критикует власть, к нему еще доброжелательно относятся, но ровно до тех пор, пока народ не поймет, что он хочет вернуться.

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Наш народ все еще хочет новых лиц, но уже с опытом госуправления. Как это выглядит - никто не знает, потому что люди хотят честных, не запятнанных, но с опытом. И Порошенко под это описание не подходит, а потому и шансов у него никаких. При этом если Разумков выйдет из окопа и начнет действовать, то его рейтинг начнет расти. Но пока то, что он делает, повышению рейтинга не способствует - ему нужно определиться, портит он отношения с Зеленским или нет.

Читайте такжеКак давлением на Медведчука и Порошенко власть открывает "ящик Пандоры"В свою очередь, Юлия Тимошенко может нарастить 2-3% рейтинга на теме тарифов, так как она давно в ней варится и, как ни крути, позиционируется как специалист. ОПЗЖ ждет рост только в случае, если у них произойдут структурные изменения - то есть, если Бойко и Левочкин публично расплюются с Медведчуком и Рабиновичем. К слову, история с Кивой - это те пузыри, которые всплывают на поверхность, когда внутри бурлит. Ведь их электорат требует того, чтобы все ходили строем и ровно, и пока у них разброд и шатание, наращивать рейтинги будет сложно.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда