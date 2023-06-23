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У Кремля все плохо, но Путину боятся об этом докладывать

Александр Сотник
23 июня 2023, 09:06
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Но это не значит, что Украине нужно расслабиться. Я говорю лишь о том, что у России большая печаль, но рассказать о ней вождю там не могут.
Сотник, Путин
Путина может спасти только пребывание у власти / Коллаж: Главред, фото: скриншот Главред, YouTube

На самом деле, у Кремля вообще все плохо, а Путину боятся об этом докладывать. На питерском сходняке, который почему-то по недоразумению называют экономическим форумом, он говорил дикие вещи. В частности, Путин заявил об уничтожении пяти систем Patriot, которых Украина, по-моему, получила всего две. Путин не владеет никакими фактами и не знает, что происходит в Украине и на войне. Ему боятся докладывать, потому что он сразу впадает в истерику.

Человек хотел быстрой прогулки по Украине и планировал взять всю страну так же, как и Крым в 2014 году, якобы без единого выстрела (хотя, на самом деле, в Крыму тогда были погибшие). Однако у него ничего не получилось. Путин устроил схематозы по Херсонской, Запорожской областях, "донбящемуся бомбассу", но все пошло не так. Ничего у России не получается: с оружием – беда, с мясом на прожарку и боеспособностью – тоже. Моральный лик – вообще катастрофа.

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Но это не значит, что Украине нужно расслабиться. Я говорю лишь о том, что у России большая печаль, но рассказать о ней вождю там не могут.

Новое заявление сделал Шойгу, в котором пригрозил ударами по центрам принятия решений в Киеве. Эта риторика вызвана большим страхом потери Крыма. Крымский полуостров, как я всегда говорил, это место, где зарыты ключи победы Украины и то самое кощеево яйцо смерти Путина. Украина при возвращении Крыма обнулит Путина и превратит его в ничто. Поэтому Россия будет до последнего цепляться за Крым и рычать на внешний мир, угрожая всем, чем только можно.

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что он верит в реальность применения Путиным тактического ядерного оружия. Это очень важное заявление, которое несколько меняет акценты. До недавних пор считалось, что все (в том числе, и я), кто говорит об опасности и реальности применения Путиным ядерного оружия – тактического или, не дай Бог, стратегического – алармисты и всепропальщики (я с этой ролью сжился давно и был одним из тех, кто говорил, что Путин обязательно нападет на Украину).

Однако эта позиция, скорее всего, дает способность видеть реальную картину. Путин понимает – у него нет выхода, его может спасти только пребывание у власти. Сейчас построенная им вертикальная конструкция очень сильно шатается, а удар по Крыму может ее опрокинуть. Поэтому, образно говоря, все ружья на стенах, могут начать стрелять. Вот, в чем самая большая опасность.

Однако, я думаю, что Украину, которая уже второй год живет в условиях полномасштабной войны с Россией, никакими ударами не запугать. Шантаж на Киев не действует. Киеву нужно лишь принять как данность наличие опасности и зафиксировать это. Следует быть готовыми к тому, что такая угроза действительно может быть.

Украина уже свела к минимуму усилия шантажистов. Научилась сбивать даже "Кинжалы", про которые в России говорили: "Подачка-неберучка, сбить ракету невозможно". Поэтому пугаться не нужно.

Александр Сотник, специально для Главреда.

Александр Сотник
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