У кого на самом деле отобрал победу Зеленский

Зеленский не отбирал победу у Порошенко / УНИАН

Украина продолжает жить в отголосках предвыборной кампании двухлетней давности.

Те, кто поддерживал пятого президента страны – не могут простить сторонников шестого. Те, кто голосовал за Зеленского – объявляют любую критику своего кумира происками Порошенко. Любая дискуссия обречена, потому что сразу переходит на личности. Любой разговор о достоинствах и недостатках натыкается на хрестоматийное "а ваш еще хуже".

Поляризация достигла невероятных масштабов. Любая инициатива измеряется не здравым смыслом, а фигурой автора. Сторонники действующего президента готовы вступаться за любой его шаг – даже самый сомнительный. Противники – готовы искать "зраду" даже в тех решениях, что выглядят как дистиллированная "перемога".

При этом сторонники Петра Порошенко раз за разом упрекают своих визави в том, что те украли у страны будущее. Утверждают, что именно выдвижение Зеленского лишило пятого президента шансов на второй срок. Говорят об упущенном шансе и потерянном времени.

Но, справедливости ради, нужно сказать, что все эти упреки в адрес Зеленского должны звучать не от сторонников Петра Порошенко. Они должны звучать от избирателей Юлии Тимошенко.

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В ноябре 2018 года в списке претендентов на президентский пост властвовала лидер "Батькивщины". За пять месяцев до первого тура Центр Разумкова констатировал, что ее показатели вдвое превышают поддержку любого другого украинского политика. Тимошенко могла рассчитывать в первом туре на 21%, в то время как Порошенко – на 10%, а Зеленский – на 11%. Она была лидером симпатий во всех макрорегионах страны, за исключением Донбасса, где лидировал Бойко.

Читайте такжеЗеленский дрейфует в сторону идей Порошенко При моделировании второго тура Юлия Тимошенко побеждала во всех возможных электоральных парах. А ее политсила могла рассчитывать в тот момент на 22% голосов, в то время как "Слуга народа" мог претендовать лишь на 11%.

До первого тура в тот момент оставалось пять месяцев. И все следующие недели мы наблюдали электоральный переток. Зеленский не оттягивал избирателей у Порошенко – к нему перетекали сторонники Юлии Владимировны.

За две недели до первого тура Зеленский уже был безусловным лидером - среди определившихся его готовы были поддержать почти 28%. Порошенко и Тимошенко делили второе и третье место: у каждого из них в активе было по 16,5% голосов. Соотношение цифр было плюс-минус одинаковым у трех крупнейших социологических контор страны. А это значит, что Украина последние два года совершенно напрасно ломает копья в виртуальных битвах.

Весной 2019 года страна не выбирала между Порошенко и Зеленским. Реальная альтернатива сводилась к выбору между Зеленским и Тимошенко.

Даже если бы будущий шестой президент Украины снял свою кандидатуру накануне первого тура – с большой долей вероятности мы бы наблюдали за тем, как во втором туре Юлия Владимировна побеждает Петра Алексеевича.

Зеленский не лишал Порошенко шансов на второй срок. Он отобрал победу у Тимошенко. Если бы руководитель "Квартала" решил остаться в шоу-бизнесе – скорее всего шестым президентом страны была бы лидер "Батькивщины".

Когда сторонники пятого президента страны обвиняют шестого в "краже победы" - в этом есть немалая доля лукавства. К моменту выборов антирейтинг Петра Порошенко вырос настолько, что глава государства уступал во втором туре своим основным соперникам. Если кто-то и может сегодня обвинять Зеленского в "краже победы" - то это Тимошенко и ее ядерный электорат.

Читайте такжеКак Порошенко примерял треуголку Наполеона и френч СталинаМожно долго рассуждать, почему настроения украинских избирателей сложились подобным образом. Возможно, причина была в том, что и Зеленский и Тимошенко шли на выборы с повесткой мира и достатка. Каждый из них эксплуатировал политический образ "торговца чудесами". Каждый намекал, что у него под рукой есть "рубильник счастья и благоденствия". Оба претендента работали в схожих нишах, но у Зеленского вдобавок был за спиной Голобородько и амплуа "нового лица". А многолетнее присутствие в телевизионном прайм-тайме закрепило за ним роль виртуального члена семьи для большинства украинских избирателей.

Можно долго рассуждать, насколько справедливым был антирейтинг Петра Порошенко. Насколько объективно граждане страны оценивали баланс "сделанного" и "несделанного" в его каденцию. Можно спорить о его ошибках и успехах, месте в истории и политическом наследстве. Но настроения весны 2019 года делали его победу во втором туре крайне маловероятной.

Все сказанное вряд ли снизит остроту наших споров. Мы продолжим сравнивать шестого с пятым, даже несмотря на то, что впору сравнивать шестого с неслучившейся шестой. Представление о реальности давно победило саму реальность. А когда речь заходит о прошлом – мы склонны вспоминать наши эмоции, а не факты.

Но факты от этого никуда не исчезают.