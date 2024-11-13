Туман войны становится все гуще: Трамп говорил с кремлевским фюрером

От этого разговора Кремль в лице самого честного на свете пресс-секретаря Пескова открещивается, потому что с позиции силы выступал именно Трамп.

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Разговор Трампа и Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Туман войны становится все гуще и гуще. Попробую немножко подсветить желтыми противотуманками.

По моей информации, звонок Д. Трампа кремлевскому фюреру таки был. И со стороны новоизбранного президента США прозвучала позиция, что войну надо прекращать, а для начала надо прекратить ее эскалацию. То есть, Трамп категорически против привлечения воинов из КНДР к боевым действиям на территории Украины, а также против ударов по энергетической структуре с обеих сторон. То есть, ничего нового и сенсационного.

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Насколько известно, с Путиным была не дискуссия, а простой обмен мнениями, поэтому Путин вновь пожаловался на свои обиды и вспомнил угрозы от НАТО и учет "реалий на земле". От этого разговора Кремль в лице самого честного на свете пресс-секретаря Пескова открещивается, потому что с позиции силы выступал именно Трамп. Это никоим образом не был ультиматум, но и никак не поддержка недоимперии.

И чуть позже произошло еще одно событие: Китай по дипканалам в очередной раз подтвердил Кремлю, что он за мирные переговоры и против эскалации. Это его давно известная мантра, но как-то оно красиво почти совпало со звонком Трампа.

Скорее всего, это простое совпадение. Но в Кремле на всякий случай решили взять небольшую паузу. Именно поэтому недоимперия сначала подняла в воздух авиацию, которая запускает ракеты различного типа по Украине как ответ на нашу дроновую атаку, а затем вернули самолеты на аэродромы.

Между тем, продолжаются консультации с участием посредников по потенциальной "деэскалации боевых действий". Опять-таки, реальных договоренностей нет, но договоренность по обоюдному воздержанию от ударов по энергоструктуре ближе других (кроме обмена военнопленными и возвращения тел погибших, но они ведутся по другой линии).

Напомню, что россия накопила крылатых и баллистических ракет не менее чем на три массированных удара по Украине (около ста единиц за сутки) плюс сотни "шахедов" тоже разных типов. Поэтому гуманитарная договоренность не бить по критической инфраструктуре была бы весьма заметным шагом к возможным переговорам.

Лично я такую договоренность теоретически допускаю, а вот что Кремль ее выполнит - нет.

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