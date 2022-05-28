УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Троллинг ПЦУ: почему УПЦ МП до сих пор осталась зависимой от России

Евстратий (Зоря)

Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ

28 мая 2022, 06:31

Священнослужители совершили очередную попытка скрыть то, что "УПЦ" остается в юрисдикции Московского Патриархата..

УПЦ МП, собор
УПЦ МП объявили о независимости от РПЦ / t.me/upc_news

Итоги "Собора УПЦ" можно кратко оценить словами Митрополита Епифания в Докладе на Архиерейском Соборе ПЦУ: "из большой тучи - малый дождь".

Дам обобщенную краткую характеристику.

1. Заявления о российской агрессии максимально мягкие и округлые. Это после 3-х месяцев страданий, которые главным образом коснулись областей, где много симпатиков МП. На все, что сочли нужным сказать о войне, найдено сорок слов! И ни одного из них - об оценке идеологии "русского мира" как основы агрессии и о своей роли в распространении этой идеологии.

2. "Выражаем несогласие" с позицией Кирилла - то есть не осуждаем, не разрываем связь, а просто "выражаем несогласие". Здесь явно видна формулировка митрополита Онуфрия.

3. "Зачистка Устава" - это то же самое, что отсутствие слов "Московский Патриархат" в официальном названии: попытка скрыть то, что "УПЦ" - остается в юрисдикции Московского Патриархата.

Слова о "независимости и самостоятельности" - изобретение еще 1990 (!) года для прикрытия зависимости и несамостоятельности. Есть автокефалия и автономия. Собор ни слова не сказал об автокефалии - даже о теоретическом желании ее достижения.

Что означает "независимость и самостоятельность 2.0"? Новый интерфейс старой программы? Если эта "независимость и самостоятельность" более независимая и самостоятельная, чем была - то не есть ли это одно и то же с признанием правоты утверждений УАПЦ/ УПЦ КП/ПЦУ, что "самостоятельность и независимость" на самом деле не была ни тем, ни другим?

Будут ли поминать впредь имя московского патриарха? - возможно будет видно из изменений в Уставе. Но судя по формулировкам Постановлений - митрополит Онуфрий будет поминать, а это означает дальнейшую зависимость от Кирилла всей Митрополии.

Читайте такжеСобор УПЦ МП одобрил решение о полной независимости4. Мироварения и диаспора - чисто "троллинг ПЦУ". Ни одно, ни другое никак не определяет статуса независимости. В Лавре варили миро во времена Киевской митрополии до 1686 г. и даже в синодальную эпоху РПЦ - но ни в коем случае это не было признаком независимости. Удерживать украинскую диаспору в орбите МП - давняя мечта, "патриаршие приходы" РПЦ в США и Канаде в советское время - в основном были украинскими по этническому составу.

5. Утверждение всех решений за период от 2011 года означает и утверждения этого решения УПЦ МП (по лекалу из Москвы), где сказано о разрыве со Вселенским Патриархатом. Вместо того, чтобы открыть дорогу к диалогу с ним - закрытые двери теперь еще и соборно заколотили досками.

6. Относительно диалога. "Чтобы диалог состоялся" относятся три предпосылки: согласиться, что общины не будут переходить из МП в ПЦУ; согласиться с тезисами пропаганды МП против ПЦУ; согласиться с тем, что иерархия ПЦУ - "неканоническая".

То есть Собор отвергает предложение Архиерейского Собора ПЦУ о диалоге без предварительных условий? Ждем разъяснения от другой стороны, но пока это выглядит так: выполнение 3-х предпосылок должно лишь открыть диалог без ясно обозначенной цели.

Такого ответа ожидали и ответственная относительно нынешнего состояния украинского православия позиция?

7. Скоростное проведение за день собрания, Синода, Собора епископов и Собора имело целью максимально свернуть дискуссию. Как во время мероприятий, так и в целом. Теперь на все вопросы в середине МПвУ будет ответ: читайте решение Собора, там все сказано.

"Гора родила мышь".

Евстратий (Зоря), Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель Главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ

война в Украине УПЦ МП Патриарх Кирилл Евстратий (Зоря) ПЦУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:38

Надежды пока нет: в Пентагоне оценили шансы на проведение мирных переговоров между Украиной и РФ

07:15

Оккупация Херсона: известный легкоатлет рассказал, как россияне разнесли вокзал и угрожали магазинамВидео

06:42

ВСУ за сутки приземлили три вражеские цели - самолет Су-35, вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10Видео

06:31

Троллинг ПЦУ: почему УПЦ МП до сих пор осталась зависимой от Россиимнение

06:12

Гороскоп на июнь 2022 для Раков: разлука надолго, задержки с деньгами и перемены на работеВидео

Реклама
05:45

Поставки ВСУ ракетных систем MLRS могут привести к перелому на поле битвы с войсками РФ – экспертВидео

05:11

Валерий Кипелов "топит" за Путина: рокер сделал громкое заявление о войне

04:50

Врежет жара под +40°? Украинцев удивили прогнозом погоды на июньВидео

04:40

Как избавиться от пятен на кухонных полотенцах: лучшие домашние средства

04:10

Военный эксперт спрогнозировал, на сколько времени россиянам хватит крылатых ракет

03:47

Ким Кардашьян случайно "выронила" сосок во время съемки в нижнем белье

03:10

Россия манипулирует Западом: Путин не будет воевать в Украине 10 лет - эксперт

03:08

Мила Йовович блистала на ковровой дорожке в Каннах в лазурном платье украинского бренда

02:37

Пять областей будут под ударом: Данилов объяснил, куда дальше двинется армия РФВидео

02:02

"Русскоязычный украинец теперь не украинец?": Мишина вмешалась в языковой скандал

01:48

Штраф и тюремный срок: Шакира оказалась под судом из-за мошенничества

01:32

Вятрович объяснил, зачем демонтировать советские памятники в Украине во время войны

00:44

Ирина Билык показала, что осталось от ее дома, в котором месяц жили рашисты

00:01

Порошенко хотел покинуть Украину через Польшу, но его не пропустили

27 мая, пятница
23:54

Осадчая и Ефросинина эмоционально отреагировали на петицию о запрете абортов

Реклама
23:42

"Позор нации": украинка и участница низкопробного российского шоу наврала о жизни в Луганске

23:29

Злата Огневич раскрыла тайну своей личной жизни

23:28

Хочет уничтожить украинцев: Байден вновь обвинил Путина

23:25

"Случаи будут": санитарный врач дал прогноз по обезьяньей оспы

22:51

Украина ударит американскими РСЗО MLRS по планам России на аннексию Херсона – АрестовичВидео

22:50

Соизмеримо с "ЛНР" и "ДНР": Вятрович рассказал, что делает украинцев слабееВидео

22:40

Пограничники поменяли правила выезда для военнообязанных из Украины: список изменений

22:21

США не будут вступать в конфликт с Россией на Черном море - Пентагон

22:09

Готовят подарок диктатору Путину на юбилей: в разведке рассказали, как долго могут продолжаться обстрелы украинских городовВидео

21:57

Собор УПЦ МП принял решение о полной независимости

21:51

Мария Бурмака показала брата-героя, который недавно стал отцом: "Мы все очень ждем тебя"

21:48

Самые тяжелые бои – в августе: астролог спрогнозировал сроки завершения войныВидео

21:48

Невероятно вкусные и хрустящие картофельные зразы за 10 минут: превосходно простой рецептВидео

21:33

Бойцы ВСУ на Харьковщине ударом из ПЗРК Перун сокрушили вражеский вертолет Ка-52 АллигаторВидео

21:22

Вооружение на пути к нам: Кулеба анонсировал новую помощь от США

21:15

Украинский пес-сапер Патрон получил суперпрестижную премию на Каннском фестивале

20:45

Кремль вернулся к идее штурмовать Киев: Путин хочет закончить войну к осени – СМИВидео

20:36

"Путину война с рук не сойдет": Шольц решился на отправку оружия ВСУ для битвы с армией РФВидео

20:10

Приметы на 29 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:44

Александра Эллерта захейтили за "псевдопатриотизм" - жесткий ответ комика

Реклама
19:39

Дутая проблема, или Почему Запад не спешит поставлять оружие Украинемнение

19:36

Рашисты "охотятся" за патронами украинского производства: для чего они им нужны

19:34

Азербайджанский активист доставляет помощь украинцам, живущим под обстрелами

19:33

"Остались считанные единицы": концертный рынок России опустел

19:32

Войска РФ готовятся к наступлению под Изюмом и пытаются окружить ВСУ на Донбассе – МинобороныВидео

19:19

"Не предлагайте нам сдаться, лучше помогите": обращение украинского бойца-историка к Западу покорило Сеть

18:42

Россия – великая Украина, переворот в Кремле и восстание масс: названы три сценария свержения ПутинаВидео

18:30

Предлагавшего идти на уступки Путину экс-госсекретаря США Киссинджера добавили в базу "Миротворца"

18:15

Alyona Alyona рассекретила причины ее расставания с молодым любовником

18:05

Мир готовится к вероятному применению Россией ядерного оружия - ЗеленскийВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять