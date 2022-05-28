Троллинг ПЦУ: почему УПЦ МП до сих пор осталась зависимой от России

УПЦ МП объявили о независимости от РПЦ / t.me/upc_news

Итоги "Собора УПЦ" можно кратко оценить словами Митрополита Епифания в Докладе на Архиерейском Соборе ПЦУ: "из большой тучи - малый дождь".

Дам обобщенную краткую характеристику.

1. Заявления о российской агрессии максимально мягкие и округлые. Это после 3-х месяцев страданий, которые главным образом коснулись областей, где много симпатиков МП. На все, что сочли нужным сказать о войне, найдено сорок слов! И ни одного из них - об оценке идеологии "русского мира" как основы агрессии и о своей роли в распространении этой идеологии.

2. "Выражаем несогласие" с позицией Кирилла - то есть не осуждаем, не разрываем связь, а просто "выражаем несогласие". Здесь явно видна формулировка митрополита Онуфрия.

3. "Зачистка Устава" - это то же самое, что отсутствие слов "Московский Патриархат" в официальном названии: попытка скрыть то, что "УПЦ" - остается в юрисдикции Московского Патриархата.

Слова о "независимости и самостоятельности" - изобретение еще 1990 (!) года для прикрытия зависимости и несамостоятельности. Есть автокефалия и автономия. Собор ни слова не сказал об автокефалии - даже о теоретическом желании ее достижения.

Что означает "независимость и самостоятельность 2.0"? Новый интерфейс старой программы? Если эта "независимость и самостоятельность" более независимая и самостоятельная, чем была - то не есть ли это одно и то же с признанием правоты утверждений УАПЦ/ УПЦ КП/ПЦУ, что "самостоятельность и независимость" на самом деле не была ни тем, ни другим?

Будут ли поминать впредь имя московского патриарха? - возможно будет видно из изменений в Уставе. Но судя по формулировкам Постановлений - митрополит Онуфрий будет поминать, а это означает дальнейшую зависимость от Кирилла всей Митрополии.

Читайте такжеСобор УПЦ МП одобрил решение о полной независимости4. Мироварения и диаспора - чисто "троллинг ПЦУ". Ни одно, ни другое никак не определяет статуса независимости. В Лавре варили миро во времена Киевской митрополии до 1686 г. и даже в синодальную эпоху РПЦ - но ни в коем случае это не было признаком независимости. Удерживать украинскую диаспору в орбите МП - давняя мечта, "патриаршие приходы" РПЦ в США и Канаде в советское время - в основном были украинскими по этническому составу.

5. Утверждение всех решений за период от 2011 года означает и утверждения этого решения УПЦ МП (по лекалу из Москвы), где сказано о разрыве со Вселенским Патриархатом. Вместо того, чтобы открыть дорогу к диалогу с ним - закрытые двери теперь еще и соборно заколотили досками.

6. Относительно диалога. "Чтобы диалог состоялся" относятся три предпосылки: согласиться, что общины не будут переходить из МП в ПЦУ; согласиться с тезисами пропаганды МП против ПЦУ; согласиться с тем, что иерархия ПЦУ - "неканоническая".

То есть Собор отвергает предложение Архиерейского Собора ПЦУ о диалоге без предварительных условий? Ждем разъяснения от другой стороны, но пока это выглядит так: выполнение 3-х предпосылок должно лишь открыть диалог без ясно обозначенной цели.

Такого ответа ожидали и ответственная относительно нынешнего состояния украинского православия позиция?

7. Скоростное проведение за день собрания, Синода, Собора епископов и Собора имело целью максимально свернуть дискуссию. Как во время мероприятий, так и в целом. Теперь на все вопросы в середине МПвУ будет ответ: читайте решение Собора, там все сказано.

"Гора родила мышь".

Евстратий (Зоря), Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель Главы Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ