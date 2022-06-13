Тревожные сигналы для Украины: почему Киев вскоре начнут уламывать на компромиссы с Путиным

С нынешней динамикой поставок вооружений Украине будет сложно перейти в контрнаступление даже в сентябре / Фото УНИАН

Почитал новости США. Из-за поставок в Украину запасы вооружений на складах – тех же Стингеров и Джавелинов – могут закончится через два-три месяца. О том, как немцы блокируют поставки вооружений в Украину, вы уже в курсе.

Затем сравнил со статистикой от Подоляка о необходимых Украине вооружениях для того, чтобы вытеснить россиян с Украины – 1 тысяча гаубиц и 300 РСЗО.

На сегодняшний день нам передали все страны, вместе взятые, не более 150-160 единиц таких вооружений. Первые аж четыре РСЗО из США прибудут и будут переданы на фронт не ранее, чем через несколько недель. И это при оптимистичном сценарии.

По прогнозам американских военных экспертов, захватить Севередонецк и Лисичанск, чтобы выйти на границы Луганской области, Россия сможет в течение нескольких недель.

В общем, с такой динамикой поставок вооружений Украине будет очень сложно перейти в масштабное контрнаступление даже в сентябре.

В США у Байдена печальные перспективы накануне выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Инфляция, рост цен на топливо... Он пытается все списать на Путина (небезосновательно – по топливу, но уж точно не относительно инфляции).

Ещё один тревожный звоночек – Вашингтон предложил Молдове предоставить "особый статус" Приднестровью. А это значит – здравствуй, очередной "Минск".

В общем, судя по невнятным оправданиям лидеров ЕС и США, нас будут уламывать уже очень скоро на "компромиссы" с Путиным, обосновывая это невозможностью предоставить нам необходимое количество вооружений, во избежание ещё больших территориальных потерь.

При нынешней тактике России ведения военных действий по уничтожению критической инфраструктуры и созданию топливного кризиса, к осени в Украине замаячит перспектива срыва отопительного сезона.

Читайте такжеПолитические туристы из Европы: зачем в Украину едут Макрон, Шольц и Драги

Я так понимаю, россияне будут и дальше уничтожать критическую инфраструктуру Украины. И будут делать ставку на внутреннюю дестабилизацию ситуации осенью.

Недавние обвинения Байдена в адрес Зеленского в том, что он не прислушивался к его предупреждениям о неминуемом вторжении – это тоже очень тревожный звонок.

Ведь ни Байдена, ни Шольца, ни Макрона не может удовлетворять небывалый рост популярности Зеленского и его несговорчивость с ними накануне полномасштабной войны, которая уже нанесла значительный урон их репутации и рейтингу.

У каждого свои причины, но их объединяет одно: никто из них даже теоретически не ставил на то, что Зеленский по-прежнему будет оставаться президентом Украины и сегодня, а, тем более станет мировым лидером общественного мнения.

Читайте такжеСпасение России от поражения, или Что не так с предупреждениями Байдена о вторжении

Вот Порошенко их всех устраивал. На два "Минска" согласился. Никаких требований не высказывал. Со всем соглашался. Много не просил. Даже поправки в Конституцию попытался "протащить".

Боюсь, как бы тут не возник договорняк с Путиным. Того ведь тоже очень устраивал Порошенко.

В общем, на мой взгляд, к осени активные боевые действия завершатся. Запад (ключевые в военном отношении страны) разведут руками и заявят, что сделали все, что смогли.

А ведь Украина колоссально зависит и от финансовой помощи тоже. Впереди – отопительный сезон.

Читайте такжеРоссии уже нечего предложить миру, кроме торжественных похорон Путина

И теперь представьте, как отреагирует общество в ситуации, когда площадь оккупированных территорий вырастет в три раза, по сравнению с сегодняшним положением дел, когда будут десятки тысяч погибших, миллионы беженцев, а экономика – на грани коллапса... И тут Зеленский может заявить, что мы вынуждены идти на уступки, признавать аннексию Крыма и независимость "ЛДНР". А ведь, помимо этого, велика вероятность новых аннексий, к которым Кремль активно готовится сейчас…

Потому Зеленскому стоит заняться активным реформированием экономики и поддержкой бизнеса. Иначе от его поддержки может ничего не остаться к ноябрю. Политическая кампания уже идёт.

Читайте такжеПочему каждый российский солдат гибнет на войне в Украине напрасно

Кстати, в ноябре саммит G20, на который Зеленского уже пригласили. А Путин уже согласился приехать.

Такой себе цугцванг вырисовывается.

Максим Яли, эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета