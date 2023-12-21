Требования к Украине от Запада могут стать заметно жестче

Допустим, если Украину разрывает враг, потому что не хватило бойцов, - все вложенные финансы и оружие, техника будут чистыми безвозвратными убытками.

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Бен Ходжес советует Украине усилить мобилизацию / 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Экс-командующий войсками США в Европе Бен Годжес также заявил, что Украине придется менять подход к мобилизации.

"Им придется улучшить систему призыва, чтобы довести численность [ВСУ] до максимума возможного. Просто сейчас у них слишком много мужчин и женщин призывного возраста, которые слоняются (!) по Украине. А они должны быть в армии. И еще тысячи украинцев, мужчин призывного возраста, осели здесь, в Германии, Польше, Румынии.

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...Во время войны вполне можно увеличить производство. Даже когда на ваши города падает шквал российских ракет. Просто подумайте, что Германия сделала в 1944 году. Пик производства самолетов для Люфтваффе пришелся на 1944 год. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок немецких городов ВВС Британии и США".

И генерал Годжес не первый, кто заговорил об обязанности Украины мобилизовать мужчин, женщин, а главное - здоровых призывного возраста беглецов в Европу. Это становится тенденцией.

Есть вероятность, что в 2024-м, как будут выделяться деньги и оружие для нас, союзники выставят среди условий и такие. Это было бы логично: когда ты вкладываешь немалые собственные средства, ты выделяешь их под конкретный ресурс, на который точно можешь рассчитывать. И под реальные перспективы, достижимые с этим ресурсом.

Допустим, если Украину разрывает враг, потому что не хватило бойцов, - все вложенные финансы и оружие, техника будут чистыми безвозвратными убытками. А союзников устроит только поражение России в том или ином формате. Именно в это они готовы вкладываться.

Поэтому требования к Украине, возможно, действительно станут заметно жестче.

Это цинично, но надо смотреть правде в глаза.

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.



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