Трансформация и обновление власти необходимы

Именно сегодня наступает момент для формирования новой управленческой философии, вывода в авангард новых антикризисных менеджеров.

https://opinions.glavred.info/transformaciya-i-obnovlenie-vlasti-neobhodimy-10526900.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Пресс-конференция Владимира Зеленского, кроме откровений о возможных объемах будущей мобилизации, обнажила и не менее важные вопросы и запросы украинского (и не только украинского) общества.

Это касается не только эмоционального состояния наших граждан, но в то же время являются самыми большими вызовами, от которых будет зависеть дальнейшее существование государства.

Можно констатировать, что 2023 год продемонстрировал в целом эффективную способность основных институтов государства, прежде всего, ВСУ, противостоять тем проблемам, которые возникают во время войны против значительно превосходящего врага. Однако ситуация неизбежно меняется - как на поле боя, так и на полях международных отношений и внутренней политики. И новые обстоятельства требуют в корне новых подходов.

видео дня

Ситуация на фронте порой удивительно синхронно проецируется и на другие сферы жизни воюющей Украины. Перегретые ожидания и украинцев, и наших союзников от летнего контрнаступления на фоне сравнительно скромных военных достижений, привели к существенному изменению риторики в мире относительно войны. Смена нарративов, соответственно, отразилась на уровнях и экономической, и военной поддержки Украины.

Все это вместе вплотную приблизило нас к пониманию необходимости полагаться прежде всего на собственные силы. А затем к необходимости глубинной трансформации государственного управления, перезагрузки государственной власти, если хотите. Ведь сегодня этот вопрос лежит не в плоскости бюрократических реформ или распределения полномочий, а в плоскости выживания нации.

Очевидно, что мы не можем себе позволить во время войны проводить выборы. Но это не значит, что не существует других способов системно перезагрузить алгоритмы управления государством и властную вертикаль.

Именно сегодня наступает момент для формирования новой управленческой философии, вывода в авангард новых антикризисных менеджеров, которые способны пользоваться новыми инструментами реагирования на вызовы и продемонстрировать свежие подходы к ситуации, которая стремительно меняется. Несмотря на то, что Вооруженные силы достойно выдержало первые удары до зубов вооруженной орды, сегодня необходимо менять подходы к стратегии и тактике.

Наполнение руководства высших военных и гражданских органов власти новой кровью — от ВСУ до СНБО и ОП — позволит не только качественно обновить подходы к управлению армией, политикой и экономикой. Но и разрубит тот гордиев узел пустых споров, ползучего недоверия и внутренней напряженности внутри властной вертикали, что пагубно влияет как на систему принятия решений, так и в конечном итоге на всю общественную жизнь. Убежден: если общество увидит масштабное кадровое обновление, уверен, оно вздохнет с облегчением и получит новую мотивацию и к вооруженному сопротивлению, и к работе в тылу.

Именно сейчас у президента В. Зеленского есть уникальная возможность — и достаточно полномочий - продемонстрировать собственное лидерство и перезагрузить систему (не только руководителей!) как военного, так и гражданского управления.

Наполнение военно-гражданского блока новыми сильными фигурами станет не только адекватной реакцией руководителя государства на общественный запрос, но и продемонстрирует готовность страны к движению вперед. И безусловно вернет доверие к Украине в международном измерении.

С другой стороны, президент не только имеет право осуществить глубокие изменения в системе управления, но и несет за это прямую ответственность. И поэтому именно такие сильные шаги покажут, сохранит ли он роль лидера при изменении конъюнктуры и продемонстрирует ли готовность к выводам, а затем — движения вперед.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.