УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Трансформация и обновление власти необходимы

Александр Кочетков
21 декабря 2023, 19:10
Именно сегодня наступает момент для формирования новой управленческой философии, вывода в авангард новых антикризисных менеджеров.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Пресс-конференция Владимира Зеленского, кроме откровений о возможных объемах будущей мобилизации, обнажила и не менее важные вопросы и запросы украинского (и не только украинского) общества.

Это касается не только эмоционального состояния наших граждан, но в то же время являются самыми большими вызовами, от которых будет зависеть дальнейшее существование государства.

Можно констатировать, что 2023 год продемонстрировал в целом эффективную способность основных институтов государства, прежде всего, ВСУ, противостоять тем проблемам, которые возникают во время войны против значительно превосходящего врага. Однако ситуация неизбежно меняется - как на поле боя, так и на полях международных отношений и внутренней политики. И новые обстоятельства требуют в корне новых подходов.

видео дня

Ситуация на фронте порой удивительно синхронно проецируется и на другие сферы жизни воюющей Украины. Перегретые ожидания и украинцев, и наших союзников от летнего контрнаступления на фоне сравнительно скромных военных достижений, привели к существенному изменению риторики в мире относительно войны. Смена нарративов, соответственно, отразилась на уровнях и экономической, и военной поддержки Украины.

Все это вместе вплотную приблизило нас к пониманию необходимости полагаться прежде всего на собственные силы. А затем к необходимости глубинной трансформации государственного управления, перезагрузки государственной власти, если хотите. Ведь сегодня этот вопрос лежит не в плоскости бюрократических реформ или распределения полномочий, а в плоскости выживания нации.

Очевидно, что мы не можем себе позволить во время войны проводить выборы. Но это не значит, что не существует других способов системно перезагрузить алгоритмы управления государством и властную вертикаль.

Именно сегодня наступает момент для формирования новой управленческой философии, вывода в авангард новых антикризисных менеджеров, которые способны пользоваться новыми инструментами реагирования на вызовы и продемонстрировать свежие подходы к ситуации, которая стремительно меняется. Несмотря на то, что Вооруженные силы достойно выдержало первые удары до зубов вооруженной орды, сегодня необходимо менять подходы к стратегии и тактике.

Наполнение руководства высших военных и гражданских органов власти новой кровью — от ВСУ до СНБО и ОП — позволит не только качественно обновить подходы к управлению армией, политикой и экономикой. Но и разрубит тот гордиев узел пустых споров, ползучего недоверия и внутренней напряженности внутри властной вертикали, что пагубно влияет как на систему принятия решений, так и в конечном итоге на всю общественную жизнь. Убежден: если общество увидит масштабное кадровое обновление, уверен, оно вздохнет с облегчением и получит новую мотивацию и к вооруженному сопротивлению, и к работе в тылу.

Именно сейчас у президента В. Зеленского есть уникальная возможность — и достаточно полномочий - продемонстрировать собственное лидерство и перезагрузить систему (не только руководителей!) как военного, так и гражданского управления.

Наполнение военно-гражданского блока новыми сильными фигурами станет не только адекватной реакцией руководителя государства на общественный запрос, но и продемонстрирует готовность страны к движению вперед. И безусловно вернет доверие к Украине в международном измерении.

С другой стороны, президент не только имеет право осуществить глубокие изменения в системе управления, но и несет за это прямую ответственность. И поэтому именно такие сильные шаги покажут, сохранит ли он роль лидера при изменении конъюнктуры и продемонстрирует ли готовность к выводам, а затем — движения вперед.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Владимир Зеленский Александр Кочетков
Реклама

Главное за день

Штормовой ветер, метель и снег: в Украине сильно портится погода

Штормовой ветер, метель и снег: в Украине сильно портится погода

19:07 Синоптик
Уступки в обмен на помощь Украине: в США сказали, как Трамп может сорвать сделку

Уступки в обмен на помощь Украине: в США сказали, как Трамп может сорвать сделку

18:40 Мир
Украина к концу 2023 года разочарована Западом, Путин выжидает – AP

Украина к концу 2023 года разочарована Западом, Путин выжидает – AP

17:34 Мир
Все главные новости

Последние новости

19:47

"Вместе и до конца": Вячеслав Узелков женится во второй раз

19:38

Как быстро отбеливать белые вещи: давно забытый, но очень эффективный способ

19:12

Лунный календарь 22 декабря 2023: повезет ли в этот день в финансовом плане

19:10

Трансформация и обновление власти необходимымнение

19:07

Штормовой ветер, метель и снег: в Украине сильно портится погода

В Киеве может повториться Куреневская трагедия - Александр СергиенкоВ Киеве может повториться Куреневская трагедия - Александр Сергиенко
18:55

У кого есть законное право платить только половину коммуналки: ответ экспертов

18:53

"Нормальные" выплаты, но не для всех: МОН готовит масштабные изменения в системе стипендий

18:40

Уступки в обмен на помощь Украине: в США сказали, как Трамп может сорвать сделку

18:28

Как приготовить крабовый салат по-новому: второе дыхание традиционного блюда

Реклама
18:07

Нас будет шестеро: Тимур Мирошниченко рассказал об усыновлении второго ребенка

18:05

Россияне готовят "имитацию выборов" на ТОТ: что оккупанты придумали для их фальсификации

18:04

Кума сбежавшей в РФ "молчуньи" Безрук объяснила, почему та не говорит о войне

18:00

5 вещей, которые люди смывают в унитаз, но делать этого нельзя

17:59

Дважды в одну реку не войдешь: к 3 знакам зодиака вернутся бывшие в 2024 году

17:34

Украина к концу 2023 года разочарована Западом, Путин выжидает – AP

17:29

Денис Казанский. Царев сорвался и разоблачил ПутинаВидеоблоги

17:13

Нидерланды и Финляндия отправят Украине "миллионные" пакеты помощи: на что пойдут средства

16:55

"Страшное правосудие": в FT спрогнозировали, что будет в случае победы России в войне

16:51

Весь график красный: в Украине резко усилилась магнитная буря

16:51

Найти эльфа за 10 секунд под силу немногим: сложная оптическая иллюзия

Реклама
16:23

Лопес и Аффлек рассказали о жутких результатах своих старых неудачных романов

16:23

Мобилизация в ВСУ "за границей": в Минобороны уточнили слова Умерова

16:16

"Ситуация сложная": оккупанты продвинулись в районе Синьковки - Снегирев

16:14

РФ выпустила по Украине 7400 ракет, уничтожить удалось лишь 1600 - Игнат

16:06

Безинициативные или стабильные: кто такие флегматики, как из выделить из толпы

16:00

Зачем люди мазали живот пеплом 22 декабря: приметы, которые уберегут новую жизнь

15:59

"Могут затянуть процесс": эксперт раскрыл, за сколько отремонтируют тонели на "синей ветке"

15:54

Как приготовить мыло дома: эти советы помогут любой хозяйке

15:40

Без неё не праздник: Клопотенко рассказал, как приготовить кутью на Рождество

15:37

"Друг Путина" Орбан назвал войну в Украине "операцией" и разразился угрозой

15:22

Хитрые повара не выбрасывают луковую шелуху: куда ее добавляют

15:03

Уничтожили почти 30 единиц техники: в ВСУ раскрыли детали боев за Авдеевку

14:54

"Гонщик года 2023": украинец стал лучшим картинг-пилотом в мире

14:53

"Ни один русский человек не желал украинцам зла": российская актриса выдала новый бред об украинцах

14:39

Планы по мобилизации 500 тысяч человек: Данилов анонсировал решение

14:26

Пыхтеть на кухне больше не придется: мужчина показал, как отмыть узкую банку

14:04

Тяжелобольная Шеннон Доэрти рассказала, как ее подставила Алисса Милано

14:03

Может ли кофе поднять кровяное давление: фармацевт дал неожиданный ответ

13:58

Венгрию обведут вокруг пальца: ЕС может дать Украине €50 млрд без Будапешта – Орбан

13:56

Россияне окончательно взяли под контроль промзону в Авдеевке - DeepState

Реклама
13:50

Российские престарелые звезды эпично опозорились на "голой вечеринке" у блогершиВидео

13:36

Брэд Питт ярко отгулял в Париже 60-летний юбилей вместе с молодой возлюбленнойВидео

13:21

РФ интенсивно наступает на Авдеевку: эксперт раскрыл план Кремля к выборам Путина

13:17

"Они это ненавидят": строитель назвал натуральный ингредиент, который отпугивает мышей

13:10

Помощь Украине на 61 млрд долларов: в Конгрессе сделали прогноз о принятии решения

13:01

Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине: что изменится

12:50

Помощь ВСУ: Favbet Foundation передал на Донецкое направление 4 внедорожника

12:45

Курс доллара резко подскочил: эксперт рассказал, что ждать от валюты к Новому году

12:33

Автомеханик поделился гениальным лайфхаком с луком, который разморозит лобовое стекло за считанные минуты

12:27

Как быстро убрать накипь в чайнике за несколько минут: действенный метод

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять