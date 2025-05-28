Трамп разочаровался в Путине? Когда будут санкции?

Если Путин пытается культивировать образ непредсказуемого трикстера, хотя им не является, то Трамп - настоящий трикстер.

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Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Риторика Трампа в отношении Путина все чаще становится риторикой разочарованного парня, чьи ухаживания не увенчались успехом. Его окружение, сенаторы и конгрессмены - республиканцы идут еще дальше - Линдси Грэм призывает россиян на восстание (лол), Рубио угрожает санкциями, Бессент называет военным преступником. Однако за этим потоком слов есть ключевой вопрос: каких реальных действий следует ожидать от американской политики, особенно в контексте поддержки Украины и давления на Российскую Федерацию?

Трамп не изменился и никогда не изменится: он обожает диктаторов, его мышление функционирует преимущественно в категориях денег, политический стиль тяготеет к XIX веку, с их концепциями сфер влияния и колониального перераспределения. И - наконец - Дональд Трамп идиот.

Важно также, что Трамп, несмотря на видимую самоуверенность, чувствителен к воздействию, и длительное повторение определенных тезисов может привести к их усвоению.

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Трамп искренне рассчитывал на быстрое взаимопонимание с российским диктатором, которого воспринимал как "брата по духу", такого же "гения", способного понять логику крупных сделок. На этом фоне фигуры вроде Зеленского или европейские лидеры казались ему слабыми и легко поддающимися давлению. И его замысел (наивный и глупый, откровенно говоря) заключался в быстрой экономической сделке с Москвой, совместном фронте против Китая и принуждении Украины к капитуляции.

Однако эта конструкция оказалась нежизнеспособной. С одной стороны, Путин не мог себе позволить антикитайский альянс с США без восстановления европейского рынка для российских энергоресурсов, что было нереалистично. Украина же продемонстрировала несокрушимость. С другой, и это более весомо, для самого Путина выход из войны сейчас несет экзистенциальные риски для стабильности его режима. Перезагрузка экономики, проблема реинтеграции "участников СВО", усиление региональных и олигархических кланов - все это делает мирный сценарий крайне опасным для Кремля, особенно при призрачной надежде на "переломную" победу.

Несмотря на очевидный провал первоначальной стратегии, Трампу очень трудно отказаться от идеи дружбы с Путиным. Однако его специфическое поведение последних месяцев начало генерировать ощутимые негативные последствия в США. Все больше американцев, включая республиканский электорат, воспринимает его позицию в отношении России как проявление слабости. Это, в свою очередь, трансформируется в политическую угрозу для Трампа и партии, и создает запрос на более решительную политику. Давление на Россию становится необходимым не из-за альтруистических соображений (их нет), сколько из-за необходимости не выглядеть слабым. Поэтому появляются инициативы по санкциям.

В этом контексте украинская и европейская дипломатическая тактика, направленная на последовательную демонстрацию неадекватности и недоговороспособности Путина, начинает, хоть и медленно, давать свои плоды.

Если Путин пытается культивировать образ непредсказуемого трикстера, хотя им не является, то Трамп - настоящий трикстер. Он сеет хаос ради хаоса, и действует исходя из собственного эго. Поэтому его нарциссическая реакция и обида на поведение Путина нам на пользу.

Сейчас дополнительные санкции выглядят очень вероятными, хотя и не немедленным. Они могут стать реальностью через несколько недель или месяцев, как результат давления со стороны окружения Трампа и его собственного чувства обиды из-за того, что Путин не оценил его ухаживаний. Вера в непобедимость России тоже очень неопределенная, а заявления российских официальных лиц, вроде алко-Медведева, являются скорее маркерами слабости, чем силы.

Итак, несмотря на генератор случайных заявлений в голове Трампа, общая динамика свидетельствует о постепенном усилении факторов, заставляющих его к более прагматичной и жесткой позиции в отношении России. Ключевые фигуры уже декларируют понимание токсичности предыдущего курса. Хотя на пути к адекватности еще будут попытки переговоров, меморандумы и, возможно, очередные реверансы в сторону Путина, общий тренд для Кремля вырисовывается довольно негативным.

В этой сложной игре влияния на деда Украине важно сохранять холодный рассудок, и держаться выбранного курса.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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