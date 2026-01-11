Как США поставили Путина и Лаврова в тупик

Принцип признания реалий на земле и море.
Путин и Лавров, требуя капитуляции от Украины, любят заявлять об необходимости "признание реалий на земле". Теперь после захвата американцами нефтяного танкера подпольного флота России Путину и Лаврову придется признать не только "реалии на земле", но и "реалии на море" со стороны США.
Теперь европейские страны НАТО явно осмелеют в своих морских действиях против теневого нефтяного флота России в Балтийском море.
Осталось только Украине обеспечить эффективные сетевые дроновые действия на фронте и массированными зимние бомбардировками европейской территории России для реализации принципа "реалии в воздухе".
О персоне: Виктор Небоженко
Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия.
Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины.
В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы.
С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".
