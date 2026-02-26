Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

"Американцы ждали несколько месяцев": Портников - о демарше США

Виталий Портников
26 февраля 2026, 08:54
Способность администрации Трампа в такой ситуации повлиять на Путина равна нулю, считает эксперт.
трамп портников
Портников - о демарше США по поводу удара по Новороссийску / Коллаж: Главред, скриншоты

Изменение внешнеполитического вектора Вашингтона после возвращения Дональда Трампа в Белый дом продолжает провоцировать острые дискуссии в мировых столицах. Последние решения Госдепартамента по игнорированию ударов по Украине на фоне защиты интересов российско-казахского капитала указывают на опасный сдвиг приоритетов США от демократических ценностей к чисто бизнес-выгодам.

Политический аналитик Виталий Портников исследует природу неожиданных демаршей американской дипломатии и роль кулуарных договоренностей в формировании "нового мирового порядка". Почему Белый дом фактически синхронизирует свои действия с авторитарными режимами Глобального Юга и остается ли у Вашингтона реальный рычаг влияния на Кремль – анализируем в этой колонке.

видео дня

Сам демарш Госдепартамента не выдерживает никакой критики. Но интересно другое: почему это вообще произошло именно сейчас? У меня нет сомнений, что кто-то — либо специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, либо президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — могли пожаловаться либо самому Трампу, либо его специальному представителю Стиву Витхоффу и зятю Джареду Кушнеру. Витхофф постоянно рассказывает о триллионах долларов, которые США заработают на контактах с Россией, если они "сдадут" Украину. Интересно, что Токаев недавно предложил создать премию имени Трампа для тех, кто присоединился к его миротворческим усилиям.

У Трампа возникла самая обычная эмоциональная реакция. Ничем другим объяснить демарш из-за обстрела в ноябре 2025 года сейчас, когда уже приближается март 2026-го, невозможно. Американцы ждали несколько месяцев, чтобы об этом вспомнить. В ноябре, когда все обсуждали удар по Новороссийску, никакой реакции из Белого дома или Госдепартамента не было. А теперь заметили, потому что это заметил либо Трамп, либо кто-то из его ближайших соратников. Это в очередной раз демонстрирует, что деньги являются гораздо более важными ориентирами для этой администрации, чем ценности или даже здравый смысл.

Когда американцы не протестуют против ударов по собственному бизнесу в Украине, но протестуют против ударов по интересам Казахстана и России из-за опосредованной прибыли, Соединенные Штаты снова оказываются за пределами цивилизованного мира. Это похоже на ситуацию в ООН, когда США воздержались от голосования по украинской резолюции вместе с Венгрией Виктора Орбана, в то время как все другие демократии проголосовали иначе. Администрация Трампа сейчас выглядит частью не "Глобального Запада", а "Глобального Юга", действуя в унисон с Китаем.

Способность администрации Трампа в такой ситуации повлиять на Путина равна нулю. Не хотелось бы, чтобы на наших глазах в ноль превращался и сам американский президент.

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виталий Портников
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

10:21Политика
Не осталось ни одной целой подстанции: РФ повредила энергообъект на Одесчине

Не осталось ни одной целой подстанции: РФ повредила энергообъект на Одесчине

10:20Украина
"Десятки раненых людей": Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по Украине

"Десятки раненых людей": Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по Украине

10:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Украинцев призвали класть фольгу в морозилку: в чем причина

Китайский гороскоп на сегодня 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Китайский гороскоп на сегодня 26 февраля: Тиграм - бунт, Драконам - конфликты

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Почему нельзя покупать нарезанный хлеб: эксперты назвали неожиданную причину

Гороскоп Таро на сегодня 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Гороскоп Таро на сегодня 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Последние новости

10:21

LELEKA призналась, что имеет психическое расстройство: "Планировала свою смерть"

10:21

Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

10:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

10:20

Не осталось ни одной целой подстанции: РФ повредила энергообъект на Одесчине

10:17

Начался первый ретроградный Меркурий 2026: как он повлияет на знаков зодиака

По примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатомПо примеру автофиксации. Как усилят мобилизацию в марте - интервью с адвокатом
10:11

"Десятки раненых людей": Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по Украине

09:58

Военные объекты теперь легкая мишень: партизаны провели громкую диверсию в Крыму

09:48

Трамп разочарован: в США назвали единственный путь окончания войны в Украине

09:26

После призыва к отстранению: шансы Украины на победу в Евровидении-2026 по версии букмекеров

Реклама
09:20

РФ била по Украине всю ночь, ракеты Х-22 не полетели: что известно об атаке и новой угрозе

09:18

Рожденные в эти месяцы не боятся пенсии: их ждёт богатая и счастливая жизнь

09:17

"Помогал выживать всем": внезапно умер народный артист Украины

09:00

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м

08:54

"Американцы ждали несколько месяцев": Портников - о демарше СШАмнение

08:52

Введение миротворцев в Украину зависит от прихоти Путина — The Telegraph

08:50

Отключение света в Украине — графики на 26 февраля (обновляется)

08:49

РФ атаковала Полтавщину: без света тысячи людей, есть разрушения, вспыхнули пожарыФото

08:18

У Кремля есть план: в ISW назвали вероятные сроки окончания войны

08:08

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:49

Почему опадают листья у цветов - 7 скрытых причин, о которых не подозреваютВидео

Реклама
07:23

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненыеФото

06:40

Трамп озвучил амбициозные сроки завершения войны в Украине в разговоре с Зеленским

06:10

Ежегодное послание Трампа: внешняя политика отходит на второй планмнение

05:57

Мороз окончательно не отступает из Полтавщины: когда температура поднимется выше 0°C

05:30

Окутает неземная удача: каким знакам зодиака суждено встать на путь счастья

05:00

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

04:41

В СССР "никто не мерз": как спасались от холода советские граждане

04:17

Громкие взрывы, ракеты и "шахеды": Киев под массированной комбинированной атакой

04:00

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

03:35

Громкие взрывы в крупных городах: Украина под комбинированной атакой РФ

03:25

Главные "кошатники" по гороскопу: четыре знака, которые жить не могут без мурлык

03:03

Могут ли мобилизовать без "розыска" - адвокат предупредила о новой тенденции

02:34

РФ подняла самолеты: "Тушки" движутся к пусковым рубежам, что известно

02:31

"Куколка": Елена Мозговая показала "крымское" фото

01:58

Почему в школах СССР не было 4 класса на самом деле: большинство не догадывается

01:53

Трамп стремится к быстрому завершению войны: детали разговора с Зеленским - Axios

01:30

"Легче не становится": от чего слегла Санта Димопулос

01:01

Почти как в Голливуде: что известно о самом богатом селе УкраиныВидео

00:58

5 знаков зодиака, которые чаще всего молчат - почему их тишина сильнее слов

25 февраля, среда
23:56

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Реклама
23:17

Количество отключений света возрастет - новые графики для Черкасской области на 26 февраля

23:02

Война закончится, но политическим решением: командующий НГУ поразил заявлением

22:58

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

22:38

Сокровище королей: найдено украшение, изменившее ход историиВидео

22:30

"Мне больно": Melovin открылся после разрыва с женихом-военным

22:10

Ольга Сумская сделала публичное признание: "Я не могу"

21:39

Голливудская актриса оказалась прикованной к постели из-за неизлечимой болезни

21:36

Дети будут просить добавки: рецепт полезных конфет из трех ингредиентов

21:30

Может вспыхнуть пожар: почему не стоит заряжать электрокар из квартирыВидео

21:26

Урожай без хлопот: пять сортов огурцов, которые подойдут даже новичкамВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять