"Американцы ждали несколько месяцев": Портников - о демарше США

Способность администрации Трампа в такой ситуации повлиять на Путина равна нулю, считает эксперт.

Портников - о демарше США по поводу удара по Новороссийску / Коллаж: Главред, скриншоты

Изменение внешнеполитического вектора Вашингтона после возвращения Дональда Трампа в Белый дом продолжает провоцировать острые дискуссии в мировых столицах. Последние решения Госдепартамента по игнорированию ударов по Украине на фоне защиты интересов российско-казахского капитала указывают на опасный сдвиг приоритетов США от демократических ценностей к чисто бизнес-выгодам.

Политический аналитик Виталий Портников исследует природу неожиданных демаршей американской дипломатии и роль кулуарных договоренностей в формировании "нового мирового порядка". Почему Белый дом фактически синхронизирует свои действия с авторитарными режимами Глобального Юга и остается ли у Вашингтона реальный рычаг влияния на Кремль – анализируем в этой колонке.

Сам демарш Госдепартамента не выдерживает никакой критики. Но интересно другое: почему это вообще произошло именно сейчас? У меня нет сомнений, что кто-то — либо специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, либо президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — могли пожаловаться либо самому Трампу, либо его специальному представителю Стиву Витхоффу и зятю Джареду Кушнеру. Витхофф постоянно рассказывает о триллионах долларов, которые США заработают на контактах с Россией, если они "сдадут" Украину. Интересно, что Токаев недавно предложил создать премию имени Трампа для тех, кто присоединился к его миротворческим усилиям. У Трампа возникла самая обычная эмоциональная реакция. Ничем другим объяснить демарш из-за обстрела в ноябре 2025 года сейчас, когда уже приближается март 2026-го, невозможно. Американцы ждали несколько месяцев, чтобы об этом вспомнить. В ноябре, когда все обсуждали удар по Новороссийску, никакой реакции из Белого дома или Госдепартамента не было. А теперь заметили, потому что это заметил либо Трамп, либо кто-то из его ближайших соратников. Это в очередной раз демонстрирует, что деньги являются гораздо более важными ориентирами для этой администрации, чем ценности или даже здравый смысл. Когда американцы не протестуют против ударов по собственному бизнесу в Украине, но протестуют против ударов по интересам Казахстана и России из-за опосредованной прибыли, Соединенные Штаты снова оказываются за пределами цивилизованного мира. Это похоже на ситуацию в ООН, когда США воздержались от голосования по украинской резолюции вместе с Венгрией Виктора Орбана, в то время как все другие демократии проголосовали иначе. Администрация Трампа сейчас выглядит частью не "Глобального Запада", а "Глобального Юга", действуя в унисон с Китаем. Способность администрации Трампа в такой ситуации повлиять на Путина равна нулю. Не хотелось бы, чтобы на наших глазах в ноль превращался и сам американский президент.

О персоне: Виталий Портников Виталий Портников — украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

