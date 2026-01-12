Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Зачем Трамп собрался "покупать" Гренландию

Сергей Таран
12 января 2026, 08:10
106
Мне казалось, что Трампу не будет жалко отдать каждому сумму с шестью нулями.
Зачем Трамп собрался
/ Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, wikipedia.org

Когда история с приобретением Гренландии только начиналась, я весной прошлого года написал полусерьезный пост о том, что для США единственный способ купить Гренландию – это купить самих гренландцев.

Имея представление о том, как иногда проходят выборы в постсоветской политике, я провел аналогию и предположил, что, учитывая небольшое население Гренландии, Трампу рациональнее будет подкупить каждого жителя различными программами и грантами, а не покупать весь остров целиком.

На острове всего 60 000 гренландцев. Это меньше, чем, например, в городе Ирпень, что возле Киева. Но территория Гренландии – это как Франция, Германия, Италия, Испания, Австрия, Швейцария и Бельгия вместе взятые.

видео дня

Но самое главное, что население острова не испытывает особых сентиментов к Дании. К США они, правда, тоже не испытывают большой любви, но в логике Трампа любовь может появиться из-за денег...

И вот сейчас, как пишет Reuters, подкуп гренландцев на полном серьезе обсуждают в Белом доме.

В чем я ошибся год назад, так это в суммах. Мне казалось, что Трампу не будет жалко отдать каждому сумму с шестью нулями. Но Reuters пишет о $10.000 и максимум $100.000. Как-то маловато получается, если учесть масштаб сделки! Но может это только начало торгов.

Но масштаб торгов сейчас превзошел все самые смелые предположения. Politico пишет, что ЕС готов к серьезным уступкам США в отношении Гренландии в обмен на четкие гарантии безопасности для Украины.

Ну, о таком торге год назад точно никто не догадывался. Даже самые большие циники прошлого наверняка покраснели бы сейчас от стыда, если бы посмотрели на нынешний геополитический торг.

Но сейчас все возможно. Трамп при таком обмене выиграл бы выборы в Конгресс. Для него вариант политической покупки точно лучше, чем сомнительная военная операция против союзников. Но и ЕС – в этом случае получил бы снова спокойствие и мир, и понятно, ЧТО выиграла бы от этого Украина. Вот только за что пострадала бы Дания – совершенно непонятно. Вероятно, весь Запад был бы ей за эту жертву вечно должен, как земля колхоза.

О персоне: Сергей Таран

Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.
Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).
С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.
Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сергей Таран Дональд Трамп Гренландия
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Еще жестче, чем в прошлом году: WSJ оценил, как США могут ударить по РФ в 2026 году

Еще жестче, чем в прошлом году: WSJ оценил, как США могут ударить по РФ в 2026 году

08:29Политика
Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшие

Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшие

07:35Украина
В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

06:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

Китайский гороскоп на сегодня 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

Китайский гороскоп на сегодня 12 января: Тиграм - напряжение, Кроликам - беспокойство

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 января: Тельцы решат проблемы, Девам - волнения

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Последние новости

09:32

Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

09:28

Атака на Черниговщину: поврежден стратегический объект, есть масштабные отключения

09:13

Сколько существует "Путиных" и как их отличить: в MI6 подтвердили существование двойников

08:45

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 января (обновляется)

08:42

Астрологи назвали знаков зодиака, которые сильнее других привязаны к деньгам

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
08:29

Еще жестче, чем в прошлом году: WSJ оценил, как США могут ударить по РФ в 2026 году

08:16

Карта Deep State онлайн за 12 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Зачем Трамп собрался "покупать" Гренландиюмнение

08:07

"Прожили по-своему": Клопотенко раскрыл правду о своей помолвкеВидео

Реклама
07:35

Ночная атака РФ на Одессу: часть города - без света, есть пострадавшиеФото

06:50

В Киеве дважды за ночь объявляли тревогу из-за дронов РФ: что известно о последствиях

06:10

Единственный "язык", который понимают россиянемнение

06:00

Звезда сериала "Кухня" срочно покинул РФ - что случилось

05:05

Подземные тайны Земли: археологи раскрыли жизнь последних неандертальцев

04:41

Профессии, оставшиеся в СССР: как изменения технологий стерли целые специальности

04:30

Откроется денежный поток: каким знакам зодиака вот-вот невероятно повезет

04:02

Война России против Украины пересекла новый исторический рубеж - о чем идет речь

03:35

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

02:40

Популярный украинский певец оказался на костылях - что случилось

01:44

Достанут до Москвы: Украина может получить новое мощное оружие, о чем идет речь

Реклама
01:30

Вышла и дала жару: Камерон Диас впервые за год появилась на красной дорожке

01:08

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

00:46

В одном из регионов Украины усилят контроль за воинским учетом: что изменится

11 января, воскресенье
23:51

Не только Даша: жених Квитковой показал самых важных женщин в своей жизни

23:50

Отключения могут быть длительные: киевлян предупредили о многочисленных авариях

23:19

"Ракеты есть": Зеленский раскрыл главный способ усиления ПВО Украины

22:54

"Это российское безумие": Зеленский объяснил символичность 1418-го дня войны

22:18

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 январяФото

22:17

Есть ли риск потери стажа перед выходом на пенсию: в ПФУ назвали главное условие

21:31

Россия придумала неожиданный ход с танками: что стоит за новым маневром Кремля

21:18

Когда завершатся аварийные отключения: в Минэнерго назвали сроки

20:40

Стоит ли закрывать радиатор картоном: специалисты дали четкий ответ

20:28

Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи

20:22

Секрет хитрых сантехников: трюк с батареей мгновенно экономит тепло

19:31

Женщина привела кошку на операцию и узнала потрясающую правду о животном

19:21

Киеву грозят "жесткие" отключения: названы сроки ограничения электроснабжения

19:12

Неделя начнется без света: в Укрэнерго рассказали об ограничениях на 12 января

19:10

Как США поставили Путина и Лаврова в тупикмнение

19:07

Душевные поздравления с Днем рождения: шикарные картинки и приятные слова

18:52

Отключение света в Украине — графики на 12 января (обновляется)

Реклама
18:50

Орхидея "впала в спячку": три действия, которые помогут ей снова выпустить цветыВидео

18:31

Диверсия под Москвой: партизаны провели дерзкую операцию и уничтожили стратегическую цель

18:28

"Оставила после себя пример": умерла выдающаяся украинская певица

18:28

Фраза, которую произносят миллионы, не задумываясь: откуда взялось "алло"

18:14

ВСУ получили "убийцу дронов": СМИ узнали о новейшем американском ЗРК

17:54

Ключевой игрок Динамо попал в фокус топ-клуба Европы: состоится ли переход

17:47

Правда о войне, которую скрывает Кремль: почему 11 января стало катастрофой для РоссииВидео

17:44

Предательница Регина Тодоренко неизлечимо больна - диагноз

17:27

Все покрыто льдом: Кличко показал, как идет восстановление на поврежденном объектеВидео

16:46

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 января

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять