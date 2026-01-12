Зачем Трамп собрался "покупать" Гренландию

Мне казалось, что Трампу не будет жалко отдать каждому сумму с шестью нулями.

Когда история с приобретением Гренландии только начиналась, я весной прошлого года написал полусерьезный пост о том, что для США единственный способ купить Гренландию – это купить самих гренландцев.

Имея представление о том, как иногда проходят выборы в постсоветской политике, я провел аналогию и предположил, что, учитывая небольшое население Гренландии, Трампу рациональнее будет подкупить каждого жителя различными программами и грантами, а не покупать весь остров целиком.

На острове всего 60 000 гренландцев. Это меньше, чем, например, в городе Ирпень, что возле Киева. Но территория Гренландии – это как Франция, Германия, Италия, Испания, Австрия, Швейцария и Бельгия вместе взятые.

Но самое главное, что население острова не испытывает особых сентиментов к Дании. К США они, правда, тоже не испытывают большой любви, но в логике Трампа любовь может появиться из-за денег...

И вот сейчас, как пишет Reuters, подкуп гренландцев на полном серьезе обсуждают в Белом доме.

В чем я ошибся год назад, так это в суммах. Мне казалось, что Трампу не будет жалко отдать каждому сумму с шестью нулями. Но Reuters пишет о $10.000 и максимум $100.000. Как-то маловато получается, если учесть масштаб сделки! Но может это только начало торгов.

Но масштаб торгов сейчас превзошел все самые смелые предположения. Politico пишет, что ЕС готов к серьезным уступкам США в отношении Гренландии в обмен на четкие гарантии безопасности для Украины.

Ну, о таком торге год назад точно никто не догадывался. Даже самые большие циники прошлого наверняка покраснели бы сейчас от стыда, если бы посмотрели на нынешний геополитический торг.

Но сейчас все возможно. Трамп при таком обмене выиграл бы выборы в Конгресс. Для него вариант политической покупки точно лучше, чем сомнительная военная операция против союзников. Но и ЕС – в этом случае получил бы снова спокойствие и мир, и понятно, ЧТО выиграла бы от этого Украина. Вот только за что пострадала бы Дания – совершенно непонятно. Вероятно, весь Запад был бы ей за эту жертву вечно должен, как земля колхоза.

О персоне: Сергей Таран Таран Сергей Викторович (12 декабря 1969, Киев) — украинский политолог, сын политика Виктора Тарана (Терена) и брат политолога Виктора Тарана, член политической партии "Европейская солидарность". Депутат Киевского городского совета.

Окончил с красным дипломом Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "журналистика" (1993 г.), а также с отличием — магистратуру Амстердамского университета по специальности "общественные науки" (1998 г.).

С 1993 по 1996 гг. работал в украинских изданиях "Молодь України", "Розбудова державі", аналитическом еженедельнике УНИАН.

Соучредитель Института массовой информации (1995 г.), — экспертной организации, которая занимается защитой свободы слова в Украине, пишет Википедия.

