Главный итог войны для России за 4 года

Игорь Эйдман
26 февраля 2026, 19:10
Украина продемонстрировала, что состоялась как государство.
Путин, ракета
Путин и война / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Слава Украине! Позор России!

Четвёртую годовщину полномасштабной войны Украина отметила тем, что остановила российское наступление и начала контрнаступление на юге — в Запорожской и Днепропетровской областях.

Главный итог войны для России — полный провал. Провал на фронте: война в тупике, и нет никаких надежд на победу в обозримом будущем. Дипломатический провал: теперь всем ясно, что Трамп не сможет принудить Украину к капитуляции, а европейцы не перестанут ее поддерживать. Экономический провал: рекордный дефицит федерального и региональных бюджетов, падение нефтегазовых доходов вдвое, рецессия, перспектива гиперинфляции. Провал набора на контракт. В последние месяцы впервые началось сокращение численности оккупационной армии, потому что её потери превышают поступление нового пушечного мяса, несмотря на повышение выплат за контракт.

видео дня

Маятник войны в последние два года, казалось бы, качнулся в пользу России, но теперь остановился и пошёл в другую — украинскую — сторону. Война закончится в её пользу. Украина не проиграла — значит, она победит. Россия не смогла добиться победы — значит, она потерпит поражение. Россия зациклена на религии победы, на победобесии — отсутствие победы в Украине деморализует агрессора, приведёт его к расколу и поражению.

Украина продемонстрировала, что состоялась как государство. Украинцы — независимый, гордый народ, готовый в самой тяжёлой ситуации дорогой ценой отстаивать свою независимость и свободу. Более того, Украина — краеугольный камень безопасности Европы, ворота, защищающие её от варваров с востока. Европа и Украина теперь тесно связаны и взаимозависимы. Европейская интеграция Украины, которую пытался предотвратить Путин, фактически состоялась.

Для путинской России война против Украины — это не только провал, но и позор. Её диктатор — не только кровавый маньяк типа Гитлера, но и неудачник, полный лузер. Её армия — сброд мародёров, неспособный на эффективные наступательные действия. Гитлер за первые годы войны захватил Париж, Брюссель, Амстердам, Осло, Копенгаген, Прагу, Варшаву и тот же Киев. Путин за это время с огромными усилиями не смог захватить даже Купянск, хоть и наврал об этом. Правда, кончит этот недо-Гитлер так же, как его предшественник.

Все социальные слои России запятнали себя причастностью к этой преступной войне. Силовики — от рядовых солдат до генералов — показали себя садистами, маньяками-убийцами, "Чикатило в погонах". Интеллигенция, в большинстве гнилая и продажная, стала обслуживать, идеологически и педагогически окормлять войну (от учителей до университетских преподавателей и "деятелей искусства"). Да, многие уехали или ушли во внутреннюю эмиграцию, но большинство осталось и работает на режим.

Крупный бизнес готов наживаться на агрессивной войне, убийстве соседей, на чём угодно — лишь бы сохранить и преумножить капиталы. Олигархи, которые в 90-е корчили из себя хозяев жизни, в основном оказались чекистскими подстилками.

"Простой народ", который боготворила русская литература — от Достоевского до Твардовского, — готов убивать своих братьев за деньги: жёны продают на пушечное мясо мужей, матери — сыновей. "Простые российские мужики" вербуются на фронт, становятся насильниками и убийцами и возвращаются "героями", чтобы убивать и насиловать уже у себя дома.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

