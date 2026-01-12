Единственный "язык", который понимают россияне

Дроны "Альфы" СБУ также поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в н.п. Стрелецкие Хутора Липецкой области.

Удар по РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Если вдруг кто-то переживал за эффективность дальнобойных ударов по территории РФ, то вот ответ.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по двум вражеским объектам в тылу РФ. В Нейском районе Костромской области вспыхнул масштабный "хлопок" на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ). На этом складе всю ночь раздавались мощные взрывы в результате детонации боеприпасов. Местные власти начали эвакуацию населения из близлежащих населенных пунктов.

Это был важный для врага арсенал, поскольку из него поставлялись боеприпасы для складов более низкого уровня западного и центрального направлений.

Дроны "Альфы" СБУ также поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в н.п. Стрелецкие Хутора Липецкой области. В результате атаки там начался интенсивный пожар.

Новый год — цели известны.

Очевидно, что Украина будет масштабировать удары по российским объектам, потому что только такой язык и такие "санкции" - это то, что может быть эффективным в плане донесения украинской позиции.

Это тот "язык", который понимают россияне.

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

