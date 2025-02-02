Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Трамп начинает глобальную революцию

Сергей Климовский
2 февраля 2025, 09:38
675
Республиканцы и Трамп непринуждённо взбудоражили планету и заставили даже ООН войти в новое состояние её перманентной обеспокоенности.
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото: x.com/WhiteHouse

Заморозка Трампом на три месяца финансирования помощи всем-всем-всем привела к глобальному эффекту – уже зазвучали голоса, уважаемые американские империалисты и неоколониалисты, вернитесь, пожалуйста. Нам без вас плохо.

Республиканцы и Трамп непринуждённо взбудоражили планету и заставили даже ООН войти в новое состояние её перманентной обеспокоенности. У ультраимперцев в Москве произошёл взрыв негодования, и они стали задавать кремлёвцам вопрос: США вышли из Всемирной организации здравоохранения при ООН, а почему мы всё ещё в ней? Ведь РФ всегда была против ВОЗ и прививок от гриппа. Опять американцы нас опередили.

Канцелярия генсека ООН составила и направила в Белый дом список, сколько людей гипотетически умрёт по всему миру без прививок и помощи США. Сообщила, взнос США это 22% от всего бюджета ООН и 27% расходов ООН на миротворческие миссии. Китай и РФ не готовы компенсировать такую потерю. Гутерриш направил лично Трампу письмо, в котором просит сделать исключения для некоторых программ ВОЗ и ООН.

видео дня

Трамп одним росчерком пера сделал Америку снова великой. Как и обещал. Осенью будет требовать на Генассамблее реформы ООН и её Совбеза, к чему четыре года клонил Байден. Преемственность, однако. Заодно Трамп хочет получить ответ, зачем ООН с 1974 г. платит деньги 1100 своим миротворцам, находящимся на Голанах, если в декабре 2024 г. они не воспрепятствовали армии Израиля оккупировать в Сирии гору Хеврон и другие территории. Может лучше перевести их в Украину, или на границы Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой. Пусть отражают там атаки мигрантами согласно инструкциям ООН. Трамп исходит из того, если он без ООН смог принудить Нетаньяху к перемирию с Газой, то зачем тратить на ООН деньги.

Решение Трампа выслать нелегальных мигрантов тоже всколыхнуло полмира. Особенно страны Центральной и Южной Америки. Это посыл, прежде всего, к многочисленным эмигрантам из Венесуэлы и Никарагуа: друзья, пора вернуться домой и снести диктатуры.

Под его влиянием ХДС/ХСС сделала разворот на 180% от политики Меркель – примем всех. Настолько крутой, что "Зелёные" попросили её снизить градус риторики, иначе не войдут в коалицию с ней. Шольц позволил себе заявить, что США освободили Германию от гитлеризма, что вызвало гневный окрик из ведомства лаврова, вы всё врёте, это сделали мы. После общения с Маском немцы впервые за 80 лет отважились ткнуть московитов в факты и поблагодарить США. Революционная подвижка.

Между тем Трамп съездил в турне благодарения по колебавшимся штатам. Призывал и в будущем голосовать за республиканцев. На митинге в Лас-Вегасе 26 января он разъяснял экономическую политику партии. Сообщил, что отменил налог на чаевые, его платили 700 тыс. человек, и что хочет направить 88 тыс. новых налоговиков, принятых Байденом на работу, охранять границу с Мексикой. Заметил полушутя, налоговикам полагается оружие, пусть они и применяют его на границе.

Трамп хочет сократить госдолг. Но на первый взгляд делает два противоположные шага – сокращает госрасходы, и при этом уменьшает налоги, вместо того чтобы оставить их на прежнем уровне. Но это на первый взгляд.

Стратегия Демпартии, особенно со времён Обамы, очень близка к советской – отобрать и поделить, но без её крайностей – национализировать всё и фермеров согнать в колхозы. В рамках неё Демпартия всегда увеличивала налоги, в отличие от республиканцев, которые их всегда снижали. Но налоги на прибыль предприятий и на роскошь нельзя повышать до бесконечности. Есть красная линия, после которой производство и потребление падают, и возникает дефицит всего, включая здравого смысла.

Партия Обамы старалась её не переходить. Поэтому шла другим путём – расширяла налоговую базу, вплоть до обложения чаевых. До ввода налогов на благотворительность, в отличие от Украины 2024 г., в США не дошло. Толпы специально обученных бездельников с компьютерами внимательно следили за всеми, кто что-нибудь делает, чтобы взять налог, и вложить эти деньги в программы по смене пола и в другие оригинальные идеи.

Но делильщики и пилильщики не заметили, как перешли другую красную линию, когда их программы помощи и системы налогообложения вышли за рамки здравого смысла, а их привилегии и полномочия вызвали раздражение, чем и воспользовались республиканцы с Трампом. Теперь они отменили налог на чаевые и устроили ревизию всем госпрограммам на предмет их рациональности. Международные программы не стали исключением. Тем более, что на две самые известные из них USAID и Госдепа в 2023 г. выделили из бюджета более 60 млрд. долларов. Это без тех 60 млрд., которые Конгресс в апреле 2024 г. выделил Украине, Израилю и другим, и которые команда Байдена не успела освоить к 2025 г.

Хавьер Миллей делал год похожее в Аргентине, разгребая завалы социалистического перераспределения семейства Киршнер и перонистов. Он называет себя последователем экономической теории Мюррея Ротбарда и на инаугурации Трампа произнёс: "Жизни людей не могут зависеть от воли бюрократа за прилавком, продающего административные услуг". Обозначил своей целью уменьшить полномочия государства. Трамп симпатизирует Миллею. Поэтому и пригласил на инаугурацию его, а не автократа Орбана.

На митинге Трамп также заявил, что "прекратил зелёный обман". Так как в Неваде не все его поняли, то пояснил, что называет так зелёный переход в энергетике. Через три дня несколько депутатов в Европарламенте из разных стран тоже призвали – бурить и ещё раз бурить. Скоро бурить будут все. Зелёный переход не отменяется, а лишь откладывается до победы над рашизмом. Похоже, в год Змеи выходят на финал плана "Анаконда".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за неделю: Зеленский назвал цифры

Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за неделю: Зеленский назвал цифры

10:44Украина
Драпатый отреагировал на убийство работника ТЦК и обратился к украинцам

Драпатый отреагировал на убийство работника ТЦК и обратился к украинцам

10:09Украина
Армия РФ начала наступление возле "украинского плацдарма" в Курской области - ISW

Армия РФ начала наступление возле "украинского плацдарма" в Курской области - ISW

09:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"В неизвестность": жених предательницы Ани Лорак публично разоблачил их роман

"В неизвестность": жених предательницы Ани Лорак публично разоблачил их роман

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Стремительно подешевел на 27%: популярный овощ бьет рекорды по падению цены

Стремительно подешевел на 27%: популярный овощ бьет рекорды по падению цены

Максим Галкин воссоединился с семьей и показал дом на Кипре - детали

Максим Галкин воссоединился с семьей и показал дом на Кипре - детали

Армия Венгрии шла к границе с Украиной: Орбан и Путин могли договориться - Ягун

Армия Венгрии шла к границе с Украиной: Орбан и Путин могли договориться - Ягун

Последние новости

10:44

Сколько ракет и дронов РФ выпустила по Украине за неделю: Зеленский назвал цифры

10:43

Китайский гороскоп на завтра 3 февраля: Быкам - битва, Козлам - грусть

10:09

Драпатый отреагировал на убийство работника ТЦК и обратился к украинцам

09:38

Трамп начинает глобальную революциюмнение

09:30

Армия РФ начала наступление возле "украинского плацдарма" в Курской области - ISW

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
09:17

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 февраля (обновляется)

09:06

РФ атаковала Украину ракетами и дронами: возник пожар, есть пострадавшие

08:57

Карта Deep State онлайн за 2 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:26

Россияне создали беспилотник-"убийцу" для морских дронов ВСУ: в ISW раскрыли угрозы

Реклама
07:27

Какой сегодня праздник 2 февраля 2025 года: что нельзя делать на Сретение Господне

07:20

Кто путешествует без билета: нужно разгадать загадку за 4 секунды

06:35

Конец эпохи: Париж теряет военные позиции в Африкемнение

05:34

Гороскоп на февраль 2025 для Водолеев: чем удивит последний месяц зимыВидео

05:00

"Был мальчик": Макс Барских впервые заговорил об отцовстве

04:35

Как закрыть карту Приватбанка онлайн за 5 минут: пошаговая инструкцияВидео

03:30

Цвета ауры знаков зодиака: какие оттенки скрывает гороскоп - точный ответ

03:00

Найдите за 19 секунд три отличия в картинках с играющей на пианино собакой

02:30

SAMP/T и Patriot бесполезны: эксперт назвал, чем можно перехватить ракету Орешник

01:58

"Повесить перчатки на гвоздь": промоутер Усика сделал заявление о планах боксера

00:00

2 февраля нельзя убирать в доме: церковный праздник сегодня, приметы на Сретение

Реклама
01 февраля, суббота
23:11

"Так воюет Россия": Зеленский прокомментировал удар РФ по интернату в Судже

21:56

Погибли все: мужчина потерял семью в результате вражеского удара по Полтаве

21:13

"Из-под завалов слышны стоны и крики": РФ нанесла авиаудар по интернату в Судже

20:48

Не без других стран: Зеленский назвал, кто причастен к террору России

20:20

"Много нареканий на ТЦК": военный отреагировал на убийство ТЦК-шника в Пирятине

20:17

На Полтавщине произошло землетрясение: в ГСЧС рассказали о последствиях

19:31

Горячие точки Донбасса: битва за Покровск и Кураховский выступмнение

19:23

Враг сунет вперед на Торецком направлении: в ВСУ прокомментировали тактику РФ

19:11

Закончит ли Россия войну в Украине до лета: в ISW дали прогноз

19:06

Война РФ с Украиной: в Financial Times назвали главную цель Путина

18:49

"Необходимо отойти": Настя Каменских сделала заявление на фоне скандала Потапа

18:30

США хотят, чтобы Украина провела выборы после прекращения огня - СМИ

18:04

"Оптимизма нет": появился мрачный прогноз насчет сроков продолжения войны

18:01

"В неизвестность": жених предательницы Ани Лорак публично разоблачил их роман

17:57

В помещении ТЦК в Ровно произошел взрыв, есть погибший

17:54

Оккупанты попали в огневой мешок: армия РФ оказалась в ловушке - Братчук

17:30

"На 1,5-2° выше нормы": Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале

17:22

У вас больше никогда не пропадет капуста: шикарный рецепт на все случаи жизниВидео

16:58

Взрывы гремели в семи областях: РФ ударила по Украине десятками ракет и дронов

16:47

"Жалкое зрелище": как сейчас выглядит предательница Клара Новикова

Реклама
16:37

"Это не бусификация": Братчук рассказал, как проходит рекрутинг в армию

16:34

В США намекнули Путину, что его могут убрать: политолог рассказал детали

16:29

Красный уровень опасности: магнитная буря ударила Украину с новой силой

16:04

Кто на рисунке начальник: только самые сообразительные угадают за 5 секунд

15:48

Северокорейцы пытаются избежать отправки на войну против Украины - Newsweek

15:45

Анне Тринчер предъявили обвинения - при чем здесь Мария Яремчук

15:44

Снижение числа самоволок в ВСУ: Сырский раскрыл детали программы для новобранцев

15:07

Оккупанты пошли против командования и саботируют приказы на Херсонщине - Атеш

14:48

Как правильно звонить по телефону и кто должен закончить разговор: правила этикетаВидео

14:45

РФ готовится к новым ракетным атакам: какие угрозы для Украины - детали

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять