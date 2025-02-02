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Конец эпохи: Париж теряет военные позиции в Африке

Илия Куса
2 февраля 2025, 06:35
462
Немножко про уход французов из Африки.
здание парламента Франции, Франция, парламент
Куса - про уход французов из Африки / Национальное Собрание Франции

Французские войска окончательно покинули Чад, передав военные базы местному правительству. Последней передали военную базу в столице Нджамене. Закончилась целая эпоха, тянувшаяся в этой стране с 1960 года.

Итого, за последние 3 года Франция была вынуждена покинуть Чад, Нигер, Мали, Буркина-Фасо. На очереди завершение вывода войск из Кот д`Ивуара и Сенегала, откуда их тоже попросили в прошлом году.

Причём, если в Мали, Буркина-Фасо и Нигере это произошло после силовой смены власти антифранцузского характера, то другие страны просто следуют тренду, ухватившись за исторический момент, когда это можно сделать.

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На наших глазах рушится система союзов и партнёрств, которую Париж выстраивал после 1959 года в качестве альтернативы развалившейся колониальной системы, которую Франция уже не могла и не хотела тянуть на себе.

На постепенную эрозию французского военного присутствия в Африке повлияло несколько событий:

- развитие малых и средних государств Африки, что придало им большую уверенность в себе и желание забрать контроль над частью внутренней и внешней политики

- появление альтернативных центров силы, на которые могли ориентироваться африканские государства: Россия, Китай, США, Турция, Саудия, ОАЭ, Израиль, Иран, Марокко, Япония, Южная Корея, Индия и пр. Это создало пространство возможностей и расширило вариации во внешней политике.

- события 2011-2012 гг на Ближнем Востоке и в Северной Африке, приведшие к развалу Ливии, ослаблению Судана и росту исламских экстремистских настроений, подпитывавших местных джихадистов, с которыми не справились французы, породив сильный протест, наслаивавшийся на уже существовавшем антифранцузском ресентименте. Провал французской операции "Бархан" (2014-2022) стал точкой отсчёта.

- более широкое разочарование в восприятиях (и правильных, и ошибочных) Запада, западного мира, западных ценностей и западных идеалов, помноженное на серию неудачных внешних интервенций (Сомали, Ливия, Ирак, Йемен) и пассивность западных стран в Африке в плане медийной, социо-культурной и гуманитарной политики.

- запоздалое понимание Парижем того, что отношения с Африкой надо перестраивать полностью, уходя от партнёрства в области безопасности и обороны, в сторону гуманитарной, социальной и инфраструктурной политики, которую проводит тот же Китай. Администрация Э. Макрона, тем не менее, поняла это, и уже коммуницирует этот вопрос грамотнее, но спасти их военные базы уже нельзя было.

Российский фактор, на мой взгляд, в этих событиях играет второстепенную роль. Москва вовремя поняла, что происходит, и просто этим пользуется так, как умеет, но в ограниченном формате, потому что ресурсов не хватает, и они далеко не единственные игроки на континенте.

Соответственно, предлагаю уходить от рассмотрения региональных событий в Африке исключительно сквозь призму "рук Кремля". Это не имеет практического смысла, не отображает политические реалии, не помогает развивать глубокую аналитику, и не поощряет принятие качественных и грамотных решений, на основе широкой картинки.

Сама Франция постепенно смещает свой фокус с Западной и Центральной Африки на англофонную часть континента, усиливая связи с Нигерией и ЮАР, и сохраняя базы в Джибути и Габоне. В Северной Африке наблюдается та же история: связи с Алжиром рвутся, а с Марокко наоборот усиливаются. Это логично, ибо make France great again уже невозможно, вернуть прежний авторитет времён Де Голля нельзя, а экономически интересы Парижа смещаются на юг и восток континента.

Таким образом, франкофонная Африка теряет историческую связь со своей бывшей метрополией, и становится ареной для конкуренции новых игроков: РФ, КНР, Индии, Турции, монархий Залива, Ирана и т.д.

Кто такой Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

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