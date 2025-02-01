Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Горячие точки Донбасса: битва за Покровск и Кураховский выступ

Сергей Братчук
1 февраля 2025, 19:31
291
Донецкая область сегодня является регионом, где идут тяжелые бои.
Горячие точки Донбасса: битва за Покровск и Кураховский выступ
Колаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что происходит на самом горячем Покровском направлении? Самое горячее сейчас Кураховское направление. Как и на Покровском, там действуют наиболее боеспособные части российских войск. Не стоит недооценивать мощь вражеских военных организмов на других направлениях, но, например, 90-я танковая дивизия РФ действительно является одной из лучших.

На Кураховском направлении есть так называемый Кураховский выступ, где наша морская пехота наносит удары по вражеским подразделениям, которые атакуют. Там наши бойцы дают врагу очень горячий бой и наносят ему огромные потери. Кое-где враг каждые сутки теряет около роты. Это высокий показатель боевой работы наших военных. Кураховский выступ сбивает темпы наступательных действий врага и мешает ему интенсивно продвигаться. Можно с огромной осторожностью сказать, что продвижение врага уменьшилось.

Однако это временно, потому что враг перегруппировывается, проводит ротации и подтягивает личный состав из тех резервов, которые уже задействованы. Причем речь идет о стратегических резервах, которые враг вероятно планировал применить несколько позже. На данном этапе цель россиян остается неизменной: максимальное продвижение по Донецкой области и выход на административные границы региона.

видео дня

Покровское направление не менее активное, но там враг в первую очередь пытается действовать силами диверсионно-разведывательных групп. Эти ДРГ стремятся попасть в город и на наши позиции, чтобы создать условия для продвижения своих войск. Вражеские силы пытаются обойти Покровск, потому что прекрасно понимают, что иначе могут увязнуть в городских боях, как это произошло в Часовом Яре.

К сожалению, на Покровском направлении у врага абсолютное преимущество в пехотной компоненте, пушечное мясо максимально гонится на убой. Вместе с тем используется авиация. Враг пытается полностью уничтожить наши защитные позиции, пользуясь тактикой, которая уже позволяла ему продвигаться в Донецкой области и на других локациях. Тактика не меняется, цель одна - захват Покровска.

Очень много вопросов и разговоров было по Великой Новоселке. Несколько недель мы слышали о том, что, мол, Великая Новоселка пала и все закончилось. Дошло до того, что наша 110-я отдельная механизированная бригада, которая показала высокий уровень профессионального боевого мастерства, официально объявила о том, что бои продолжаются. Безусловно, где-то пришлось отходить, потому что уже нет застроек, которые бы позволяли вести оборонительные бои. Наши подразделения были выведены из локаций, где угрожало оперативное окружение, и отведены на позиции, при помощи которых сейчас и продолжаются оборонительные действия.

Мы видели, как россияне очень интенсивно бросали в направлении Великой Новоселки много подразделений для того, чтобы зайти в населенный пункт. Неоднократно цепляли там и свой триколор, потому что так называемое флаговтыкание является для россиян одним из элементов большого информационного сопровождения. Так они делают на тех участках, где масштабируют свои действия. А если спросить кого-то на России, что такое Великая Новоселка в Донецкой области, то вряд ли кто-то что-то скажет. Они даже своей страны не знают.

Более того, ландшафт очень знакомой мне местности в Великой Новоселке сыграл с россиянами злую шутку. Реки, которые там есть, образовали для врага огневой мешок. Все, что там движется, уничтожается нашей артиллерией и, в зависимости от погоды, дронами. И сегодня в Великой Новоселке уничтожается ресурс врага, что является одной из задач стратегической операции Украины в ответ на большое российское наступление, которое началось в 2023 году.

В целом активность врага различной интенсивности фиксируется по всей линии фронта. Но именно Донецкая область сегодня является регионом, где идут тяжелые бои.

Сергей Братчук, специально для Главреда

Кто такой Сергей Братчук?

Сергей Братчук – украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины.

Участник Операции объединенных сил на Донбассе.

После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации.

В настоящее время – спикер Украинской добровольческой армии Юг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война на Донбассе
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Из-под завалов слышны стоны и крики": РФ нанесла авиаудар по интернату в Судже

"Из-под завалов слышны стоны и крики": РФ нанесла авиаудар по интернату в Судже

21:13Мир
Не без других стран: Зеленский назвал, кто причастен к террору России

Не без других стран: Зеленский назвал, кто причастен к террору России

20:48Украина
На Полтавщине произошло землетрясение: в ГСЧС рассказали о последствиях

На Полтавщине произошло землетрясение: в ГСЧС рассказали о последствиях

20:17Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украина под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы: первые подробности

Украина под атакой ракет и дронов, прогремели взрывы: первые подробности

Гороскоп на завтра 2 февраля: Тельцам - грандиозная прибыль, Рыбам - успех

Гороскоп на завтра 2 февраля: Тельцам - грандиозная прибыль, Рыбам - успех

"У Украины начнутся проблемы": названы последствия разговора Трампа и Путина

"У Украины начнутся проблемы": названы последствия разговора Трампа и Путина

Максим Галкин воссоединился с семьей и показал дом на Кипре - детали

Максим Галкин воссоединился с семьей и показал дом на Кипре - детали

Армия Венгрии шла к границе с Украиной: Орбан и Путин могли договориться - Ягун

Армия Венгрии шла к границе с Украиной: Орбан и Путин могли договориться - Ягун

Последние новости

21:13

"Из-под завалов слышны стоны и крики": РФ нанесла авиаудар по интернату в Судже

20:48

Не без других стран: Зеленский назвал, кто причастен к террору России

20:20

"Много нареканий на ТЦК": военный отреагировал на убийство ТЦК-шника в Пирятине

20:17

На Полтавщине произошло землетрясение: в ГСЧС рассказали о последствиях

19:31

Горячие точки Донбасса: битва за Покровск и Кураховский выступмнение

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
19:23

Враг сунет вперед на Торецком направлении: в ВСУ прокомментировали тактику РФ

19:11

Закончит ли Россия войну в Украине до лета: в ISW дали прогноз

19:06

Война РФ с Украиной: в Financial Times назвали главную цель Путина

18:49

"Необходимо отойти": Настя Каменских сделала заявление на фоне скандала Потапа

Реклама
18:30

США хотят, чтобы Украина провела выборы после прекращения огня - СМИ

18:04

"Оптимизма нет": появился мрачный прогноз насчет сроков продолжения войны

18:01

"В неизвестность": жених предательницы Ани Лорак публично разоблачил их роман

17:57

В помещении ТЦК в Ровно произошел взрыв, есть погибший

17:54

Оккупанты попали в огневой мешок: армия РФ оказалась в ловушке - Братчук

17:30

"На 1,5-2° выше нормы": Укргидрометцентр сообщил, какая погода будет в феврале

17:22

У вас больше никогда не пропадет капуста: шикарный рецепт на все случаи жизниВидео

16:58

Взрывы гремели в семи областях: РФ ударила по Украине десятками ракет и дронов

16:47

"Жалкое зрелище": как сейчас выглядит предательница Клара Новикова

16:37

"Это не бусификация": Братчук рассказал, как проходит рекрутинг в армию

16:34

В США намекнули Путину, что его могут убрать: политолог рассказал детали

Реклама
16:29

Красный уровень опасности: магнитная буря ударила Украину с новой силой

16:04

Кто на рисунке начальник: только самые сообразительные угадают за 5 секунд

15:48

Северокорейцы пытаются избежать отправки на войну против Украины - Newsweek

15:45

Анне Тринчер предъявили обвинения - при чем здесь Мария Яремчук

15:44

Снижение числа самоволок в ВСУ: Сырский раскрыл детали программы для новобранцев

15:07

Оккупанты пошли против командования и саботируют приказы на Херсонщине - Атеш

14:48

Как правильно звонить по телефону и кто должен закончить разговор: правила этикетаВидео

14:45

РФ готовится к новым ракетным атакам: какие угрозы для Украины - детали

14:43

Удар России по жилому дому в Полтаве: число жертв возросло, назван тип ракеты РФФотоВидео

14:18

ВСУ прорываются контратаками на Курщине: враг понес потери - ISW

13:59

Планировала подрыв здания СБУ в центре Киева: правоохранители пресекли попытку терактаФото

13:58

"Это сложно": Наталья Могилевская рассказала об отношениях со старшей дочерью

13:43

В Сумской области трое полицейских погибли в результате российских авиаударов

13:24

Стремительно подешевел на 27%: популярный овощ бьет рекорды по падению цены

12:59

Гороскоп на февраль 2025 для Козерогов: важная новость, знакомство и прибыльВидео

12:49

Максим Галкин воссоединился с семьей и показал дом на Кипре - детали

12:20

Захват оружия и побег мобилизованного: на Полтавщине застрелили военного из ТЦК

12:11

Где спрятана игрушечная машинка: только самые внимательные найдут ее за 5 секунд

12:05

"Потрясающий актер": умер заслуженный артист Украины - что случилось

12:05

Армия Венгрии шла к границе с Украиной: Орбан и Путин могли договориться - Ягун

Реклама
11:45

"Организация госпереворота" в Словакии: в ГУР ответили на обвинения Братиславы

11:41

Гороскоп на февраль 2025 для Скорпионов: исполнение мечты, признание и наградаВидео

11:30

"Ощутила тот мрак": дочь Сумской призналась о домогательствах от преподавателя

11:11

Взять Купянск в окружение: враг под Харьковом атакует с трех направлений - ISW

10:57

"Речь идет о месяцах, а не годах": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

10:49

Китайский гороскоп на завтра 2 февраля: Тиграм - траты, Драконам - достижения

10:41

Россия унесла жизни 6 человек: Зеленский остро отреагировал на атаку по Украине

10:03

Гороскоп на февраль 2025 для Стрельцов: любовь, успех, деньги и удовольствияВидео

09:56

Еще одна авиакатастрофа: в США разбился самолет с тяжелобольным ребенком

09:27

Самая масштабная атака на Запорожье: были повреждены многоэтажки и учебное заведениеФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять