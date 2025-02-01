Горячие точки Донбасса: битва за Покровск и Кураховский выступ

Донецкая область сегодня является регионом, где идут тяжелые бои.

https://opinions.glavred.info/goryachie-tochki-donbassa-bitva-za-pokrovsk-i-kurahovskiy-vystup-10635884.html Ссылка скопирована

Колаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Что происходит на самом горячем Покровском направлении? Самое горячее сейчас Кураховское направление. Как и на Покровском, там действуют наиболее боеспособные части российских войск. Не стоит недооценивать мощь вражеских военных организмов на других направлениях, но, например, 90-я танковая дивизия РФ действительно является одной из лучших.

На Кураховском направлении есть так называемый Кураховский выступ, где наша морская пехота наносит удары по вражеским подразделениям, которые атакуют. Там наши бойцы дают врагу очень горячий бой и наносят ему огромные потери. Кое-где враг каждые сутки теряет около роты. Это высокий показатель боевой работы наших военных. Кураховский выступ сбивает темпы наступательных действий врага и мешает ему интенсивно продвигаться. Можно с огромной осторожностью сказать, что продвижение врага уменьшилось.

Однако это временно, потому что враг перегруппировывается, проводит ротации и подтягивает личный состав из тех резервов, которые уже задействованы. Причем речь идет о стратегических резервах, которые враг вероятно планировал применить несколько позже. На данном этапе цель россиян остается неизменной: максимальное продвижение по Донецкой области и выход на административные границы региона.

видео дня

Покровское направление не менее активное, но там враг в первую очередь пытается действовать силами диверсионно-разведывательных групп. Эти ДРГ стремятся попасть в город и на наши позиции, чтобы создать условия для продвижения своих войск. Вражеские силы пытаются обойти Покровск, потому что прекрасно понимают, что иначе могут увязнуть в городских боях, как это произошло в Часовом Яре.

К сожалению, на Покровском направлении у врага абсолютное преимущество в пехотной компоненте, пушечное мясо максимально гонится на убой. Вместе с тем используется авиация. Враг пытается полностью уничтожить наши защитные позиции, пользуясь тактикой, которая уже позволяла ему продвигаться в Донецкой области и на других локациях. Тактика не меняется, цель одна - захват Покровска.

Очень много вопросов и разговоров было по Великой Новоселке. Несколько недель мы слышали о том, что, мол, Великая Новоселка пала и все закончилось. Дошло до того, что наша 110-я отдельная механизированная бригада, которая показала высокий уровень профессионального боевого мастерства, официально объявила о том, что бои продолжаются. Безусловно, где-то пришлось отходить, потому что уже нет застроек, которые бы позволяли вести оборонительные бои. Наши подразделения были выведены из локаций, где угрожало оперативное окружение, и отведены на позиции, при помощи которых сейчас и продолжаются оборонительные действия.

Мы видели, как россияне очень интенсивно бросали в направлении Великой Новоселки много подразделений для того, чтобы зайти в населенный пункт. Неоднократно цепляли там и свой триколор, потому что так называемое флаговтыкание является для россиян одним из элементов большого информационного сопровождения. Так они делают на тех участках, где масштабируют свои действия. А если спросить кого-то на России, что такое Великая Новоселка в Донецкой области, то вряд ли кто-то что-то скажет. Они даже своей страны не знают.

Более того, ландшафт очень знакомой мне местности в Великой Новоселке сыграл с россиянами злую шутку. Реки, которые там есть, образовали для врага огневой мешок. Все, что там движется, уничтожается нашей артиллерией и, в зависимости от погоды, дронами. И сегодня в Великой Новоселке уничтожается ресурс врага, что является одной из задач стратегической операции Украины в ответ на большое российское наступление, которое началось в 2023 году.

В целом активность врага различной интенсивности фиксируется по всей линии фронта. Но именно Донецкая область сегодня является регионом, где идут тяжелые бои.

Сергей Братчук, специально для Главреда

Кто такой Сергей Братчук? Сергей Братчук – украинский военный журналист. Окончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности "военный журналист". В период с 1989 по 2007 год работал на телеканалах и в печатных изданиях Министерства обороны Украины. Участник Операции объединенных сил на Донбассе. После начала полномасштабной войны был спикером Одесской областной военной администрации. В настоящее время – спикер Украинской добровольческой армии Юг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред