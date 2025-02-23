Трамп, 'минимизация убытков' и новая субъектность

Давайте попробуем обобщить что как и что делать дальше.

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Дональд Трамп / Фото: скриншот из видео

То, что Украина сохранила свою независимость, а Европа до сих пор тотально не охвачена войной - исключительная заслуга Сил обороны Украины, украинского государства и украинского общества, со всеми недостатками и преимуществами. Героизм, креатив, везение, международная поддержка и немного российского дебилизма - все это стало триумфальным "коктейлем" нашего выживания.

Но победа Трампа - это карты, которые пересдались неудачно для нас. Нам остается надеяться, что американская нация сумеет переварить это поветрие. Потому что сейчас США напоминают себя с советских карикатур. Путин тоже до сих пор держится на троне, хотя и сильно потрепан нашими Силами обороны. Но Трамп не хочет чтобы он с этого трона упал и сделает много для этого.

Но при этом он не сможет, даже если очень хочет слить Украину и Европу, если мы будем бороться. Даже будучи хозяином Белого дома, Трамп не может единолично отменить все санкции против РФ или "заставить" нас полностью сдаться. Есть множество механизмов, которые не позволяют ему отдать Украину в объятия Путину. В первую очередь это мы сами.

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Собственно, поэтому единственным решением для него, несмотря на все безумные заявления, является некое "мирное урегулирование", которое сработает как минимум в среднесрочной перспективе.

Трамп продвигает все соглашения - и о мире, и о ресурсах, и о чем угодно - в стиле того самого "хищнического капитализма" и фашизма. Это не про компромиссы, это про принуждение. Но нам, на этом этапе, скорее всего, придется идти на уступки текущей администрации в несущественных вопросах, чтобы сохранить субъектность в ключевых. Но такова уж цена независимости. На этом этапе.

Давайте сразу по сделке по минералам. Мы, скорее всего, его подпишем. Я уже вижу нытье "это все преступная власть сдает интересы, зачем было это предлагать" (преимущественно от политиков, которые, если что, просто убегут). Но мы имеем дело с кончеными хищниками. И им пришлось бы что-то дать в любом случае. И продолжительность этого соглашения зависит исключительно от выживания текущего режима в США. Затем его можно и нужно пересматривать в цивилизованную сторону.

Фактически, идеальный сценарий взаимодействия с трампистами и с Россией при трампистах - это минимизация убытков. Не имея от США хотя бы открытого саботажа (как было, когда Трамп и Ко блокировали помощь), у нас будет больше шансов защищаться или заключить вменяемое соглашение о прекращении огня. Гораздо меньше, чем нам хотелось бы. И в этом нет никакой справедливости. Но это гораздо больше, чем могло бы быть. Потому что войну за независимость мы таким образом выиграем.

А дальше, независимо от результатов "трамповской дипломатии", вопрос за нашей и европейской политикой. Забыли о США, как о партнере. Пока там не вернутся к власти хотя бы не откровенно конченые люди. Европа имеет мощные экономические и технологические ресурсы, имеет деньги и сталкивается с неизбежностью контура безопасности, независимого от США.

И у Европы не будет лучшего стержня чем ВСУ и Украина. Украине нужны деньги на восстановление и на армию и оружие, которое мы пока не можем позволить себе экономически. Как получим это, Украина будет основой, которая обезопасит Европу. Благодаря опыту и доказанной боеспособности. Никто не знает, когда окончательно исчезнет путинский режим, а минимум до тех пор он все еще будет представлять как минимум гибридную угрозу.

Сейчас наша задача в отношениях с Трампом при таком - выиграть немного времени. Фашизм в США еще не одержал окончательную победу. И если мы на момент смены тренда будем иметь сильную армию, европейскую архитектуру безопасности (как минимум - с ключевыми партнерами), с восстановленной экономикой, мы сможем диктовать свои условия и США, и России.

Да, это - очередной исторический вызов. И для Украины, и для всей Европы. Но Украина уже игрок, с которым придется считаться. И этот статус Украины выгоден для ключевых европейских политиков, что осознают и во Франции, и в Британии, и в Германии. Вытеснить нас на обочину или развалить - задача недостижимая даже для тех, кто сидит сейчас в Белом доме. Им бы собственную страну не развалить.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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