О чем объявит Путин 24 февраля

Скорее всего он объявит, что начать войну было правильным решением.

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Владимир Путин / фото: kremlin.ru

Широко разошлась информация о том, что на 24 февраля Путин планирует объявить победу. Я в это не верю от слова совсем, и вот почему. Какую победу можно объявлять, когда украинские войска стоят в курской области? Более того, путин не захватил Донбасс, и я уже не говорю, что Херсонская и Запорожская области согласно их фейковой конституции являются частью рф. Поэтому подобное объявление было бы сюром даже для путина и его общества орков.

Скорее всего он объявит, что начать войну было правильным решением, что российская армия побеждает на поле боя, что "Запад" начал признавать российскую силу и считаться с ее интересами. Ну, ничего ценного в таком заявлении не будет.

Планы предыдущих лет действительно содержали себе подобное объявление победы, но оно должно было быть посвящено оккупации всех территорий так называемых ЛНР и ДНР. И подобные планы были до нашего посещения Курской области.

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Кто такой Виктор Андрусов Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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