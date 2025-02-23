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Тектонические сдвиги геополитики: почему старым правилам пришел конец

Вадим Денисенко
23 февраля 2025, 06:05
286
В последнее время я слышу много в от разных людей, что Трамп сломал правила игры, которые существовали после Ялты.
Тектонические сдвиги геополитики: почему старым правилам пришел конец
Дональд Трамп / фото: скриншот из видео

Хочу всех расстроить (успокоить) - это не так. Итак, что реально сломано?

1. Начать, наверное, нужно с того, что ялтинская система базировалась на том, что сильные страны делят мир на сферы влияния и выполняют полицейские функции во вверенных им странах. Демократия, социализм, права человека - это дополнительный антураж, некий фиговый листочек, который был важен в пределах метрополии, а на окраинах он имел прежде всего функцию контроля элит. Так вот, эта система начали падать в тот момент, когда крупные страны потеряли возможность (и желание) тратить ресурсы на полицейские функции. Это произошло примерно на рубеже веков, а окончательно это стало понятно после выхода американских войск из Афганистана. Главные же причины развала этой системы следующие: отсутствие ресурсов и антуражность илеологии на перефирии. Но это отдельная тема.

2. Сейчас в мире происходит, прежде всего, трансформация модели полицейского надзора в разных частях мира. Правила не установлены, но региональные страны-лидеры пробуют нащупать эту модель, когда есть два гегемона, которые в пределах своих компетенций делегируют полицейские функции региональным лидерам. А те в свою очередь выстраивают свои правила игры с "подшефными". Повторюсь единой модели не существует и, возможно, ее не будет в следующее десятилетие. Где-то будет существовать принцип двойного подчинения, где-то будет принцип вассал моего вассала мой вассал, где-то будет балансировка полицейских функций между двумя, а то и тремя региональными лидерами. Но, возвращаясь к нашей теме, стоит отметить: не Трамп запустил этот процесс. Трамп, сознательно или не сознательно, просто выступил катализатором осознания происходящего. Повторюсь: именно осознания.

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3. Правила игры будут установлены тогда, когда правила сосуществования согласуют гегемоны. А это точно не вопрос года или двух.

4. Что произошло с приходом Трампа? Во-первых, он сказал: "я отвергаю, без лишних реверансов то, что можно назвать "культурой извинений". Проще говоря, он сказал: я официально не против ЛГБТ, но я не собираюсь извиняться, что я не гей. И это, на самом деле, тектонический сдвиг для Западного мира. Второе кардинальное изменение - он сказал, я буду себя вести с Европой так, как раньше США и Европа вели себя в Африке или Азии. Причем, как мне кажется, что в вопросе "культуры извинений" Трамп заложил долговременный тренд, а в вопросе ЕС - это тактическая задача. Я неоднократно писал, что его цель (сейчас) не развал Европы, а ее ослабление. Европа должна передать технологии и производства в США в обмен на защиту от России, которую Трамп планирует держать на поводке, как дворового пса. Поэтому, существует высокая вероятность, что стороны найдут баланс.

5. Почему Трамп уверен в том, что ему удастся держать Россию в рамках? Прежде всего потому, что Россия боится увеличения зависимости от Китая. У РФ есть всего две модели развития: полный экономический вассалитет от КНР или попытка балансировки влияний Китая с возможностями Запада. Классический пример - отсрочка внедрения технологии 5G. В условиях санкций единственным победителем мог быть Huawei. Поэтому Россия приняла решение перенести конкурс на три года.

6. Между прочим, все те, кто сейчас рассказывает о массовом возвращении западного бизнеса в РФ и снятии санкций, ошибаются. Не будет ни быстрого и масштабного снятия американских санкций. А пока существует закон РФ о дружественных и недружественных странах и не решен вопрос о заморозке золотовалютных запасов России на Западе массовое возвращение бизнеса в Россию невозможно. Собственно, игра Трампа с Россией это отдаленный аналог хорошего и плохого полицейского. Хороший США, плохой Европа, но хороший будет начальником.

7. Теперь относительно нас. Мы вошли в личностный конфликт с Трампом. Сейчас большие надежды на то, что руководители Франции и Британии смогут это сгладить. Пока скажу только две банальности: во-первых, война на два фронта - это проигрышная война. Во-вторых, иногда складывается впечатление, что выбирая между выиграть войну и показать дулю Трампу, мы выбираем не тот вариант.

Кто такой Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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