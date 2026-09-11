Топливо под прицелом: стоит ли Украине ожидать дизеля по 100 гривен и дефицит на АЗС?

Поставки топлива в Украину чрезвычайно диверсифицированы - от Румынии и Молдовы и вплоть до Литвы. Однако прогнозы по ценам пессимистичны

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Атака на АЗС в Киеве 11 сентября / ГСЧС Киева

Систематические атаки врага на топливную инфраструктуру и рост мировых цен на нефть подвергают украинский рынок испытанию на прочность. Эксперт нефтегазовой отрасли и президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук оценивает логику прицельных ударов по сетям АЗС с помощью искусственного интеллекта и разбирает экономику ценообразования. В своей колонке автор объясняет, почему подорожание дизельного топлива неизбежно, с какими логистическими трудностями сталкиваются импортеры и где проходит настоящая психологическая граница для потребителей. Подробнее о рисках для рынка, диверсификации поставок и правилах безопасности - в материале.

Что касается списка АЗС, который сейчас обсуждают, здесь на самом деле есть определенная логика с точки зрения России. Ведь "Укрнафта" - это государственная инфраструктура. А если восстанавливать государственную инфраструктуру, то нужно где-то брать деньги, в том числе из бюджета. Или компания будет тратить собственные средства на восстановление, и, соответственно, поступления в бюджет уменьшатся. И поэтому я склоняюсь к мнению, что они начнут с государственных заправок, а затем перейдут к другим заправкам, которые очень хорошо выглядят и легко распознаются искусственным интеллектом.

Возможно, SOCAR не будут трогать, чтобы не создавать себе дополнительных проблем в отношениях с Азербайджаном. Но это не факт.

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В целом прогнозировать действия человека, у которого нарушена мозговая деятельность, очень сложно. Для этого, пожалуй, нужно быть психиатром. Однако уничтожить АЗС - не так уж и просто, потому что там подземные коммуникации, резервуары находятся под землей. Уничтожается внешняя структура - операторская, колонки, навесы. Это как раз те вещи, которые быстро восстанавливаются.

Но каждый здесь выбирает сам: восстанавливать сейчас или подождать какого-то другого периода, когда спадет эта напряженность в небе. Ведь велика вероятность того, что если мы сегодня вложим деньги, восстановим колонки, навес и прочее, то завтра сюда снова что-то прилетит.

Более того, россияне всё чаще используют искусственный интеллект и спутниковое сопровождение. То есть они видят, куда бьют, или искусственный интеллект определяет, как выглядит АЗС, и уже сам выбирает цель. А учитывая, что в последнее время они очень часто применяют реактивные "Шахиды", которые развивают очень высокую скорость и которые очень трудно сбить, я думаю, что эта их тактика будет продолжаться. И мы должны это осознавать.

Некоторые заправки уже применяли противошахедные сетки и другие средства, но я не думаю, что они могут дать существенный эффект. Поэтому нужно помнить предупреждения, которые делали правительство и эксперты: в период тревоги не следует находиться вблизи АЗС.

В случае поражения АЗС в Голосеевском районе работники станции не пострадали, а люди, находившиеся неподалеку от этой заправки, получили ранения. То есть нужно держаться подальше от таких объектов. Не ждите возле заправки, лучше отойдите куда-нибудь в сторону. Это самое малое, что мы можем сделать для собственной безопасности.

Удары по АЗС - это неприятно, это больно, это убыточно, но это не критично. То есть это не приведет ни к скачку цен, ни к какому-либо дефициту.

Если же говорить о цене топлива, то здесь мы как раз переходим к тем факторам, которые непосредственно влияют на ценообразование.

На сегодняшний день дело обстоит так, что лично у меня нет надежд на то, что ситуация кардинально изменится. Мы видим, что нефть на мировых рынках уже превысила отметку в 100 долларов.

Есть публикации о том, что после 20-х чисел сентября, после выборов в Соединенных Штатах, ситуация может измениться и войну удастся закончить. Но Трамп уже обещал это много раз.

Это может быть, как когда-то в Афганистане. Все думали, что Советский Союз направит туда спецподразделения, и они быстро изменят ситуацию, а это растянулось на десять лет. То же самое может произойти и с Ираном.

Поэтому в ближайшее время, честно говоря, у меня нет оптимистичных прогнозов.

Что касается Украины, то мы видим, что премиальные сети повысили цену на дизельное топливо до 97,9 гривны за литр. То есть до тех пресловутых 100 гривен за литр уже не так и далеко. Хотя средняя цена дизельного топлива сегодня - 93 гривны.

А 89,5 гривны - это уже ориентировочная себестоимость на границе. Добавьте ещё 4,5 гривны на доставку, и получится, что при цене, например, 93,8 гривны АЗС уже практически работает в убыток и не получает от продажи дизельного топлива даже средств для содержания собственной инфраструктуры.

На мой взгляд, психологическая отметка, или такая "красная линия", как сейчас модно говорить, наступит тогда, когда мы будем ездить по городу и искать, где купить этот дизель.

И будет так, как в 2022 году. Мы не спрашивали, какая цена на дизельное топливо. Мы спрашивали: сколько вы можете налить? Особенно когда эвакуировали детей из Киева.

Вот это для меня и есть психологический рубеж.

Но сейчас я не вижу, что будет какой-то дефицит. И я думаю, что отметку в 100 гривен за литр дизельного топлива мы преодолеем. Это создаст определенные проблемы, в том числе для операторов рынка, потому что даже их предельные цены не рассчитаны на такие цифры.

Кроме того, сегодня поставки в Украину чрезвычайно диверсифицированы - от Румынии, Молдовы и вплоть до Литвы поставки идут по всем направлениям. А диверсификация - это один из важных элементов энергетической безопасности государства.

Единственное, что есть проблемы с водителями бензовозов. Водителя бензовоза вы просто так на улице не найдете. Он должен быть специально обучен, получить ADR, получить документы, которые позволяют ему по Европе перевозить это топливо.

И на сегодняшний день бензовозов в Украине больше, чем водителей. Европа уже привыкла к тому, что Украина будет импортировать максимальное количество нефтепродуктов, потому что, к сожалению, у нас собственная нефтепереработка уничтожена.

Крупных нефтебаз у нас уже нет. А если и есть, то мы их не заполняем, потому что если сегодня какую-то нефтебазу залить достаточным количеством нефтепродуктов, то завтра туда уже что-то прилетит.

О персоне: Леонид Косянчук Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины. Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986–1988 годах участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нафтоэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами. В 2006–2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских СМИ активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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