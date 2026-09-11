Удары по АЗС Киева: Невзлин предупредил о новой угрозе для города

Эксперт связывает удары по автозаправкам с попыткой России сорвать распределенную топливную логистику Украины перед зимой.

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Атака на АЗС в Киеве / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские реактивные дроны нанесли несколько ударов по автозаправкам киевской "Укрнафты" - эксперт Леонид Невзлин напоминает, что подобные атаки в августе-сентябре уже фиксировались в шести областях Украины. Он считает, что цель Кремля - разрушить распределенную топливную логистику страны накануне зимы, и что этот технологический скачок в развитии реактивных "Шахедов" стал возможен благодаря поддержке Китая и обходу западных санкций. Публикуем его позицию.

К сожалению, вчерашнее предположение о том, что РФ начнет кампанию ударов по автозаправкам Киева, подтвердилось. В украинской столице зафиксировано несколько ударов реактивными дронами по АЗС. Подтверждается и выбор объекта: целями стали заправки государственной "Укрнафты".

Это может стать очень серьезной проблемой для устойчивости города грядущей зимой. Более того, в последние недели объекты этой компании подвергались атакам и в других регионах: в августе-сентябре под ударами были автозаправочные комплексы в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Одесской и Киевской областях.

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Похоже, что РФ пытается нарушить дистрибуцию топлива на "последней миле" в условиях, когда Украина зависит от импорта и развивает распределенную сеть поставок, чтобы избежать концентрации топливной инфраструктуры. Эта кампания стала возможной благодаря технологическому прорыву в развитии реактивных "Шахедов".

Этого прорыва не было бы без помощи и поддержки Китая в модернизации этого оружия, а также без возможности получать на Западе в обход санкций оборудование, необходимое для его производства. И об этом надо говорить в полный голос.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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