Зачем Россия усилила террор Киева: Невзлин про новую тактику Кремля

Эксперт объясняет, почему Украине необходимо перейти от перехвата угроз к их уничтожению на земле, пока запасы ПВО не восстановлены.

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Атака на Киев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

The Economist сообщает, что производство российских реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5" достигло 3000 единиц в месяц, а у украинских F-16 и систем Patriot заканчиваются перехватчики AIM-120, AIM-9 и PAC-3 - во многом из-за того, что часть американских запасов ушла на войну с Ираном. Эксперт Леонид Невзлин считает, что в этих условиях Украине необходимо делать ставку не на перехват, а на уничтожение угрозы до старта - удары по заводам и пусковым установкам в России. Публикуем его анализ.

РФ продолжает терроризировать Киев реактивными беспилотниками. Украинская столица находится под практически непрерывными атаками с момента отъезда американских эмиссаров. Причём РФ бьёт прямо по жилым многоэтажкам в самых густонаселённых районах города. И с противодействием этому террору есть большие проблемы.

The Economist пишет, что производство БПЛА "Герань-4" и "Герань-5" - модификаций иранских "Шахедов" - достигло 3000 единиц в месяц. Турбореактивные двигатели для них в основном поставляет Китай, однако часть производится в России с использованием 3D-принтеров, контрабандой ввезённых с Запада. При этом у украинских F-16, задействованных в обороне от воздушных атак, заканчиваются американские ракеты AIM-120 и AIM-9, необходимые в том числе для перехвата обычных крылатых ракет.

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С баллистической угрозой ситуация ещё хуже. Запасы перехватчиков Patriot PAC-3, эффективно работающих по этому классу целей, практически исчерпаны. А РФ ускорила производство баллистических ракет примерно до 100 в месяц. "Никто не хочет отдавать свои перехватчики, когда перспективы быстро восполнить их практически отсутствуют", - пишет издание, напоминая о расходовании американских запасов Patriot на войну с Ираном.

Эксперты, опрошенные изданием, подтверждают то, о чём я уже не раз писал. В этих условиях Украине необходимо развивать стратегию уничтожения угрозы до запуска: наращивать производство собственных дальнобойных ракет, способных эффективно поражать военные заводы в РФ и мобильные пусковые установки, а также системно бить по критическим звеньям российских производственных цепочек. Серийно производить баллистические ракеты дешевле и проще, чем выпускать достаточное количество перехватчиков для их уничтожения.

Под непрекращающимися ударами для Украины это объективно сложная задача. Страны цивилизованного мира могут и обязаны помочь Киеву решить эту проблему. В противном случае, если не удастся наладить эффективную систему ПВО и ПРО, грядущая зима будет ещё страшнее. Без достаточного количества противоракет и без эффективного противодействия реактивным дронам восстановление энергетических объектов под постоянными повторными ударами может стать непосильной задачей.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

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