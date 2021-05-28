Тимошенко пытается посадить власть на шпагат

Юлия Тимошенко / УНИАН

Референдум о продаже земли, на днях инициированный Батькивщиной, ставит власть на шпагат. Блокировать его - значит расписаться в том, что все разговоры о народовластии были фикцией, а дать ему "зеленый свет" – значит получить риск нарваться на мощный вотум недоверия и заявку на смену социально экономического курса.

Согласно апрельской социологии группы Рейтинг, есть общенациональный консенсус по вопросу рынка земли – 77% украинцев считают, что этот вопрос должен решаться на референдуме. На этот консенсус как раз и опирается Юлия Владимировна. Тем более, что ядерный электорат самой Батькивщины и Тимошенко – аграрный регион. Потому в этом случае сидеть сложа руки для нее было бы подобно политическому самоубийству. Кроме того, Батькивщина оказалась единственной фракцией парламента, которая голосовала против земельных законов в той редакции, которую проталкивала власть.

Тимошенко прекрасно понимает, что этот референдум может стать сильным аргументом против власти. Во все времена земельный вопрос очень часто являлся детонатором больших социальных и политических потрясений и не трудно спрогнозировать, что в июле, когда запустят рынок земли, ничего не закончится.

Как опытный политик она все просчитала. И да, это может стать элементом ее будущей как парламентской, так и президентской кампании.

В украинской политике никогда нельзя говорить "никогда". Несмотря на то, что ранее многие ЮВТ раньше срока списывали со счетов, начиная с начала "нулевых". Читайте также"Бабушка украинской коррупции": Милованов поскандалил с Тимошенко в прямом эфиреЮлия Владимировна до сих пор находится в пуле топ-политиков и ее шансы высоки. У нее есть худо-бедно дееспособная партийная структура, так как Батькивщина сейчас является одной из немногих партий, у которой есть "живые" партийные организации от Северодонецка до Ужгорода. Также у нее стойкий электорат, так как 10% того электората, который мы наблюдаем в соцопросах, никуда от нее не девается даже после ее политических провалов.

Тем более, с учетом того, что и Порошенко, и Медведчук превратились в секторальных политиков без перспектив существенного роста электоральной поддержки. И как раз этим Тимошенко попытается воспользоваться.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда