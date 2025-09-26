Укр
Течения в кремлевских кабинетах и угрозы для Украины

Игар Тышкевич
26 сентября 2025, 19:10
Можно говорить о появлении нового "суперигрока" в окружении Путина.
Дмитрий Козак, Владимир Путин
Дмитрий Козак і Владимир Путин / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

О Кириенко замолвите слово.

В украинских СМИ активно обсуждали отставку Козака, зачастую называя его "сторонником переговоров". Но забыли про другую важную фигуру, которая по своему влиянию в разы превзошла оставника даже на пике его карьеры. Речь идёт о Сергее Кириенко.

Который курирует:

- кадровые вопросы через "Президентскую академию" (бывшая РАНХиГС), её программы и АНО "Россия -страна возможностей". Куда входят "Школа губернаторов", конкурс "Лидеры России", более десятка профильных программ и новинка 2024 года - курс "школа меров".

- процесс смены элит и втягивание во власть "ветеранов СВО". И это стоит упомянуть как отдельное направление. Часть участников войны (после, кстати, действительно хорошего обучения) получает высокие должности. И это теоретически (на практике посмотрим после войны) демонстрирует остальным наличие социальных лифтов "для ветеранов". Тем самым снижая потенциальную поствоенную агрессию в отношении властей. Важнейший процесс с точки зрения обеспечения устойчивости Путина в перспективе.

- мягкую силу на постсоветском пространстве и в Восточной Европе (в перспективе - все регионы продвижения "русского мира". чего пока он не получил на 100%). Это не только выборы в Молдове, это информационные операции (кстати, раскачка по ТЦК активизировалась после того как Кириенко получил украинское направление), сеть СМИ оставшиеся в наследие от Пригожина, интернет (сын Кириенко - руководитель VK, к слову).

Фактически, мы наблюдаем уникальный для РФ процесс, когда представитель условно "третьего эшелона" российских элит за 10 лет вошёл (но пока не закрепился) в число "бояр" - ближайшего окружения Путина. При этом он активно использовал попеременно партнёрства с Ковальчуками, Грефом, Патрушевым, Чемезовым и даже Сечиным (чьи инициативы по кадровому резерву он, кстати и зарубил в своё время). Со всеми перечисленными кроме нефтяного босса сохранил ровные рабочие отношения.

К чему это я? В РФ проходил единый день голосования - выбирали губернаторов и Законодательные собрания в регионах. В 2025 году количество Субъектов Федерации в которых прошла смена главы рекордная - 21. Из них 17 прошли через программы Кириенко и его отбор. Таким образом управленец может поставить себе в заслугу то, что из 89 регионов (считая с оккупированными областями Украины) уже в 76 стоят выпускники его "школ" и ещё в 4-х участники других программ - "время героев" либо фильтра "поработай на "новых территориях" - получи должность". В этом году была завершена атака да двух "политических тяжеловесов" которые представляли региональные элиты. Бывший губернатор Ростовской области пошёл на пенсию в СовФед, а многолетний руководитель Свердловской (где традиционно мощны местные кланы) - в никуда. Им на смену прилетели "птенцы Кириенкоо" и уже были "избраны" -- избавились от приставки и.о. перед должностью.

Среди других особенностей "дня голосования" 2025 года - горизонтальный дрейф. С одной стороны, в РФ стало традицией присылать в регионы "парашютистов" - ставить губернатором людей, которые зачастую ранее ни разу не были в "своём регионе". В цикле 2024-25 парашютисты (уже от Кириенко) перелетали между регионами. То есть имеем уже не только вертикальные, но и горизонтальные перестановки. Что, как минимум, интересно.

Упразднение управления приграничного сотрудничества в администрации Путина и управления по межрегиональным и культурным связям с созданием на их месте одного, нового - это переформатирование под Кириенко. Где, кстати, Козаку места не было.

Можно говорить о появлении нового "суперигрока" в окружении Путина. Но у того есть и слабые места. Мягкая сила на постсоветском пространстве - лакомый, но опасный кусок. Кириенко эффективно решил проблему замены элит в Абхазии, значительно хуже (но "в плюс" для РФ) сработал в Грузии. С Молдовой будет сложнее. Но даже провал там он пока может списать на "наследие предшественников". Но 2026 год - период, когда новому фавориту придётся продемонстрировать эффективность. Тем более что в проекте бюджета РФ, несмотря на сокращение многих направлений, на программы, СМИ и АНО, связанные с Кириенко денег подкинули весьма щедро. В том числе и по защищённым графам бюджета.

А это означает что:

- будет попытка раскачки постсоветского пространства. Где кроме Грузии и Молдовы, внимание уделят Казахстану, Кыргызстану, Армении. И естественно Беларуси.

- На украинском направлении количество атак и выстраивания сетей донесения информации увеличится на порядок. И тут речь не о фейках и задаче из разоблачения (на что дают грантовые деньги), а о планомерной работе по осторожной и не слишком заметной раскачке общественного мнения. Что перебивается генерацией собственных нарративов, более активной политикой (с большей долей свободы, кстати) в информационном поле. Популярным механизмом "запретов" эта проблема не решается, а, возможно, усугубляется.

- В восточной Европе, потренировались на формально нейтральном (с точки зрения российско-украинской войны) поле "литвинизма" (исторические споры Беларуси и Литовской республики) как механизме напугать официальную Вильню угрозой от ... "беларуских демократов-националистов". Сработало, кстати. А значит механизм можно запускать и на украинское направление. В Польше, Венгрии, Чехии, Словакии, Румынии, Молдове, странах Балтии. И тут с механизмами противодействия пока что тоже сложно.

Для Украины это опасность. Но и сигнал к действию. Ведь при грамотной постройке информационной работы по каждому из направлений, а так же рабочей коммуникации с соседями, можно за несколько месяцев выстроить механизмы реакции и противодействия таким угрозам. Ещё раз подчеркну - не программы "борьбы с фейками" а механизм активной реакции. Тогда и 2026 год пройдёт спокойно. И, глядишь, один из достаточно умных твоих врагов попадёт в опалу царя.

А касательно Козака не волнуйтесь - вернётся. Да, как контактёр з западными элитами. И тут миф о "миротворце переговорщике" является прекрасной легендой для начала новой карьеры.

Возможно вернётся и переговорам на украинском направлении. И тогда придётся вспоминать как этот "миротворец" в рамках работы ТКГ создавал колоссальные проблемы украинской делегации. И насколько он действительно был опасен. Но это уже тема для другого текста, когда сегодняшний отставник проявится в новой роли.

О персоне: Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
