Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Русские колонизаторы в Украине и их певец Булгаков

Игорь Эйдман
26 декабря 2025, 06:10
81
Творчество Киплинга в независимой Индии игнорировали 60 лет.
В Киеве снесут памятники Булгакову и Ахматовой
В Киеве снесли памятники Булгакову и Ахматовой / коллаж: Главред, фото: Википедия

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти уже давно признала Михаила Булгакова символом российской имперской политики, а на днях ему снесли памятник в Киеве. И не надо истерики. Булгаков - выдающийся писатель, но украинцами он совершенно не зря воспринимается в качестве русского колонизатора. Писал уже об этом, но не грех повторить.

Булгаков к Украине имеет примерно такое же отношение, как Киплинг - к Индии. Булгаков, как и Киплинг, был представителем имперской культуры, родившимся в колонии. Он также на всю жизнь сохранил психологию колонизатора и соответствующее отношение к "восставшим племенам", в том числе к украинцам.

Творчество Киплинга в независимой Индии игнорировали 60 лет. И только в 2007 году решили открыть музей в доме, где он родился. Может быть и в Украине через 60 лет к Булгакову начнут относиться просто как к большому писателю, не обращая внимание на его идеологические взгляды. Но во время войны с империей это невозможно.

видео дня

По "Белой гвардии" видно какое место в жизни Булгакова занимала Украина и украинцы. Положительные герои романа, русские офицеры, за которыми скрывается автор, его родственники и друзья, ведут себя как колонизаторы, осажденные восставшим против них народом колонии, т.е. украинскими крестьянами. На свои силы надежд нет. Слишком мало их по сравнению с враждебной массой восставших. Все надежды колониальных офицеров крутятся вокруг помощи других, более могущественных колонизаторов: немцев, французов, англичан. Офицеры в шоке: немецкая армия уходит из Украины, кто теперь будет защищать их от украинского народа? "Белые господа", как утопающие за соломинку, хватаются за любой самый несуразный слух. Готовы поверить даже в помощь против украинцев со стороны мифических сенегальцев (помните, "а где же сенегальцев роты?").

В отношении положительных героев "Белой гвардии" (и очевидно её автора) к украинцам сочетаются элементы национальной и социальной ненависти. Ведь эти офицеры - выходцы одновременно из национально и, как следствие, социально привилегированного меньшинства (русские дворяне), которому противостоит национально и социально дискриминируемое большинство (украинские крестьяне).

В том числе и на "белогвардейских" произведениях Булгакова выросло новое поколение колонизаторов. Гиркин и многие другие пионеры антиукраинской агрессии любили наряжаться в белогврадейские мундиры, наверное, ощущали себя Турбиными, идущими воевать с "петлюровцами".

Стоит ли удивляться, что во время войны с империей украинцы не хотят видеть в своей столице музей, памятник, само имя идейного колонизатора?

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Игорь Эйдман война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

07:59Мир
Оккупанты охотятся на мирных: FPV-дрон ударил по эвакуационной миссии в Константиновке

Оккупанты охотятся на мирных: FPV-дрон ударил по эвакуационной миссии в Константиновке

06:57Война
Воюющая Украина готовится к выборам: Корниенко анонсировал заседание рабочей группы

Воюющая Украина готовится к выборам: Корниенко анонсировал заседание рабочей группы

23:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Последние новости

07:59

Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

06:57

Оккупанты охотятся на мирных: FPV-дрон ударил по эвакуационной миссии в Константиновке

06:10

Как Путин попал в ловушку после публикации стенограмм разговоров с Бушеммнение

06:10

Русские колонизаторы в Украине и их певец Булгаковмнение

06:00

"Останутся на всю жизнь": звезда 1+1 серьезно пострадала от руки косметолога

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому ГодуУкраину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году
04:41

Ответ вас поразит: почему школьники в СССР одевались в зайцев и снежинок на Новый год

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ковбоя за 51 секунду

25 декабря, четверг
23:44

Воюющая Украина готовится к выборам: Корниенко анонсировал заседание рабочей группы

23:13

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Реклама
22:58

Существует вероятность нового удара по Украине ночью - детали

22:26

Муженко, который обиделся за "бумажных генералов", сам принимал много спорных решений - замкомандира 3 армейского корпуса

22:16

Гороскоп на сегодня 26 декабря: Девам - феерический день, Тельцам - недоразумения

22:02

Божественная душа: люди, родившиеся в эти месяцы, связаны с высшими силами

22:01

"Очень болезненный опыт": из-за чего беженка из Украины попала в скандал в Британии

21:57

Дочь Веры Брежневой удивила откровенной фотосессией

21:21

Ловушка "мирного плана" Трампамнение

21:17

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницуФото

20:33

Гибрид, которому не страшны большие пробеги: эксперты назвали самую "неубиваемую" модель

20:03

Зеленский поговорил с командой Трампа: Есть хорошие идеи для длительного мираВидео

19:26

Бесплатное метро в Киеве: повторит ли столица опыт Харькова в 2026 году

Реклама
19:16

Дочь Кейт Миддлтон удивила своим талантом публичноВидео

19:14

В Днепропетровской области деоккупировали 5 сел - 225 ОШПВидео

18:27

Пока Россия продвигается, Украина ищет надежду вне фронта - The Guardian

18:04

В Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников: произошла стрельбаВидео

17:50

"Ущербным мужикам": жена предателя Джигана обберет его до нитки после развода

17:28

Если накопили 40 лет стажа: на какую пенсию и надбавки можно рассчитывать

17:11

РФ отклонит мирный план, но будет продолжать переговоры: в NYT назвали цели Кремля

16:34

"Открыл мне любовь": Денисенко сделала откровенное признание о партнере на "Танцах"

16:28

Что ждет доллар и евро в 2026 году: прогноз банкира на первые дни января

16:20

26 декабря - какой праздник: от кого особый грех отворачиваться в этот день

16:04

Наталка Денисенко показала свою маму и поразила поклонников ее видом

15:25

Украину атакует сильный снегопад: названа дата опасной погоды

15:03

Генштаб сообщил о поражении ряда стратегических объектов в РФ: о каких целях идет речь

14:42

"К тому маразму": Олег Винник накинулся на журналистов после своей выходки

14:29

Без капли майонеза: рецепт шикарного салата на Новый год

14:13

Лучшие мультфильмы для новогоднего настроения: топ-7 мультиков для уютных посиделок

13:40

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

13:35

"Знакомьтесь с Софийкой": Анна Кошмал впервые показала дочь

13:34

"Не могу себе соврать": Елена Тополя заговорила о примирении с Тарасом Тополей

13:33

Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

Реклама
13:17

"Дымовая завеса" вместо мира: эксперт объяснил, что стоит за "пунктами Зеленского"

12:47

Имитация процесса: почему нынешние переговоры не могут привести к миру

12:36

Джамала спела "Щедрик" под аккомпанемент своего сына: теплое видеоВидео

12:25

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

12:03

"Полный набор": дочь Скрябина рассекретила свой диагноз

12:00

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

11:58

Китаю выгодна война в Украине: эксперт объяснил, когда Пекин изменит позицию

11:34

Украину сковали сильные морозы: возможны ли более длительные отключения света

11:29

Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

10:35

Украинцам начислят 2 000 грн на медицинское обследование: кто может получить деньги

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять