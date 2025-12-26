Творчество Киплинга в независимой Индии игнорировали 60 лет.

Экспертная комиссия Украинского института национальной памяти уже давно признала Михаила Булгакова символом российской имперской политики, а на днях ему снесли памятник в Киеве. И не надо истерики. Булгаков - выдающийся писатель, но украинцами он совершенно не зря воспринимается в качестве русского колонизатора. Писал уже об этом, но не грех повторить.

Булгаков к Украине имеет примерно такое же отношение, как Киплинг - к Индии. Булгаков, как и Киплинг, был представителем имперской культуры, родившимся в колонии. Он также на всю жизнь сохранил психологию колонизатора и соответствующее отношение к "восставшим племенам", в том числе к украинцам.

Творчество Киплинга в независимой Индии игнорировали 60 лет. И только в 2007 году решили открыть музей в доме, где он родился. Может быть и в Украине через 60 лет к Булгакову начнут относиться просто как к большому писателю, не обращая внимание на его идеологические взгляды. Но во время войны с империей это невозможно.

По "Белой гвардии" видно какое место в жизни Булгакова занимала Украина и украинцы. Положительные герои романа, русские офицеры, за которыми скрывается автор, его родственники и друзья, ведут себя как колонизаторы, осажденные восставшим против них народом колонии, т.е. украинскими крестьянами. На свои силы надежд нет. Слишком мало их по сравнению с враждебной массой восставших. Все надежды колониальных офицеров крутятся вокруг помощи других, более могущественных колонизаторов: немцев, французов, англичан. Офицеры в шоке: немецкая армия уходит из Украины, кто теперь будет защищать их от украинского народа? "Белые господа", как утопающие за соломинку, хватаются за любой самый несуразный слух. Готовы поверить даже в помощь против украинцев со стороны мифических сенегальцев (помните, "а где же сенегальцев роты?").

В отношении положительных героев "Белой гвардии" (и очевидно её автора) к украинцам сочетаются элементы национальной и социальной ненависти. Ведь эти офицеры - выходцы одновременно из национально и, как следствие, социально привилегированного меньшинства (русские дворяне), которому противостоит национально и социально дискриминируемое большинство (украинские крестьяне).

В том числе и на "белогвардейских" произведениях Булгакова выросло новое поколение колонизаторов. Гиркин и многие другие пионеры антиукраинской агрессии любили наряжаться в белогврадейские мундиры, наверное, ощущали себя Турбиными, идущими воевать с "петлюровцами".

Стоит ли удивляться, что во время войны с империей украинцы не хотят видеть в своей столице музей, памятник, само имя идейного колонизатора?

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

