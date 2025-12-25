Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Ловушка "мирного плана" Трампа

Игар Тышкевич
25 декабря 2025, 21:21
29
В российских определениях, да и части украинских говорится про полноту власти, самостоятельность государства, но не делается акцент на "территории".
Зеленский разработал эффективную стратегию ответа на мирный план Трампа
Зеленский разработал эффективную стратегию ответа на мирный план Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Призрак Будапешта или почему надо быть осторожным в определениях.

Сегодня на эфире мне предложили поговорить о плане "долгосрочного мира". Но в формате "завершения войны". Канал называть не буду - это уже устоявшееся определение. Автор которого (завершение войны) - Трамп. В его понимании, возможно, определение правильное и частично оно заложено даже в "20 пунктов". Но об этом позже.

С нашей точки зрения вопрос упирается в очень простой тезис - пока есть оккупированные территории, пока в документах идёт речь о "линии столкновения", а не государственной границе, можно говорить о "перемирии", "приостановке боевых действий", "завершении горячей фазы войны". Но война завершается мирным договором с подтверждением новых или старых границ. Поэтому в нашем случае речь идёт о "заморозке", в лучшем случае "завершении горячей фазы". И подобный режим может продолжаться достаточно долго. Но это, ещё раз, не "завершение войны". Типичный пример - война СССР против Японии. Мирного договора до сих пор нет. Потому что есть проблема Курильских островов и границы. СССР, а сегодня РФ с одной стороны и Япония с другой формально находятся в режиме "выхода из состояния войны". Московская декларация зафиксировала выход из данного состояния сторон, и намерение провести переговоры о мирном договоре в будущем. Мирного договора так и нет. Кстати, у нас формально так и нет официального "состояния войны" с Россией - война не объявлена ни одной из сторон. Поэтому формально в нашем случае речь идёт о "завершении боевых действий".

видео дня

Но как же завершение войны или долгосрочный мир? Вот тут вновь стоит обратиться к логике Трампа. Да, его предложения "отдать территории" в чистом виде пе прошли. Идея РФ признать оккупированную часть Украины или, хотя бы Крым частью России "де юре" вроде тоже явно не проходят. Тем более, что сейчас уже обсуждаются не начальные "28 пунктов" соглашения, а "20", содержание которых озвучено президентом Зеленским.

Вот по одному из этих пунктов я хотел бы порассуждать. Первый, на который обратили меньше всего внимания - "подтверждение суверенитета Украины". Прочитал его и стало не по себе - сразу вспомнил Будапештский меморандум с различным толкованием всего лишь одного словосочетания "reaffirm their commitment", которое перевели как "подтверждают свои обязательства". И далее, расширити понимание слова "обязательства до "гарантии". В реальности словосочетание имеет и другой перевод "подтверждают приверженность". Согласитесь, разница есть.

К чему такое долгое "лирическое отступление"? К определению суверенитета и п.1 из "20 пунктов на переговоры" - подтверждение суверенитета. Приведу выдержку и фактически определение из декларации о государственном суверенитете Украины "державний суверенитет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах."

И вот тут имеем ловушку. В российских определениях, да и части украинских говорится про полноту власти, самостоятельность государства, но не делается акцент на "территории".

В англоязычных источниках наоборот Государственный суверенитет - упомянутое право принимать самостоятельные решения и... КОНТРОЛЬ государственной власти на определённых территориях.

Уже поняли, где ловушка и почему надо "подтверждать суверенитет"? Именно - вопрос в том на какие территории он распространяется. То есть план предлагает ключевым государствами-участниками процесса (в том числе РФ, США да и самой Украине) "переподтвердить" суверенитет. Но над какой территорией?

И если есть такой пункт и он проходит как "малозначительный" (хотя для РФ и США он крайне важен) то последующие формулировки, где упоминаются территории, становятся ключевыми.

Проще говоря, РФ тогда не получает признания оккупированных территорий российскими. Но получает признание и признаёт суверенитет Украины над неоккупированными территориями. И потерю такового (отказ в договоре) над тем, что считает своим.

Дальше дело техники - подождать 4-5 лет и уже, вооружившись п.1 из возможно подписанного соглашения вновь поднимать вопрос о границах и "большом мирном договоре".

Можно ли избежать такой западни? Естественно, крайне внимательно вчитываясь в каждую букву, каждую запятую. И избегать моментов, которые могут быть трактованы двояко. Если этого не сделать - получаем тот же Будапештский меморандум, только "вид сбоку."

А журналистов настойчиво прошу быть крайне осторожными в определениях.

О персоне: Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

21:17Энергетика
Зеленский поговорил с командой Трампа: Есть хорошие идеи для длительного мира

Зеленский поговорил с командой Трампа: Есть хорошие идеи для длительного мира

20:03Украина
Пока Россия продвигается, Украина ищет надежду вне фронта - The Guardian

Пока Россия продвигается, Украина ищет надежду вне фронта - The Guardian

18:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 декабря (обновляется)

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

Три знака зодиака обретут "мегасилу" и прекратят метаться по жизни - кто они

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

Последние новости

21:21

Ловушка "мирного плана" Трампа

21:17

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницуФото

20:33

Гибрид, которому не страшны большие пробеги: эксперты назвали самую "неубиваемую" модель

20:03

Зеленский поговорил с командой Трампа: Есть хорошие идеи для длительного мираВидео

19:26

Бесплатное метро в Киеве: повторит ли столица опыт Харькова в 2026 году

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому ГодуУкраину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году
19:16

Дочь Кейт Миддлтон удивила своим талантом публичноВидео

19:14

В Днепропетровской области деоккупировали 5 сел - 225 ОШПВидео

18:27

Пока Россия продвигается, Украина ищет надежду вне фронта - The Guardian

18:04

В Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников: произошла стрельбаВидео

Реклама
17:50

"Ущербным мужикам": жена предателя Джигана обберет его до нитки после развода

17:28

Если накопили 40 лет стажа: на какую пенсию и надбавки можно рассчитывать

17:11

РФ отклонит мирный план, но будет продолжать переговоры: в NYT назвали цели Кремля

16:34

"Открыл мне любовь": Денисенко сделала откровенное признание о партнере на "Танцах"

16:28

Что ждет доллар и евро в 2026 году: прогноз банкира на первые дни января

16:20

26 декабря - какой праздник: от кого особый грех отворачиваться в этот день

16:04

Наталка Денисенко показала свою маму и поразила поклонников ее видом

15:25

Украину атакует сильный снегопад: названа дата опасной погоды

15:03

Генштаб сообщил о поражении ряда стратегических объектов в РФ: о каких целях идет речь

14:42

"К тому маразму": Олег Винник накинулся на журналистов после своей выходки

14:29

Без капли майонеза: рецепт шикарного салата на Новый год

Реклама
14:13

Лучшие мультфильмы для новогоднего настроения: топ-7 мультиков для уютных посиделок

13:40

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

13:35

"Знакомьтесь с Софийкой": Анна Кошмал впервые показала дочь

13:34

"Не могу себе соврать": Елена Тополя заговорила о примирении с Тарасом Тополей

13:33

Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

13:17

"Дымовая завеса" вместо мира: эксперт объяснил, что стоит за "пунктами Зеленского"

12:47

Имитация процесса: почему нынешние переговоры не могут привести к миру

12:36

Джамала спела "Щедрик" под аккомпанемент своего сына: теплое видеоВидео

12:25

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

12:03

"Полный набор": дочь Скрябина рассекретила свой диагноз

12:00

Авто регистрируют на родственников и знакомых: Бучацкий - о последствиях возврата НДС на электрокары

11:58

Китаю выгодна война в Украине: эксперт объяснил, когда Пекин изменит позицию

11:34

Украину сковали сильные морозы: возможны ли более длительные отключения света

11:29

Китайский гороскоп на завтра 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

10:35

Украинцам начислят 2 000 грн на медицинское обследование: кто может получить деньги

10:32

Чем растопить лед без соли: развенчан миф о кофейной гуще

09:18

РФ атаковала Украину в Рождественскую ночь: фиксируют перебои с водой и светомФото

09:02

"Тихая ночь? Не в мою смену!": Селин Дион в костюме Гринча насмешила Сеть

08:57

Выплаты на детей по-новому: кому и сколько будут платить в 2026 году

08:25

Трамп на Рождество вспомнил об Украине: что он сказал

Реклама
08:11

Денисенко в темноте с кутей, Павлики с песнями: как украинские звезды отмечают Рождество

08:10

20 пунктов Зеленского: Украина отказывается от границ 1991 года и кофе в Ялте?мнение

08:08

Путин еще 20 лет назад угрожал конфликтом из-за Украины: что диктатор говорил о НАТО

06:45

Дроны атаковали порт в Краснодарском крае РФ: вспыхнул масштабный пожар

06:10

Как попытка Кремля сыграть в "отрезание Украины от моря" будет иметь зеркальные последствиямнение

05:55

Молчал о войне 4 года: известный российский артист высказал свою позициюВидео

05:12

Как настроить бойлер зимой, чтобы сэкономить деньги: об этом знают единицы

04:30

Радость и достаток свалятся на голову трем знакам зодиака - кто они

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего хомяка за 29 секунд

03:36

Вместо кофе: какой утренний напиток помогает сохранить здоровье пищеварения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять