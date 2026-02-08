Украинские спортсмены могли бы посвящать свои выступления героям ВСУ или погибшим детям.

https://opinions.glavred.info/kak-ispolzovat-olimpiyskie-igry-dlya-napominaniya-o-prestupleniyah-rossiyan-10739099.html Ссылка скопирована

Россияне постепенно возвращаются в мировой спорт / фото: ua.depositphotos.com

Олимпийские игры — это не только красивое спортивное событие, но и отличный шанс донести до мира преступления России. Пока олимпийский комитет хочет вернуть орков на соревнования, мы могли бы напоминать и комитету, и зрителям о масштабе этих подонков.

Как минимум, есть несколько способов, как это сделать: 1. Украинская форма могла бы содержать информацию о войне и геноциде украинцев. Она и так выглядит примитивно, так что несколько тезисов или фото ее не испортили бы.

2. Украинские спортсмены могли бы посвящать свои выступления героям ВСУ или погибшим детям.

видео дня

3. Неравнодушные украинцы и их европейские друзья могли бы разворачивать баннеры о преступлениях РФ на трибунах.

4. Эти же люди вообще могли бы активно раздавать флаеры и проводить другую информационную работу в Милане.

Конечно, ничего этого не будет. Потому что в украинских спортивных структурах тоже считают, что спорт вне политики. Поэтому и нечего потом обижаться на возвращение россиян.

А вообще, еще один пример информационного "про..ба", результатом которого станет "необходимость договариваться и мириться с военными преступниками" от толерантных европейцев. Ну и наигранное возмущение от украинских политиков.

Источник

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред