Олимпийские игры — это не только красивое спортивное событие, но и отличный шанс донести до мира преступления России. Пока олимпийский комитет хочет вернуть орков на соревнования, мы могли бы напоминать и комитету, и зрителям о масштабе этих подонков.
Как минимум, есть несколько способов, как это сделать: 1. Украинская форма могла бы содержать информацию о войне и геноциде украинцев. Она и так выглядит примитивно, так что несколько тезисов или фото ее не испортили бы.
2. Украинские спортсмены могли бы посвящать свои выступления героям ВСУ или погибшим детям.
3. Неравнодушные украинцы и их европейские друзья могли бы разворачивать баннеры о преступлениях РФ на трибунах.
4. Эти же люди вообще могли бы активно раздавать флаеры и проводить другую информационную работу в Милане.
Конечно, ничего этого не будет. Потому что в украинских спортивных структурах тоже считают, что спорт вне политики. Поэтому и нечего потом обижаться на возвращение россиян.
А вообще, еще один пример информационного "про..ба", результатом которого станет "необходимость договариваться и мириться с военными преступниками" от толерантных европейцев. Ну и наигранное возмущение от украинских политиков.
О персоне: Виктор Андрусив
Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.
