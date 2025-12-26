Как Путин попал в ловушку после публикации стенограмм разговоров с Бушем

Что 2001 году Путин говорил Бушу.

В США опубликованы несколько стенограмм разговоров Владимира Путина с Джорджем Бушем-младшим за период с 2001 по 2008 год. Эти разговоры, первый из которых состоялся почти 25 лет назад, показывают: Путин уже тогда был зациклен на идеях имперского реванша и прямо артикулировал их в беседах с мировыми лидерами.

В 2001 году он говорил Бушу: "Россияне добровольно отказались от тысяч квадратных километров территории — неслыханно. Украина, часть России на протяжении веков, была отдана. Казахстан — отдан. Кавказ — тоже. Это трудно представить, и всё это сделали партийные начальники", добавляя, что после распада советской империи обманутыми чувствуют себя и "народ", и "элиты".

А на встрече в Сочи в 2008 году — после саммита НАТО в Бухаресте, где обсуждался вопрос Плана действий по членству Украины в альянсе, — Путин прочитал Бушу сокращенную версию своей любимой лекции: "Это искусственная страна, созданная в советское время. После Второй мировой войны Украина получила территории от Польши, Румынии и Венгрии — это практически вся западная Украина. В 1920–1930-е годы Украина получила территории от России — это восточная часть страны. В 1956 году Крымский полуостров был передан Украине…

Это создаёт угрозу размещения военных баз и новых военных систем вблизи России. Это создаёт для нас неопределённости и угрозы. И, опираясь на антинатовские силы в Украине, Россия работала бы над лишением НАТО возможности расширения. Россия постоянно создавала бы там проблемы. Зачем? В чём смысл членства Украины в НАТО? Какую выгоду это даёт НАТО и США? Причина может быть только одна — закрепить статус Украины как части западного мира. Я не считаю эту логику правильной".

Далее Путин перешёл к пространному объяснению, почему членом НАТО не должна стать Грузия: "Они считают, что под зонтиком НАТО смогут восстановить свою территориальную целостность. Это правильный путь — распространять военный зонтик НАТО и позволять им начинать военные операции в Абхазии и Южной Осетии? Там начнётся партизанская война, как в Афганистане". Через несколько месяцев после этого разговора Россия начнёт войну против Грузии.

Навязчивая идея восстановления империи преследует Путина десятилетиями: каждый новый западный лидер выслушивал — и продолжает выслушивать — эти одни и те же бредни. Уже тогда было лишь вопросом времени, когда слова превратятся в войны и геноцидные практики, которые сегодня реализуются против Украины. Но Запад снова и снова предпочитал политику умиротворения Москвы. Фантастическая близорукость.

