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Сын Медведева рвется на фронт

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

24 сентября 2022, 06:23

Эта "частичная" мобилизация - яркий пример того, что в путинским государством нельзя иметь дело. Тебя обязательно обманут.

Медведев
Сын Медведева рвется на фронт, уверен Альфред Кох / Reuters

Весь день разворачивался сюжет с путинской "частичной" мобилизацией. Все знакомые мне российские мужчины призывного возраста (у которых нет белого билета) - все свалили. Последние уехали вчера. Просто реально - все. Это не преувеличение. Конечно, мой круг знакомых довольно специфичен и не репрезентативен по отношению к генеральной совокупности, но тем не менее…

Все, кто продолжает хорохориться и изображать из себя путинистов и непреклонных сторонников войны с Украиной - все до единого 50+. То есть не подлежат мобилизации. Во всяком случае - не в этот раз.

Думаю, кстати, что даже менты и росгвардейцы, которые вчера так отчаянно лупили демонстрантов, делали это так энергично не потому, что они за войну и мобилизацию, а потому, что если они будут лупить спустя рукава, то поедут на фронт вместо тех, кого они вчера лупили.

Вступил в действие старый лагерный принцип: умри сегодня, а я - завтра. Или, как теперь это называется, "Игра в кальмара". Теперь "Игрой в кальмара" будет вся российская действительность и вчера мы лишь наблюдали старт этой игры, ее первый раунд.

Бухгалтерия, если совсем грубо, видится мне следующей: на старте 24 февраля в Украину вторглась армия из 200 тысяч российских солдат. Эксперты оценивают российские потери в 50 тысяч убитыми и 100 тысяч ранеными. Причем ранеными так, что они уже не годны к строевой службе. То есть это уже калеки. Сейчас на фронте против ВСУ воюет примерно 150 тысяч солдат. Составим формулу: 200 - (50+100) + Х = 150.

Нетрудно понять, что Х=100 тысяч. Столько солдат было привлечено путинскими генералами дополнительно, чтобы компенсировать потери личного состава. Следовательно всего за полгода в спецоперации участвовало со стороны России 300 тысяч солдат. И, значит, половина из них была либо убита, либо покалечена. Таким образом, шансы быть убитым или (в лучшем случае) стать инвалидом у мобилизованного россиянина примерно 50 на 50.

И вот я думаю: перед человеком дилемма: поехать на фронт и с вероятностью 50% - погибнуть или стать калекой (и, при этом, в любом случае, убивать людей, как минимум - активно помогать это делать), или сесть на десять лет по новой статье УК об уклонении от призыва. (Это при условии, что не удалось свалить или откосить.) Что выбрать?

Я, кстати, не могу оценить, какова вероятность досидеть эти 10 лет до конца. Потому, что непонятно, сколько еще плешивый будет радовать нас своим долголетием. Может так статься, что он околеет и раньше… Или еще что-нибудь случится, что приведет к амнистии и всех этих "дезертиров" выпустят на свободу… В конце концов, есть УДО и т.д.

Интересно, это только я один считаю, что если ничего не вышло и тебя забрили в солдаты, то есть резон тупо сесть? Шансы выжить по-любому выше, чем 50%, а шансы отсидеть меньше десятки достаточно высоки. К тому же тебе не придется убивать людей. И ты не совершишь хотя бы этого страшного греха…

А вообще, я хочу увидеть на фронте сына зам. председателя СБ РФ Д. А. Медведева Илью (27 лет). Сам Дмитрий Анатольевич такой патриотичный и удалой в своих постах, так залихватски клеймит Запад, что я нисколько не сомневаюсь, что он проявит принципиальность и не будет отмазывать своего сына от мобилизации.

Уверен: сын рвется на фронт. Ему не терпится убивать американских наймитов. Он за годы жизни в США наверное проникся ненавистью к американскому империализму и гегемонизму… Дайте же, дайте ему автомат в руки…

А бойкий папа пусть ему уже местечко на кладбище присматривает. Где и похоронят героя. Со всеми почестями… Если, конечно, его свои же не бросят гнить в украинской степи… С вероятностью 50%.

А вообще, конечно, эта "частичная" мобилизация - яркий пример того, что в путинским государством нельзя иметь дело. Тебя обязательно обманут. Вот смотрите: человек не косил от армии и отслужил срочную службу. Он, как говорится, отдал долг родине. И после дембеля сидит, никого не трогает и починяет примус. Пусть, типа, теперь другие долг отдают. Ан, нет! Дудки! Ты служил? Есть военно-учетная специальность? Умеешь танком управлять? Или ты артиллерист? Прекрасно, тогда мы тебя мобилизуем и отправляем на войну!

Подождите! А как же вот мой сосед? Он, в отличие от меня, никакого долга родине не отдавал, а купил себя справку от врача, что у него порок сердца и закосил от армии. Нет? Он не подходит? Нет военной-учетной специальности? Но тогда вот тот, другой сосед! Тоже нет? Отсрочка от института? А у третьего папа большой начальник… А четвертый ссытся…

По всему получается, только ты один такой дурной, что решил по-честному со своим государством обойтись. Отдал ему долг - теперь всю жизнь ему будешь должен. И поедешь ты на стареньком, пятидесятилетнем Т-62 без активной брони и со ржавым мотором в атаку, и получишь джевелином в башню, и твой обугленный трупик уместится в хозяйственную сумку…

А самое главное, что все равно вся эта затея бессмысленна. И сколько не гони солдатиков на убой, победы у Путина не будет. Нет у него армии, так болтовня одна. И оружия для мобилизованных нет. И снарядов. Раздадут им по калашу и по рожку патронов и давай Иван-дурак, беги вон туда, стреляй вон сюда…

Так или иначе, но дело наше - правое, поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Источник

мобилизация война в Украине Альфред Кох Дмитрий Медведев
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