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Судьба ATACMS для Украины

Юрий Радухин
10 октября 2023, 19:10
Решение о передаче дальнобойных ракет ATACMS до сих пор находится на стадии рассмотрения, однако движение в этом направлении наблюдается.
ВСУ, ATACMS
ATACMS / Коллаж Главред, фото Командование Объединенных Сил ВС Украины, Вікипедия

Президент Байден лично выступал против предоставления Украине ракет ATACMS, но после того, как Британия и Франция предоставили свои дальнобойные ракеты его позиция изменилась, - советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

В интервью The New Yorker Салливан отметил, что в разные периоды войны предоставление определенных видов вооружений встречало сопротивление во властных структурах США.

В частности, промедление с передачей танков Abrams, по его словам, было связано с тем, что Пентагон хотел согласовать решение с Германией, которая также рассматривала вопрос предоставления Украине танков.

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Что касается кассетных боеприпасов, то против выступал Госдепартамент, утверждает советник президента.

Решение о передаче дальнобойных ракет ATACMS до сих пор находится на стадии рассмотрения, однако движение в этом направлении наблюдается. Салливан отмечает, что ранее против включения ATACMS в помощь Киеву выступал лично Байден, поскольку считал, что это может стать "неприемлемой эскалацией" для рф, что спровоцировало бы Третью мировую войну. Но после решения Великобритании и Франции передать свои дальнобойные ракеты этот аргумент отпал.

В то же время, по данным The New Yorker, сейчас ATACMS передавать Украине опасаются уже в Пентагоне, поскольку считают, что это может истощить собственные запасы США в случае "непредвиденных обстоятельств", которые могут быть связаны "то ли с Ираном, то ли с КНДР, то ли с Китаем".

"Пентагон против предоставления ATACMS...". Салливан перекладывает ответственность с больной головы на здоровую. Пентагон всегда был за передачу ATACMS Украине. США все это время продавали эти ракеты третьим странам. Ракет ATACMS скопилось за годы на складах до 4000 штук. Сейчас на вооружении США уже новые ракеты такого класса. Пентагон намеревался до этой войны их продавать и утилизировать. Неожиданно, по словам Салливана, Пентагон решил оставить их для себя. Что-то советник президента Байдена потерял нить базара. Не следит за инфой, которая уже попала в публичное поле. Также по долговременным заявлениям руководители Пентагона Остина.

Главное препятствие поставки ATACMS в Украину всегда была партия путинфирштейнеров во главе с Бьорнсом и Салливаном!

Кто такой Юрий Радухин

Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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Юрий Радухин ATACMS
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