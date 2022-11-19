Стыдно: украинцы на ровном месте начали вести себя, как россияне

Последствия попадания ракеты в Польше

Драма в нескольких частях.

Россия обстреливает Украину, Украина отстреливается. Неизвестная ракета падает на территории Польши и убивает двух человек.

Как бы себя повели нормальные взрослые люди?

- Ох. Давайте дождемся результатов расследования.

Как ведут себя люди, еще недостаточно взрослые?

- Ааааа! Ууу!!! Иии!!! Статья 5 НАТО! (спойлер - не была бы применена даже в случае, если бы это действительно была российская ракета, если бы не было четких свидетельств, что обстрел спланирован именно по территории Польши. Был прецедент в 1989-м, когда советский самолет после катапультирования пилота долетел аж до Бельгии и убил фермера в его же доме. Ниц не было)

Поляки: чья ракета не была бы, мы в любом случае не будем обвинять Украину. Потому что когда на дорогу выскакивает идиот, а водитель сворачивает и влетает в другую машину, виновный идиот, а не водитель.

Как бы себя повели нормальные взрослые люди у власти?

- Очень обидно. Давайте дождемся результатов расследования.

Как ведут себя люди, еще недостаточно взрослые, но все же у власти?

- Да это точно не мы!

Здесь все, кто немного разбирается, офигевают. Потому что откуда может взяться такая уверенность? Что, Украина не применяла комплексы С-300 в тот день? Та вроде применяла. Что, не бывает случаев, что С-300 прилетает не туда или не срабатывает самоуничтожение? Да бывали, и не раз. И у Украины бывали. Ну, то есть, до расследования такое утверждать просто невозможно.

Потихоньку появляется видео и фото с места событий, начинает работать следственная группа.

Американцы: это таки украинская С-300, но мы не обвиняем Украину.

Поляки: это таки украинская С-300, но мы не обвиняем Украину и будем помогать ей еще больше.

Как бы себя повели нормальные взрослые люди, независимо от того, у власти ли они?

- Если окажется, что это наша ракета, мы должны извиниться и компенсировать. Польша - наш друг и партнер, США прямо сейчас спасают нашу сраку.

Как ведут себя люди, еще недостаточно взрослые?

- Ааа, зассали России войну объявлять, так теперь на нас валят!

Как ведут себя люди, еще недостаточно взрослые, но все же у власти?

- Ееее. Мммм. Нууу. Кгм. Посмотрим.

Тут были матерные слова, я их удалил.

Понимаете, в чем проблема. Если это окажется наша ракета, а пока все к тому идет - проблема будет не в том, что она упала и поразила двух людей. Проблема будет в том, что украинцы на ровном месте начали вести себя, как русские - объявили себя невиновными заранее, выстроили многоступенчатую конспирологию и начали наезжать на партнеров в ответ, хотя те не были в претензии и повели себя максимально достойно и сдержанно. Это не по-партнерски, это не по-взрослому. Это по-русски, и это позор на ровном месте.

Да, я в курсе, что после выводов следственной группы по соцсетям будут бегать стада конспирологов и вопить, что это гадский Байден нас подставил, чтобы России войну не объявлять.

Но как же мерзко. Особенно когда читаешь поляков и видишь, в каком они безграничном шоке. И не только от власти - к сожалению, наши соцсети там тоже многие читают. В последнее время я привык несказанно гордиться моей страной. Но в этом случае - искренне стыдно.

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