Стук-стук, мобилизация

Мобилизация в Украине продолжается все время. Единственное, что меняется - это уровень интенсивности.

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Поддержка наших контрнаступательных действий требует постоянно свежих резервов / УНИАН

К сожалению, ситуация такова, что осенью этот уровень снова вырастет. И связано это со следующими причинами:

1. Путин снова объявит "частичную мобилизацию" после 10 сентября. Очевидно, что скрытая мобилизация, которая дает в среднем 20 тысяч мобиков в месяц - не перекрывает российских потерь. Также дебильная стратегия воевать всеми силами везде где можно - требует бесконечных людей, снарядов и техники. Из этих трех пока "матушка" может хорошо справляться только с мясом. Ожидается, что он мобилизует от 300 до 500 тысяч. Важно отметить, что 70% россиян против мобилизации, ну и надо не забывать, что на фоне таких шагов фраза "СВО идет по плану" - будет вызывать смех не только у нас. понятно, что при таких обстоятельствах, у нас нет вариантов, как увеличивать и нашу численность войск.

2. Поддержка наших контрнаступательных действий требует постоянно свежих резервов. Только так можно поддерживать темп и силу наступления. К сожалению, пока наши партнеры буксуют с обещанными поставками оружия - все держится на плечах военных ВСУ, в первую очередь пехоты.

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3. Наши военные истощены и нуждаются в замене и восстановлении. Да, мы тоже теряем воинов ранеными и погибшими. Но еще больше воинов просто истощены, физически и морально. Поверьте, каждый заслуживает провести несколько месяцев в киевских ресторанах с семьей. А тогда с новыми силами на фронт.

Мобилизация и у нас, и в рф не меняет мои прогнозы. Но нужно понимать, что мы должны постоянно быть готовыми к долгой изнурительной войне. Потому что сам фактор такой готовности влияет на решение кремля. Если Путин увидит, что мы готовы продолжать бороться годами, то это дополнительно отбирает у него смысл продолжать и так не удачную для него войну. Стратегия "длинной воли" теряет смысл, если у нас тоже есть долгая воля.

В этой ситуации, я хочу дать ряд рекомендаций, для того, чтобы избежать досадных историй.

1. Получите специальность, близкую к вам. Сейчас очень растет спрос на операторов дронов-если у вас есть такая специальность, вас сразу заберут в соответствующее подразделение. Также в ВСУ не хватает много других специальностей, не связанных с ведением непосредственных боевых действий.

2. Уже сегодня старайтесь определиться с командиром и бригадой. СтратКом ВСУ публикует отличные интервью с командирами бригад и батальонов.

3. Изучайте экипировку для вашей специальности. Позже не будет времени с этим всем разбираться.

4. Изучайте Уставы. Не скажу, что это вам сильно поможет избежать "рекордных" проявлений "армейщины", но вы хотя бы будете легче это воспринимать и понимать.

На самом деле, ВС дадут вам подготовку, независимо от того готовились вы или нет. Но лучше усиливать уже существующие скилы, чем получать новые.

Ну, и для тех, кого уже "за...ла "война, пока она не" за...ла " орков - она будет продолжаться. Мы можем закончить войну только победой, орки могут закончить сразу, как у них исчезнет желание воевать и они свалят с нашей земли.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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