Раздолбают украинцы всю технику и все склады россиян еще на подходе и все закончится, так и не начавшись…

"Страшного" русского наступления может и не случиться, считает Альфред Кох / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Подошел к концу триста сорок второй день войны. Россияне продвинулись южнее Бахмута и теперь держат основные дороги, по которым идет снабжение украинских войск в городе, под огневым контролем. Если украинцам не удасться их отбросить, то положение украинской группировки там сильно усложняется. Впрочем, это ведь не новость для нас, верно? Морально мы к такому развитию событий были готовы.

Пишут, что Залужный направил в Бахмут подкрепление. Может и отобьются. А нет, так отойдут к Часову Яру. Там уже есть новая линия обороны вдоль канала Северский Донец - Донбасс. Жалко конечно оставлять Бахмут, но с военной точки зрения большой трагедии в этом нет. Так считают все военные специалисты, включая российских.

Что касается Угледара, то в сегодняшнем отчете Британской разведки перспективы россиян на этом направлении оцениваются скептически. Британские эксперты считают, что хотя и существует реальная возможность того, что Россия продолжит одерживать локальные победы в этом секторе, однако маловероятно, что Россия располагает достаточным количеством свободных войск в этом районе, чтобы достичь оперативно значимого прорыва.

В их же отчете тремя днями ранее специально говорится, что россияне будут нарочно распространять дезинформацию о своих успехах в районе Орехова и Угледара, чтобы спровоцировать ВСУ на переброску туда войск с других направлений, прежде всего - из-под Бахмута.

Все сегодня комментируют заявление официального представителя Белого Дома (зам. пресс-секретаря) Оливии Далтон, в котором она еще раз, уже вполне официально подтвердила, что администрация Байдена не собирается поставлять Украине истребители F-16.

Украинская сторона, разумеется, расценила это как чудовищную трагедию, предательство и т.д. "Нас бросили на произвол судьбы, американцы нас предали, все пропало, мы все погибнем и т.д." - заверещали впечатлительные комментаторы.

Начитавшись всех этих украинских любителей падать духом, я даже подумал: а как же они весь этот год воевали без F-16? Их послушать, так без этих самолетов они и дня не продержаться. А это, как говориться, противоречит эмпирическим данным.

Однако, я всегда пытаюсь увидеть какие-то повод для оптимизма, и в этом сообщении пресс-службы Белого дома он был. Меня, например, порадовало то, что г-жа Далтон сказала, что на днях будет обнародована информация о предоставлении нового транша американской помощи.

CNN сообщила даже сумму: 2,6 млрд долларов. Это почти сразу после предыдущего пакета почти в 3 млрд долларов. Однако! Разве это не признаки того, что темпы поставок оружия в Украину резко возросли?

А Reuters даже дало утечку, что в этом транше будут ракеты большой дальности. И вот это, мне кажется, будет поважнее, чем мудовые рыдания по старым американским истребителям четвертого поколения, летать на которых украинцы, к тому же, еще пока не умеют.

С точки зрения актуальных задач ВСУ, ракеты большой дальности в системе приоритетов стоят значительно выше, чем эти самолеты. Осталось только выяснить: какие это будут ракеты.

Если MGM-140 ATACMS с дальностью 300 км, то они легко добьют до Севастополя и смогут сильно потрепать корабли Черноморского флота РФ (которые стреляют "Калибрами" по украинским городам). Но вряд ли этих ракет будет много, поскольку они очень дорогие.

Если это новые американо-норвежские "бомбы малого диаметра наземного базирования" (GLSDB) с дальность 150 км - то в Крыму они смогут добить только до Джанкоя, но зато на остальных участках фронта они добивают практически до российской границы или до Азовского моря.

А поскольку они значительно дешевле ATACMS, то их американцы могут поставить много, и с их помощью ВСУ могут создать для российской армии настоящий логистический кошмар, поскольку при наличии у ВСУ этих бомб, непонятно где вообще россиянам размещать склады с боеприпасами.

Поэтому у меня для публики есть предложение: давайте лучше переживать за то, что (как мне кажется) намного реальнее и нужнее. За то, чтобы в ближайшем транше американской помощи были эти самые GLSDB.

Ведь если эти боеприпасы (которые можно запускать с установок HIMARS и их аналогов) прибудут сейчас, то вполне вероятно, что "страшного" русского наступления, которого мы все с тревогой ждем, вообще не случится. Раздолбают украинцы всю технику и все склады россиян еще на подходе и все закончится, так и не начавшись…

А там глядишь и ВСУ перейдут в наступление. И без F-16 обойдутся. Хватит того, что уже к тому времени будет: танков, бронетранспортеров, артиллерии…

И не забывайте: наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

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