Странная выходка Минобороны бьет по репутации Алексея Резникова / УНИАН

Странная выходка в Министерстве обороны, которая бьет по репутации нового министра Алексея Резникова.

Минобороны разместило очень важный пост - о воинах-добровольцах 1-й штурмовой роты Правого сектора, которых знает вся наша армия, и которыми гордятся и уважают все те, кто интересуется реальной войной на Донбассе.

Впервые Минобороны опубликовало информацию об этом высокомотивированном и профессиональном добровольческом подразделении, с которого очень многим в армии надо брать пример.

Я написал комментарий под постом, поблагодарил Минобороны за публикацию - это первая в истории публикация МО о добровольческом отряде "Да Винчи", ведь все бойцы роты получили в этом году давно заслуженный статус участников боевых действий, и давно требуют официального признания как подразделение.

Сама министр Минветеранов Лапутина приезжала официально на базу и вручила УБД добровольцам, спасибо ей большое за это, так что все уже официально. Я расценил публикацию МО как вполне логичный шаг к признанию заслуг и статуса всей роты Народного Героя "Да Винчи".

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Но буквально через 5 минут после моего комментария... Минобороны удалило свою публикацию! Разумеется, есть скрины, многие люди это увидели.

Читайте такжеКозырь для России: почему Ярош добавит проблем ЗеленскомуЯ понимаю, что какие-то умные и правильные люди решили сделать правильное дело на благо нашей страны и опубликовали фото. Спасибо им большое. Но потом этим хорошим людям позвонили какие-то то ли полные идиоты, то ли любители Путина, и приказали публикацию удалить. Прошу тех сотрудников МО, кто знает, что случилось, сообщить мне неофициально, что произошло.

Я надеюсь, что министр обороны Алексей Резников не допустит такого позора и удара по репутации вверенного ему министерства, и публикация о добровольцах Правого сектора будет немедленно восстановлена. И этот случай просто останется недоразумением, и мы будем помнить только о хорошем.