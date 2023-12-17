Странная тенденция в прогнозах западных СМИ

Бюджетных денег для поддержки Украины у союзников очень мало - но Россию все равно раскатают, так решили все союзники, Украина имеет для того силы.

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Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 115-я ОБрТрО

Читаю СМИ и паблики - и западные, и российские - и заметил одну интересную тенденцию. С одной стороны, как я и прогнозировал, пошла волна "все плохо" - деньги дадут неизвестно когда, дадут мало, оружие все кончилось, мобилизовать некого, Европа нас видеть не хочет, Америке не до нас вообще, все устали от Украины, ресурсы России бесконечны, Путин будет воевать до упора...

Но с другой стороны, пошла понемногу волна материалов противоположного направления: будет новое контрнаступление, оно однозначно будет успешное, украинцы перестали цепляться за жесткое удержание территорий и стремятся "убивать, убивать и убивать" больше оккупантов (Репке в Bild), Путин уже просто пытается запугиванием сохранить хорошее лицо при плохой игре "все бросили РФ" (российские паблики), "ВСУ не использовали еще 95% вооружений, предоставленных союзниками - поэтому есть чем бить врага" (Die Welt), G7 из-за нехватки собственных средств просто отдадут Украине замороженные активы РФ (российские паблики), "США и G7 нашли путь для законной конфискации российских активов (и передачи их Украине") (Financial Times)...

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Короче, бюджетных денег для поддержки Украины у союзников очень мало - но Россию все равно раскатают, так решили все союзники, Украина имеет для того силы.

Приятно, конечно. Но довольно странная тенденция. Хотя я бы не сказал, что утверждения можно назвать совершенно нереалистичными и безосновательно оптимистичными. Так действительно может быть.

Наблюдаем, как будет развиваться ситуация дальше.

Кто такой Алексей Голобуцкий? Алексей Голобуцкий - украинский политолог, политтехнолог, эксперт. Один из самых цитируемых экспертов-политолгоов в Украине. Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций. Живет в Киеве, ведет популярный блог на своей странице в Facebook.



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