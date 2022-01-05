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Стоит ли в 2022 году надеяться на стабильность курса гривны, доллара и евро

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

5 января 2022, 19:34

На данный момент существует единственный риск девальвации гривны – это риск ее искусственного обесценивания.

Доллару и евро в 2022 году ничего не угрожает
Экономических и финансовых причин для девальвации гривны в 2022 году нет, но правительство может "завалить" ее искусственно / УНИАН

Прогнозируя курс гривны на 2022 год, прежде всего стоит отметить, что на данный момент нет никаких экономических и финансовых оснований для девальвации гривны.

Два основных фактора, которые формируют курс, – это внешняя торговля и прямые финансовые валютные притоки-оттоки. И оба эти фактора работают на пользу стабильной гривны и даже возможности ее укрепления.

Во-первых, у нас сбалансировалась внешняя торговля, как ни странно, благодаря коронавирусу и тем экономическим ограничениям, которые ввели практически все страны мира. А также благодаря благоприятной конъюнктуре для украинского экспорта, которая сохранялась в течение последнего времени. У нас практически не изменился экспорт, но существенно упал импорт – на 16%. Это сбалансировало наше внешнеторговое сальдо.

Во-вторых, прямые валютные притоки в страну сейчас больше, чем оттоки. В основном это благодаря средствам наших заробитчан, которые за последний год увеличились на 10% (и это только официальные прямые валютные переводы в страну), а также благодаря средствам, которые Украина регулярно получает от западных партнеров, в частности, МВФ, Еврокомиссии и правительств многих стран.

В результате сводный платежный баланс – положительный, а золотовалютные резервы НБУ – рекордные.

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Таким образом, экономических и финансовых причин для девальвации гривны нет.

Впрочем, все-таки существует один риск девальвации – это риск искусственного обесценивания гривны. Это не раз делали украинские правительства для того, чтобы самым легким путем наполнять номинально государственный бюджет.

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К сожалению, очень высока вероятность, что и на этот раз Украина пойдет тем же путем искусственной девальвации, учитывая то, что в бюджете-2022 правительство само заложило девальвацию, определив прогнозируемый на 2022 год курс на уровне 28,6 гривен за доллар. Хотя сегодняшние рыночный курс составляет 27 гривен за доллар.

Что касается курса доллара и евро в 2022 году, то это валюты, которые подкреплены самыми крупными мировыми экономиками: в первом случае – американской, которая до сих пор остается экономикой номер один в мире, во втором – экономикой стран еврозоны, что является вторым по объему экономическим объединением стран.

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Поэтому доллару и евро ничего не угрожает. А колебания, происходящие на валютном рынке, – это типичные ежедневные колебания на валютных торгах, они очень незначительные, в пределах обычных биржевых колебаний.

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда

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