Статья Медведева констатирует: в Кремле Зеленского теперь ненавидят

Дмитрий Медведев / Reuters

В Киеве пытаются преуменьшить значение оскорбительной статьи заместителя главы Совета безопасности России, бывшего президента страны Дмитрия Медведева, пытаются доказать, что таким образом Медведев хочет "вернуться в большую политику"

В Москве, напротив, дают понять, что статья Медведева санкционирована, ее одобрил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. И понятно, что заявление Пескова согласовано с Путиным. Да и сама статья Медведева согласована. Это то, что Путин думает о Зеленском. Но пока что не хочет сказать.

Читайте такжеВозможная встреча Зеленского и Путина: в Кремле анонсировали особую "повестку дня"Появление статьи тоже не случайно. Ее опубликовали как раз тогда, когда президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проводили отдельные видеоконференции с президентами Украины и России в попытке добиться проведения "нормандского саммита". И тогда, когда в Москве ожидают приезда заместителя государственного секретаря США Виктории Нуланд, с которой собираются обсуждать Украину. Это не просто оскорбления в адрес украинского президента и украинской политической элиты. Это ясный сигнал - о будущем Украины будем говорить с Западом. Саму Украину субъектом переговоров не считаем. Поэтому теоретически можно и "нормандский саммит" провести, но если только Кремль и Запад договорятся о совместном давлении на Украину.

Что же касается самого Зеленского, то не нужно сомневаться - в Кремле его теперь ненавидят. И считают даже не врагом - считают предателем "русского мира", а к предателям в путинском окружении относятся иначе, чем просто к врагам. Зеленского ненавидят за то, что не оправдал ожиданий 2019 года - не капитулировал. За то, что продолжает бороться с Медведчуком - путинским "смотрящим" за Украиной. За то, что выступает с патриотической риторикой - именно ее Кремль называет "националистической".

Поэтому Зеленского и его ближайших соратников будут уничтожать - тут уж не сомневайтесь. И самих по себе - я допускаю покушения, отравления, диверсии, обнародование компрометирующих материалов самого различного характера. И вместе с Украиной - тут на очереди не только возможная эскалация на Донбассе, но и новая газовая война. "Газпром" сделает все для того, чтобы Украина этой зимой замерзла, пусть даже вместе с Европой. Чтобы поднять цены на газ так, чтобы уничтожить то, что еще осталось от украинского бюджета.

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При этом сам Зеленский старается не замечать этой опасности - или и вправду ничего не понимает в российском отношении и к нему, и к стране, которой он руководит. В ситуации, когда нужно консолидировать патриотические силы, власть продолжает думать о борьбе с Порошенко. В ситуации, когда необходимо содействие союзников, власть игнорирует их призывы к возобновлению реформ и пытается обвести Запад вокруг пальца. Удивительно!

Если Зеленский не хочет подумать о собственной безопасности и о собственном будущем - это его личный выбор. Но ему стоило бы подумать о безопасности и будущем страны, президентом которой он является. Кремль уже прислал ему "черную метку". Зеленскому нужно защитить страну от последствий этого очевидного сигнала.

Эспрессо